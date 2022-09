Alcaraz je úkaz, nemá slabinu, říká Šavrda. Stín vidí ve skandálním rozhodnutí

Světový tenis má novou mužskou jedničku. Tu vůbec nejmladší v historii. Španěl Carlos Alcaraz vyhrál US Open a posadil se na trůn. Podle bývalého daviscupového kapitána Vladislava Šavrdy je to hráč, který už v devatenácti letech nemá slabinu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz tenisový expert popisuje, v čem všem je výjimečný.

Překvapilo vás, že se Carlos Alcaraz prosadil ke grandslamovému titulu tak brzy? Co na něj říkáte?

Ukazoval celou sezonu, že bude velmi brzy patřit k absolutní světové špičce. V New Yorku přežil svou smrt se stejně talentovaným Jannikem Sinnerem. Odvracel mečbol. Ale vše nasvědčovalo tomu, že pravděpodobně půjde na post světové jedničky. Na devatenáct let je to obdivuhodně komplexní hráč, navíc obrovsky fyzicky zdatný. Je to úkaz.

Najdou se samozřejmě tací, kteří budou jeho titul shazovat tím, že v závěrečných kolech chyběl Rafael Nadal a Novak Djokovič vůbec nemohl hrát kvůli chybějícímu očkování. Myslíte, že tahle fakta nějak snižují význam Alcarazova úspěchu?

Nemyslím si. Takový je tenis, Nadal prohrál v osmifinále a Djokovič na turnaji nebyl. Prostě existují nějaká pravidla, kam neočkované nepustí, to se nedá nic dělat. Každý se musí rozhodnout, jak uzná za vhodné. Já můžu třeba říct, že je to blbost, obzvlášť v dnešní době, ale prostě je to tak. Alcaraz si titul vyloženě zasloužil, vybojoval. Jestli se něco dá částečně zpochybňovat, je to jeho post světové jedničky.

Myslíte kvůli chaosu, který v posledních měsících v tenisových žebříčcích panuje?

Ano. Jestli něco snižuje tu pozici světové jedničky, tak to, co se dělo kolem Wimbledonu. Vůči Djokovičovi to bylo nespravedlivé. Neudělovat body za Wimbledon a odečítat je hráčům, kteří tam uspěli, byl totální nesmysl. Hrát bez bodů, to bylo pro mě skandální rozhodnutí. Žebříček teď příliš neodpovídá realitě.

Co se vám na Alcarazovi nejvíce líbí, jaké jsou jeho největší přednosti?

On vlastně nemá slabinu. Bekhend není úplně top, ale forhend je vynikající. Je schopný s ním pokrývat dvě třetiny kurtu. Je strašně agresivní. Caspera Ruuda ve finále nakonec porazil právě tou větší agresivitou. Servíruje na špičkové úrovni, je schopný chodit dopředu, je schopný hrát stopbaly, tvořit hru. Není to jednotvárná hra, naopak je pestrá. Umí zahrát i nečekané věci. Je fyzický, obrovsky rychlý, dobíhá naprosto ztracené míče. Na špičce světového tenisu může vydržet velmi dlouho, pokud bude fyzicky v pořádku.

V osmifinále, čtvrtfinále a semifinále odehrál tři pětisetové zápasy. Všechny úspěšně. Obecně má v těch nejdelších zápasech na pět setů velmi dobrou bilanci. Spíš to ale bývá tak, že jsou pro mladé tenisty tyhle zápasy zpočátku příliš náročné, jsou o zkušenostech. Hrát v nich takhle dobře je velká výjimka, souhlasíte?

Ano, taky bych řekl. Ale on je na tom fyzicky výborně, není na něm vidět prakticky žádná únava. Je neopotřebovaný i nervově. Nevypadalo to, že by mu docházely síly. Prakticky pořád z něj prýští energie a vůle vyhrát, být nejlepší.

Jeho trenér Juan Carlos Ferrero říká, že je zatím na 60 procentech svého potenciálu. Vidíte to podobně?

Šedesát procent mi přišlo trochu přehnané. To už by potom byl opravdu kosmický výkon, nevím, jak jinak to nazvat. Ale jsou tam rezervy v konzistenci výkonu, to ano. Ne vždy se vám povede, že ten mečbol odvrátíte, že tiebreak dopadne dobře. On ale tyhle klíčové chvíle zvládal výborně, což je vždycky znak velkého hráče. Konzistence tam není vždy, má slabší momenty, ale kdo je nemá. On je navíc vždy nakonec přebije těmi skvělými.

Někdy se říká, že přichází na scénu nový Nadal. Co se týče herního stylu, je ale Alcaraz úplně jiný…

Přesně tak. Nadal byl v tomhle věku jenom vraceč, který se prostě držel stůj co stůj ve výměně a nedělal chyby. Běhal, bojoval, ale nebyl tolik agresivní. Ti dva se liší opravdu zásadně. Nadal se v počátku kariéry u sítě neobjevoval prakticky vůbec. Podobné mají možná jen to, jak si obíhají bekhend.

Bude právě Alcaraz tím dominantním tenistou, na kterého se dlouho čeká a který naváže na úspěchy velké trojky?

Všechno tomu nasvědčuje. Člověk musí mít štěstí a zůstat zdravý. Má skvělý tým. Čísla té svaté trojice, jak já říkám, jsou ale neuvěřitelná. Když člověk vidí, jak je tenis vyrovnaný, moc nechápe, jak někdo mohl vyhrát dvacet a více grandslamových titulů. Na druhou stranu, už o Petu Samprasovi se říkalo, že jeho čtrnáct titulů nemůže nikdo překonat. Nadal, Djokovič a Federer zase měli svým způsobem nevýhodu, že si to museli dělit. Uvidíme, teď jich tam bude zase víc, Sinner a Ruud vypadají také hodně dobře.

Bude příští sezona už čistě ve znamení nové vlny, nebo ještě věříte Djokovičovi, potažmo Nadalovi?

Upřímně věřím Djokovičovi, že na to pořád ještě má. Myslím, že ještě nějaký grandslam vyhraje. Těžší to bude mít, když ho i nadále nebudou pouštět do Austrálie nebo do Ameriky. To je velká brzda, spadne v žebříčku, možná ani nebude nasazovaný. Nechci zatracovat Nadala, když bude zdravý a bude se soustřeďovat jen na největší turnaje, může v Paříži ještě jednou uspět. Ale jinak už to bude ve znamení nové generace.