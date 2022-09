Nejďábelštější tenis z videohry. Jako Federer a Nadal. Mladíci nadchli svět tenisu

Pět hodin a patnáct minut. Tak dlouho bojovali Carlos Alcaraz a Jannik Sinner v pětisetovém čtvrtfinále US Open. Španělský teenager proměnil mečbol, z něhož ve čtvrté sadě sám unikl, ve 2:50 ráno newyorského času. Bláznivý duel dvou z nejvýraznějších zástupců nastupující generace nadchl svět.

Podívejte se na sestřih duelu Alcaraz vs. Sinner. | Video: Reuters

Žádný jiný zápas v historii newyorského grandslamu nekončil takhle pozdě, v hledišti největšího tenisového stadionu světa, kurtu Arthura Ashe, ale nikdo neklimbal.

Hrál se výjimečný tenis, který ani na okamžik nenechal diváky v klidu.

"Ten zápas je šílený," tweetovala americká tenistka Coco Gauffová. V šest ráno měla vyrážet na letiště, spánek si ale nedopřála. "Odmítám spát a přijít o to," přesně vyjádřila pocity milionů tenisových fanoušků po celém světě.

"Mám pocit, jako by jejich tenis pouštěli zrychleně," žasla Britka Laura Robsonová.

"Přijde mi, že se koukám na stolní tenis," komentoval neuvěřitelnou rychlost a atraktivitu výměn bývalý tenista Feliciano Lopez. "Nemůže to být lepší. Právě jsem se přistihl, jak při tom křičím u televize. Je to normální?" ptal se Španěl.

Jeho devatenáctiletý krajan Alcaraz, čtvrtý hráč světového žebříčku, prohrával 1:2 na sety. Ve čtvrtém stahoval ztrátu brejku, odvrátil mečbol a vynutil si pátý set. O brejk dole byl i v něm, ale potvrdil auru nového šampiona. Toho, který se nevzdá za žádného stavu.

V předchozím kole přetlačil v pěti setech zkušeného Chorvata Marina Čiliče, z kurtu odcházel těsně před půl třetí ráno. O dva dny později si noční tenisovou šichtu ještě o půl hodiny prodloužil.

"Tohle byl stoprocentně ten nejďábelštější zápas, který jsem kdy komentoval. Díky, Alcarazi a Sinnere, za tuhle surreální úroveň tenisu," rozplýval se komentátor Eurosportu Alex Corretja.

Carlos Alcaraz oplatil jednadvacetiletému Janniku Sinnerovi dvě porážky z předchozích měsíců. Ital triumfoval ve osmifinále Wimbledonu i ve finále turnaje v Umagu. Celkem už spolu odehráli pět duelů s aktuální bilancí 3:2 pro španělského hráče.

Tenisoví odborníci už teď mluví o rodící se rivalitě, která se v budoucnu může zařadit k těm nejsledovanějším v historii.

"Fascinuje mě úroveň tenisu, jakou předvádějí tyhle děti. Tohle bude rivalita podobná té mezi Federerem a Nadalem," uvedl pro ESPN Argentinec Juan Martin del Potro a velebil zejména Alcaraze, který je podle něj sice nejmladší z nastupujících hvězd, ale už nyní největším profesionálem.

"Tenis jako z videohry. Nemůžu se dočkat, až tyhle dva uvidím dlouhé roky bojovat proti sobě," prohlásil Američan James Blake.

Sociálními sítěmi koluje zejména tento Alcarazův trik:

Zápas dvou mladíků skončil těsně pod rekordním zápisem nejdelších duelů v historii US Open. Déle, a to o devět minut, trvalo jen semifinále mezi Stefanem Edbergem a Michaelem Changem přesně před třiceti lety.

O nezapomenutelném představení básnil i slavný kouč Patrick Mouratoglou. "Jeden z nebláznivějších zápasů v tomto století. Měl všechno. Fenomenální, elektrizující. Odpověď pro ty, kdo tvrdí, že je tenis nudný," uvedl Francouz.

"Plná síla úderů, téměř všechny na velké riziko, přesto velmi málo nevynucených chyb. Úroveň byla naprosto neuvěřitelná. Když jeden zahrál neskutečný míč, druhý byl schopný odpovědět jiným neskutečným míčem. A to od prvního do posledního fiftýnu. V budoucnu se máme na co těšit," řekl Mouratoglou.

Zatímco Sinner smutní, Alcaraze čeká v noci na sobotu středoevropského času bitva s domácím Francesem Tiafoem, dalším nováčkem v semifinále grandslamu a přemožitelem Rafaela Nadala.

Hlavním otazníkem je, jak se mladík vyrovná s náročnou, podle mnohých prakticky nemožnou rekonvalescencí. Po dvou "pětiseťácích" v řadě mohl jít kvůli dalším povinnostem hráče do postele až kolem šesté až sedmé hodiny ráno.

Sám Alcaraz si ale na nic nestěžoval. Naopak z něj sršela energie i v brzkém newoyrském ránu.

"Cítím se fyzicky skvěle. Také díky divákům. Energie, kterou jsem od nich dostával ve tři hodiny ráno, je neuvěřitelná. Nejlepší publikum na světě," chválil Alcaraz fanoušky. Musí ale počítat s tím, že v dnešním nočním souboji o finále s Tiafoem nebudou na jeho straně.