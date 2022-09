Serena hrála v lehčí době a nerespektovala soupeřky, sepsula Američanku Courtová

Nakonec ji porazit nedokázala. Roky měla Serena Williamsová motivaci překonat rekordní statistiku Australanky Margaret Courtové, která vyhrála 24 grandslamových turnajů. Nakonec se to Američance o jeden zářez nepodařilo. Osmdesátiletá veteránka si teď do Williamsové ještě na dálku rýpla.

Zřejmě poslední utkání kariéry čtyřicetileté Williamsové bylo během US Open nejsledovanějším tenisovým přenosem ve třiačtyřicetileté historii televizní stanice ESPN. Její duel třetího kola s Australankou Ajlou Tomljanovicovou vidělo průměrně 4,8 milionu diváků. Maximální dosah činil 6,9 milionu.

Šílenství, které v New Yorku provázelo každý zápas hrající veteránky, bylo obrovské. Američtí fanoušci její konec kariéry, který sama předem naznačila, silně prožívali.

Kdo zůstal chladný, je držitelka absolutního rekordu v zisku grandlsamových titulů Margaret Courtová.

"Serenu jsem jako tenistku obdivovala, ona mě asi ne, ale já ji ano. Co je ale potřeba říct, že ona hraje v době, kdy je hraní tenisu daleko snazší než v té mé," rýpla si v rozhovoru pro deník Daily Telegraph.

Courtová v letech 1960 až 1977 jedenáctkrát ovládla dvouhru na Australian Open, pětkrát na French Open i US Open a třikrát ve Wimbledonu. K tomu přidala na všech čtyřech největších turnajích po 19 triumfech ve čtyřhře i smíšené čtyřhře. Kromě toho čtyřikrát přispěla k vítězství Austrálie ve Fed Cupu.

"To zázemí, které teď hráčky mají, se nedá srovnávat. Tehdy jsme byly na okruhu skutečně samy. Nemohly jsme s sebou vzít nikoho z rodiny, nebyli psychologové, se kterými bychom mluvili. Tohle si spousta lidí neuvědomuje a média by mé jméno nejradši vůbec nezmiňovala," štve Courtovou.

Může mít alespoň škodolibou radost z toho, že se americké rivalce nepovedlo dotáhnout její rekord.

"A to Serena hrála o nějakých sedm let déle než já. Do toho jsem měla dvouletou pauzu, když jsem se vracela po porodu dvou dětí. Po prvním jsem vyhrála tři ze čtyř grandslamů. To Serena už coby matka nevyhrála jediný grandslam, přesto už mě současná generace moc neuznává," myslí si Australanka.

Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka Williamsová letos sehrála na betonových dvorcích v New Yorku tři zápasy ve dvouhře a jeden po boku sestry Venus v deblu. Prostřednictvím článku magazínu Vogue už před US Open naznačila, že to patrně bude poslední turnaj její kariéry, ale jednoznačně se nevyjádřila ani po svém vyřazení.

"Mně na ní vadí, že nechová respekt k soupeřkám. Po té poslední prohře se o soupeřce ani nezmínila, když měla proslov," naštvalo Courtovou.

Rovněž Australanka Ajla Tomljanovicová to přitom během zápasu vůbec neměla jednoduché, hrála v ohlušující atmosféře proti domácímu publiku a po vítězství sama přiznala, že jí je líto, že ukončila Sereně kariéru právě ona.

Právě proto se podle Courtové měla Williamsová zachovat velkoryse a složit poklonu i vítězné hráčce.

Osmdesátiletá australská legenda je ale známá svými kontroverzními výroky. Po ukončení hráčské kariéry totiž vystudovala stoupenkyně Letničního hnutí teologii a stala se duchovní. Proslula tak svým odmítavým postojem k homosexuálům, čímž si vysloužila nesouhlasné reakce od řady bývalých tenistek v čele s Navrátilovou.