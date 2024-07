Lewandowskému hrozí pět let vězení. Čelí podezření, že si koupil vysokoškolský diplom

Fotbalový útočník Barcelony Robert Lewandowski čelí doma v Polsku podezření, že si koupil vysokoškolský diplom.

Na sociální síti ho přímo obvinila politoložka a doktorka Barbara Mroziňská, která pracovala na lodžské univerzitě.

Jak poukázal slovenský web šport.sk, pětatřicetiletý kapitán polské reprezentace se k případu nevyjadřuje, protože v něm vystupuje jako svědek.

Pokud by se podezření potvrdilo, kanonýrovi by hrozilo vězení od tří měsíců až do pěti let.

Bývalý hráč Dortmundu či Bayernu Mnichov je se 152 starty a 83 góly v mezistátních zápasech rekordmanem polské reprezentace. Jeho vysokoškolské studium trvalo 13 let, ale dokončil ho.

V roce 2017 získal bakalářský a v roce 2020 magisterský titul na varšavské Vysoké škole sportovního vzdělávání.

V poslední době se ale objevily pochybnosti ohledně získání jiného titulu na univerzitě v Lodži. Údajně existuje souvislost s jeho propojením na profesora, který je podezřelý z obchodování s diplomy.

Vyšetřování probíhá již od roku 2019. "Robert Lewandowski si koupil diplom na soukromé univerzitě v Lodži. Píši to s plnou zodpovědností, protože u mě 'složil' dvě zkoušky. O všem jsem se dozvěděla během jednání jako svědkyně v tomto ohavném případě," napsala Mroziňská. Útočník Barcelony byl jedním z jejích studentů.

Profesorka se pro polský portál Przeglad Sportowy vyjádřila, že věc je veřejná, a tak se z poctivosti rozhodla promluvit.

Poukázala na to, že si vedla evidenci přítomnosti studentů, ale fotbalistu na svých přednáškách ani zkouškách nikdy neviděla.

Přesto se měly u jména kapitána reprezentace objevovat známky, ale její podpis tam chyběl.

Spoluhráč z národního týmu Wojciech Szczesny nevěří, že by Lewandowski takovým způsobem podváděl.

"Když aféra vyšla na veřejnost, několikrát jsme o tom žertovali. Nic však není potvrzeno a byl bych velmi překvapen, kdyby to byla pravda. Nevím, proč by to dělal," uvedl brankář Juventusu v podcastu Wojewódzki Kedzierski.

Samotný fotbalista ale stále mlčí a oficiální stanovisko dodal pouze jeho právník.

"V reakci na položené otázky bych vás chtěl informovat, že v případě týkajícího se Univerzity sociálních věd v Lodži má Robert Lewandowski status svědka a v dohodnutém termínu odpoví na všechny otázky příslušných orgánů. Nemá co skrývat a v jeho vlastním zájmu je, aby se v rámci probíhajícího řízení celá věc zcela objasnila," uvedl Kamil Gorzelnik.