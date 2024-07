Švancara: Sparta má brutální kádr. Chorý potřebuje dát gól, věřte mi, zášť hráč vnímá

"Sparta má směrem dopředu velmi zajímavé hráče. Hned po vyrovnání Teplic přepnula na vyšší stupeň a dala gól. Kdyby ho nevstřelila hned, přišel by později. Za deset, za dvacet minut, o tom jsem přesvědčen," říká bývalý útočník Petr Švancara v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.

Po dvou kolech mají plný bodový zisk už jen obhájce Sparta a Viktoria Plzeň, Slavia ztratila remízou na Slovácku, ale nedostala jako jediná gól.

Potvrzují se předpoklady, že tyto tři týmy budou ostatním odskakovat. Nejde však jen o výsledky, ale o to, že při zápasech dominovaly, soupeře jasně přehrávaly.

Přál bych si, aby jim někdo dokázal vzdorovat, aby je trápil. Jsem zvědavý, co Liberec, bojím se však, že se Baník nepřidá. Sice porazil Jablonec, ale žádný válec to nebyl, neměl zápas pod kontrolou.

Stejně tak Mladá Boleslav. A nemyslím si, že Slovácko má pozici v první šestce. Chci, aby do boje o přední příčky zasahovaly i další kluby, ale bude to těžké.

Sparta vyhrála v Teplicích, když zvládla složitý úsek utkání, kdy domácí vyrovnali. Okamžitě skórovala po 75 vteřinách. Kdyby nešlo o Spartu, řekl bych, že Teplice podlehly euforii z gólu a hráči se nekoncentrovali.

Sparta má nyní tak brutálně široký kvalitní kádr, že si dokáže s potížemi v utkání poradit. Když se trenér netrefí do základní sestavy, náhradníci, které pošle na hřiště, jsou schopni pomoci a zápas otočit.

Ukazuje se, že by odchody trenéra Briana Priskeho a kapitána Ladi Krejčího nemusely být tak citelné.

Plzeň zdolala statečný Hradec gólem z penalty, vlastně až po dorážce Pavla Šulce, když jeho penaltu hradecký brankář vyrazil. Šulcovi moc fandím, je to šikovný mladý hráč.

Penaltu nepoměnil, ale hned míč dorazil, což mu hrozně pomohlo a k vítězství přispěl. Palicu má na fotbal tak nastavenou, že se z nezdaru poučí. Musí jít však na ni znovu, to je zásada.

Vždycky říkám - nedal jsi, stane sem, musíš jít na ni znovu. A věřím, že Šulc to udělá a spoluhráči ho k tomu i vyzvou.

Fanoušci Slavie přivítali doma novou posilu reprezentanta Tomáše Chorého pískotem. Přitom uvnitř určitě tuší, že týmu pomůže. Proto ho vedení kupovalo.

Je to správná sviňa do pokutového území, umí podržet balon i soupeře, je nesmírně platný. Pokud si chce uklidnit skalní fanoušky na tribuně Sever, musí co nejdříve střílet góly. Pak si je získá a negace zmizí.

Musí to však přijít co nejrychleji, protože taková nevraživost nikomu nepomůže. Ani hráči, ani týmu, nikomu. Fandění ohromně ovlivňuje hráčskou psychiku. Mohou sice tvrdit, že jim to nevadí, že je to dokonce zoceluje, ale když jde z ochozů něco negativního, tak to každý vnímá.

Věře mi, vím, o čem mluvím. Ne každý je tak silný, aby to hodil za hlavu. A zvláště když jde zášť z vlastních řad. Čekání na gól je hodně nepříjemné, nepřeju mu to, ale jiné řešení není.

Straka hráče strhne

České Budějovice odvolaly celý realizační tým po druhém utkání. Po porážce na Slavii. Nerozumím tomu. V Edenu prohrály jiné týmy, i lepší a vyšším rozdílem. Ale je to zřejmě záležitost hlubší.

Budějovice uplynulou sezonu nakonec zvládly, zachránily se, trenéři, místní patrioti Jirkové Lerch a Kladrubský, za klub dýchali. Nechávali tam srdce. Rozhodnutí přišlo s novým majitelem, má na to právo. Patrně je přesvědčen, že to pomůže.

Na ligovou scénu se vrací Franta Straka a moc se na něj těším. Je to bombarďák, který do naší ligy vnese správné bláznovství. Znám ho z Příbrami, je to člověk, který strašně miluje fotbal.

Má neskutečnou schopnost se rychle adaptovat na nový tým, v Budějovicích to bude mít ještě snazší, je tam doma, pochází odtud.

Někdo mu vyčítá, že se předvádí, ale tak to není, je prostě takový. Zažil jsem ho. Hráče strhne, dostane je nahoru, jsou ochotni se za něj bít. Sice se říká, že to je jenom chvilková záležitost, ale když do nich dostane to, co v něm je, věřím, že půjdou nahoru.

Mladoboleslavský záložník Daniel Mareček si připsal proti Slovácku hattrick. Já takový počinek ve své ligové statistice nemám, stejně jako gól proti Spartě, to jsou zápisy, které se počítají. A mrzí mne to. Proto mu to moc přeju a posílám velkou gratulaci. Zvláště když jde o vítězný hattrick.

Chytil zápas, kdy se dobře vyspíš a všechno ti vychází. Brzy padne první gól, pak druhý a už přemýšlíš, že by to mohlo vyjít. Může přijít penalta, přímý kop, k něčemu se dá nachomýtnout.

Brankáři? Jen málokdo má své jisté

Kouzlo fotbalu je i v tom, že slovácký brankář Milan Heča chytí proti Slavii i nemožné, je fantastický, a pak pustí Marečkovou střelu z takového úhlu.

Nebyl jediný chybující brankář. Hrozný gól dostal na Slavii českobudějovický Martin Janáček, kdy mu dvakrát vypadl míč, ale bylo to za stavu 0:2, mělo to dopad jen na skóre.

Mnohem větší zkrat předvedl Michal Reichl v malém pražském derby Bohemky s Duklou a znamenal porážku. Teď záleží, jestli ho trenér podrží. Když to udělá, musí mu to brankář v dalších zápasech vrátit.

Všiml jsem si, že se na brankáře vytváří zajímavý tlak, kdy nikdo nemá jistou pozici jedničky. Snad jen ve třech dominujících týmech je to dáno, jinak o ni musí každý bojovat.

Třeba mladoboleslavský Martin Trmal dlouho nechytal, teď má důvěru. Za nás to tak nebylo, teď mají týmy gólmanský post hodně silný a široký.