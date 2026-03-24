„Neuvěřitelné. Tohle jsem nezažil od dob Hudlera." Generační talent se zase rozzářil

Kometa hokejové extraligy, o které bylo slyšet především zkraje této sezony, se v play off znovu naplno rozzářila. Teprve 17letý Petr Tomek táhne Karlovy Vary, ukazuje pořádnou dávku sebevědomí a soupeři mají proti němu rudo před očima.
Karlovy Vary jsou zatím nejpříjemnějším překvapením play off. V předkole smetly Vítkovice 3:0 a vítěznou sérii natáhly i ve čtvrtfinále, když zvládly oba úvodní duely na ledě Liberce.
Tomek na sebe upozornil hlavně v sobotním zápase číslo dvě.
V páté minutě bylo po faulu na jiného útočníka Energie Jana Bambulu nařízeno trestné střílení. A k jeho provedení se rozjel právě Tomek.
Trenér Pavel Patera prý na střídačce na teenagera mrknul, a bylo jasno.
Tomek hodil rameny, udělal si prostor a střelou k tyči mazácky překonal brankáře Petra Kváču. Libereckou arénu, která na něj při nájezdu hlasitě pískala, pak dostal do ještě většího varu divokou oslavou, při níž si přikládal rukavice k uším.
„Tohle mám v krvi, jen musí mít emoce nějakou hranici,“ usmíval se po zápase.
„Pan Patera mi říkal, že když vám celá hala nadává nebo po vás soupeř jde, je to pro vás vlastně pochvala,“ přidal mladičký útočník.
Platilo jedno i druhé, protože liberecký forvard Jasper Weatherby musel mít necelé tři minuty po nájezdu pořádně rudo před očima, když chtěl Tomka tvrdě sestřelit.
Zákrok Američana se trochu podobal nedávnému faulu Radka Gudase v NHL, po kterém skončila sezona hvězdnému Austonu Matthewsovi.
Tomek se naštěstí střetu koleno na koleno a hrozícímu zranění na poslední chvíli vyhnul.
Weatherby i tak dostal trest pět minut plus do konce utkání. Na to navázalo další vyloučení, Karlovy Vary dlouhou přesilovku využily a došly si pro druhý bod v sérii.
Hráč Bílých Tygrů nebyl disciplinární komisí dodatečně nijak potrestán a názory hokejových expertů se v tomto ohledu různí. Radek Duda však v podcastu Mistři světa zmínil jinou věc.
„Je to pro něj skvělá škola. Ať s tím Tomek bojuje. Jen to ukazuje jeho výsostní postavení. Vždyť je to úplná bomba, nezažil jsem to od dob Jirky Hudlera,“ řekl bývalý útočník a extraligový šampion.
„Oba jsou geniální, oba si řídí přesilovky. A že jdou protihráči po 17letém klukovi, to je neuvěřitelné. Protihráči chtějí zranit 17letého kluka, to je neuvěřitelná reklama,“ rozvedl Duda svou myšlenku.
Zmiňovaný Hudler začínal v extralize koncem 90. let. V sedmnácti už sbíral ve Vsetíně bod na zápas, v osmnácti odešel přes Rusko do Ameriky a v NHL udělal parádní kariéru ověnčenou ziskem Stanley Cupu.
Tomek sice zatím bodově až takto dominantní není, ale rozhodně nejde o přestřelené porovnání.
Talent Karlových Varů vlétl do nejvyšší soutěže pěti góly ve svých prvních šesti zápasech. V září působil jako dokonalé zjevení a svým nástupem skutečně předčil i Jaromíra Jágra či Roberta Reichla.
„Výborně čte hru, dokáže se jí přizpůsobit a je skvěle koučovatelný. Má vysoké hokejové IQ, myslím, že už ve svém věku patří herní inteligencí mezi nejlepší hráče extraligy,“ říkal tehdy trenér Tomáš Andrys.
Ten vedl Tomka v minulé sezoně a společně došli k titulu v extralize dorostenců. Juniorku pak útočník prakticky přeskočil a usídlil se rovnou v kabině A-mužstva.
Na startu aktuálního ročníku měřil 175 centimetrů a vážil 69 kilogramů, přesto se mezi dospělými prosadil.
Od Patery dostal průměrný ice-time lehce nad 13 minut a také roli v přesilovkové formaci. Základní část uzavřel se 13 góly a sedmi asistencemi v 51 zápasech, jako sedmý nejproduktivnější hráč Energie.
V play off je Tomek v týmovém bodování se zápisem 2+2 druhý.
„Zůstává nohama na zemi, zároveň je sebevědomý. Nikdo připrdlý by se takhle neprosadil. Petr je hodně živý v šatně, je s ním sranda, je komunikativní. Nemá problém kamkoliv zapadnout,“ popsal Andrys další pozitivní Tomkův rozměr.
Za měsíc by měl hráč s nálepkou generačního talentu táhnout reprezentaci do 18 let na mistrovství světa na Slovensku.
Šampionát se však termínově kryje s finálovou sérií extraligy. A zatím i díky Tomkovi nelze vyloučit, že se bitva o Masarykův pohár může týkat jeho Karlových Varů.
