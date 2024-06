Sparta přichází o kapitána. Krejčí jde do Girony, Letenští dostanou pohádkovou sumu

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí přestoupil ze Sparty do Girony. Pětadvacetiletý obránce podepsal s třetím týmem uplynulé sezony španělské ligy smlouvu do června 2029. Kluby o tom informovaly na svých webech.

O Krejčího, jenž na jaře coby kapitán dovedl Pražany k obhajobě titulu a po vítězství v domácím poháru také k double, byl v zahraničí zájem už delší dobu. V novém působišti se může těšit na hlavní fázi elitní Ligy mistrů.

"Každý hráč touží po takovém momentu (přestupu do zahraničí). Vůbec jsem se na tuhle chvíli (loučení) netěšil. I když jsem v sobě emoce celou sezonu dokázal držet, teď to na mě všechno dolehlo. Už teď mi to chybí, ale vím, že je to ten správný moment a krok pro mě jako člověka i fotbalistu, abych mohl dosáhnout dalších cílů," řekl Krejčí v rozlučkovém videu se sparťanskými fanoušky.

Detaily transferu kluby nespecifikovaly. Podle spekulací médií Katalánci za odchovance brněnské Zbrojovky zaplatili 12 milionů eur (téměř 297 milionů korun). Kvůli řešení přestupu Krejčí ve čtvrtek neodcestoval s národním týmem do dějiště mistrovství Evropy v Německu, k týmu se už ale dnes připojil.

Brněnský odchovanec přišel do Sparty v létě 2019 a brzy se z něj stal lídr. Zpočátku nastupoval hlavně na pozici defenzivního záložníka, pod Priskem se ale přesunul na levý kraj stoperské trojice. Krejčí byl nejen klíčovým hráčem defenzivy, ale byl i střelecky produktivní. Ve 148 soutěžních utkáních za Spartu nasázel 44 branek, další tři přidal v 10 startech za národní tým.

Krejčí získal se Spartou čtyři trofeje, dva ligové tituly a dva poháry. První triumf v domácím poháru oslavil v ročníku 2019/20.

Girona byla v uplynulé sezoně velkým překvapením španělské ligy. Katalánský celek ve své druhé sezoně po návratu mezi elitu bavil ofenzivním fotbalem a dlouho naháněl velkokluby Real Madrid s Barcelonou. Nakonec obsadil třetí místo a vybojoval postup do Ligy mistrů, evropské poháry si zahraje poprvé v historii.

Pro Spartu jde o druhou ztrátu v tomto týdnu. Ve středu oficiálně potvrdila odchod dánského trenéra Briana Priskeho do Feyenoordu Rotterdam. Na lavičce letenského týmu ho nahradil jeho krajan a dosavadní asistent Lars Friis.