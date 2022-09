"Marihuana nám asi pomohla." Češky hrají o zápis do historie, zájem je minimální

Mimo hlavní zájem světových médií i většiny fanoušků se Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou pokusí zapsat do tenisové historie. Ve finále US Open mohou získat poslední velký titul, který jim chybí v úctyhodné sbírce. Soupeřem jim na dvorci Arthura Ashe bude domácí pár Caty McNallyová - Taylor Townsendová.

"WTA odvádí skutečně příšernou práci v propagaci čtyřhry. Krejčíková se Siniakovou jsou jedno vítězství od kariérního grandslamu, ale člověk o tom nenajde jediný příspěvek," upozorňuje na Twitteru tenisový fanoušek Steven Mills.

Není sám. Na nezájem o příběh českých tenistek, zlatých olympijských medailistkách, dvojnásobných šampionek Wimbledonu i Roland Garros, vítězek Australian Open a Turnaje mistryň, si stěžují i další.

"Chápu, že se o čtyřhru nikdo nestará, není na to trh. V pohodě. Ale nedat ani jeden tweet k tomu, že Krejčíková se Siniakovou píší historii, je strašně neuctivé," zní jeden z komentářů.

V USA se logicky zajímají spíše o soupeřky českých tenistek, domácí McNallyovou a Townsendovou, které prošly do premiérového společného grandslamového finále.

Dvacetiletá McNallyová hrála v New Yorku o titul už loni, neúspěšně po boku Coco Gauffové.

Nenasazená americká dvojice bude jasným outsiderem, Krejčíková se Siniakovou tvoří deblovou mašinu na úspěchy. Triumf v New Yorku je posledním chybějícím "detailem" v obrazu jejich výjimečnosti.

Tlak si ale před sedmým společným grandslamovým finále kariéry nepřipouštějí.

"Pořád je to daleko. Jsme rády, že jsme vyhrály, ale další zápas je před námi," citoval Tenisový svět Siniakovou, která se bez ohledu na výsledek v pondělí vrátí na post světové deblové jedničky.

I samotné hráčky vnímají malou pozornost, kterou svět tenisu jejich tažení věnuje. V semifinále je nemilo zaskočilo prázdné hlediště na druhém největším newyorském kurtu Louise Armstronga.

"Překvapilo mě to, hrály jsme k tomu proti Američance. Vždy mi přišlo, že chodilo hodně lidí, to ale dnes neplatilo," řekla Siniaková.

Krejčíková si, podobně jako Nick Kyrgios v úvodu turnaje, musela stěžovat na marihuanu, jejíž vůně se linula z ochozů.

"Byla dost cítit, k tomu to nebylo poprvé. Je nepříjemné, když v takové zátěži místo čistého vzduchu cítíte tohle. Dnes to ale pomohlo, tak to na nás asi má pozitivní účinek," smála se Krejčíková.

Finále ženské čtyřhry je v New Yorku na programu od 19 hodin středoevropského času. Od 22 hodin bude následovat finále mužské dvouhry mezi Španělem Carlosem Alcarazem a Norem Casperem Ruudem.