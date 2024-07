Sparta posiluje obranu. Přivedla Dána Rosse z Galatasaraye a Španěla Garcíu z Bilbaa

Fotbalová Sparta Praha získala krátce před startem nového ligového ročníku dva nové obránce. Českého mistra posílil dánský stoper Mathias Ross, který přišel z Galatasaraye Istanbul na roční hostování s opcí na přestup, a španělský levý bek Imanol García z Athleticu Bilbao. García podepsal na Letné víceletou smlouvu. Sparta to uvedla na svém webu.

Třiadvacetiletý Ross vyhrál před rokem s Galatasarayem tureckou ligu, uplynulou sezonu strávil na hostování v nizozemském Nijmegenu.

"Mathias je hráč s velmi dobrými fyzickými parametry. V tomto ohledu vhodně doplní naši skladbu defenzivní části kádru," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický na adresu 190 centimetrů vysokého obránce.

Bývalý mládežnický reprezentant rozšíří dánskou kolonii na Letné, kde už působí brankář Peter Vindahl, obránce Asger Sörensen, trenér Lars Friis či jeho asistent Jens Askou.

"Mathiase určitý čas trénoval Lars, a tak zná jeho schopnosti a charakter. Jsme rádi, že dáváme hlavnímu trenérovi další možnosti, jak složit obranu pro náročnou část sezony, ve které nás čeká hned třináct zápasů," uvedl Rosický.

Za Nijmegen odehrál Ross 21 ligových zápasů a dal dva góly. S týmem postoupil do finále Nizozemského poháru, v němž NEC podlehl Feyenoordu Rotterdam. Do Galatasaraye přestoupil odchovanec Aalborgu předloni a podepsal smlouvu do roku 2026.

Čtyřiadvacetiletý García v uplynulé sezoně odehrál za Bilbao devět zápasů ve španělské lize a jednou nastoupil v domácím poháru, který Athletic vyhrál. V předchozích ročnících hostoval ve druhé lize v Mirandésu a Eibaru. V Bilbau měl smlouvu ještě na rok, ale trenér Ernesto Valverde s ním nepočítal.

Podle španělských médií Sparta za Garcíu zaplatila půl milionu eur (12,7 milionu korun).

"Imanol je technicky vyspělý hráč. Svojí schopností adaptovat se na kombinační hru se velmi dobře hodí do našeho stylu hry. Budeme chtít využít jeho rychlost, pohyb a dobrý centr," řekl Rosický.