Spartu nechápu. Šílené, co předvádí, opírá se expert do „maglajzu” v týmu

Hokejová Sparta ztrácí sérii s Plzní. Všichni se ale ztrácí v myšlenkách Sparty. Střídání gólmanů, nezvládnuté nájezdy nebo zmatená power play. To vše rozeberou experti v nové epizodě podcastu Bago. Z extraligového play off odbočí i do Vítkovic a k osudu trenéra Václava Varadi.
Nostalgie z návratu do Sportovní haly, vzpomínky fanoušků na tituly dvacet let staré. A také dvě prohry. To bylo domácí čtvrtfinálové představení Sparty v sérii s Plzní, teď k postupu potřebuje tři vítězství v řadě.
„Série je to krásná, líbí se mi. I právě díky té nostalgii z návratu do Holešovic. Jinak ale Spartu nechápu. Co předvádí s brankáři, je šílený, naprosto,“ začíná hodnocení Václav Nedorost, někdejší juniorský mistr světa a budoucí manažer českobudějovického Motoru.
„Nikdo tam neví, kdo je jednička, kdo bude chytat. Maglajz, guláš, neuvěřitelný. Nepomůže to gólmanům, nepomůže to obráncům. Nepomůže to nikomu,“ pokračuje nazlobeně a obrací se na Romana Málka. Na muže, který z branky vychytal titul Slavii.
„Hlava mi to nebere,“ nadechne se Málek. „Ale jsou tam i další věci, Pepa Kořenář sice tým drží, ale v nájezdech má úspěšnost kolem 55 %. Proč mu nepomůžou a nepošlou na ně v této disciplíně výrazně úspěšnějšího Kubu Kováře?“ pokládá řečnické otázky.
K hodnocení se přidají bývalá jednička draftu Patrik Štefan i moderátorka Tereza Kubíčková. Nakonec prozradí i tipy na finální stav série. Ukončí ji Plzeň už dnes? Věří někdo, že by dokázali svěřenci Jaroslava Nedvěda vývoj ještě otočit?
Rozboru se dočkají také další tři čtvrtfinále i podivné zvyklosti play off. „Může mi někdo vysvětlit, proč se vyhlašují nejlepší hráči utkání? Prohrajete a jdete si pro dárkový koš, to je šílené,“ nechápe Štefan závěrečné ceremoniály.
Řeč se stočí i na souboj Karlových Varů proti… fanouškům. Jak se mužstva dotkne, když je majitel v rozepři s kotlem? Mohlo to Energii ovlivnit v dobře rozehraném duelu s Libercem? Byly Pardubice dominantní, až to bylo nudné? A co Třinec? To jsou všechno otázky, na které padnou odpovědi.
Prostor v debatě dostane i vyhazov Václava Varadi ve Vítkovicích. Velkolepý projekt končí po jedné kompletní sezoně krachem. „Slyšel jsem, že se hodně lidem v Ostravě ulevilo,“ podotkne Málek na adresu trojnásobného mistra ligy na lavičce Třince.
„Nevím, jak to tam bylo, ale asi si Venca musí nastavit zrcadlo. Třeba to pro něj bude zpětná vazba, že některé věci musí dělat jinak,“ zamyslí se Nedorost. Víc si můžete poslechnout v Bagu, celé hodinové povídání je volně k dispozici na Aktuálně.cz.
