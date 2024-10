Sparta nezářila, ale po dvou porážkách vyhrála. Z trápení ji vysvobodil Haraslín

Fotbalisté Sparty ve 12. kole první ligy zdolali doma Liberec 2:1 a v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách. Pražané brzy vedli po brance Tomáše Wiesnera, po změně stran srovnal Marios Purzitidis, ale v 79. minutě zařídil obhájci titulu výhru střídající Lukáš Haraslín.

Sparta z druhého místa tabulky ztrácí na vedoucího městského rivala Slavii tři body, Vršovičtí ale mají k dobru nedělní zápas v Jablonci. Svěřenci dánského trenéra Larse Friise se vítězně naladili na středeční utkání Ligy mistrů na stadionu Manchesteru City. Slovan nedokázal výsledkově napravit předchozí domácí debakl 0:5 v podještědském derby s Jabloncem a vyhrál jediné z posledních šesti kol. V neúplné tabulce je desátý.

"Museli jsme se vrátit zpátky na vítěznou kolej po těch ztrátách, proto je výhra z dnešního zápasu to nejdůležitější. Některé hráče jsme posadili na lavičku kvůli tomu, že jim chyběla energie po reprezentační přestávce. Prioritou to bylo poskládat tak, abychom zvítězili," řekl Friis na tiskové konferenci.

Tradiční útočné trio Sparty Birmančevič, Olatunji, Haraslín nahradili v základní sestavě Krasniqi, Rrahmani a Tuci, po reprezentační pauze scházel v zahajovací jedenáctce také Preciado. Domácím se povedl úvod a v osmé minutě šli do vedení. Ryneš odcentroval na zadní tyč a Wiesner hlavou překonal Bačkovského. V lize se trefil poprvé od loňského září.

"Víme o sobě s Rynym, že tam ten druhý na druhé straně zavírá prostor. Ryny mě skvěle viděl. Tohle mám rád, takhle zavírat zadní tyč. Povedlo se mi i dobře zakončit, Rynymu se zase povedl centr," uvedl Wiesner.

Za dalších 10 minut mohl zvýšit Ryneš, který po chybě Halinského postupoval sám na branku, jenže vyběhnutého Bačkovského nepřeloboval. Další šanci si Letenští v první půli nevypracovali, Slovan domácí branku neohrozil vůbec.

Ihned zkraje druhé půle málem opět Wiesner hlavou přidal druhý gól domácích, Bačkovský však vytáhl míč nad. V 52. minutě se k ohrožení branky dostali poprvé i hosté. Wiesnerovu zpětnou rozehrávku vystihl Tupta, z úhlu ale na gólmana Vindahla nevyzrál. Po hodině hry na opačné straně Ryneš z otočky přestřelil.

V 63. minutě Severočeši srovnali. Halinského přihrávku stoper Panák usměrnil jen k Purzitidisovi, který zakončil přesně na zadní tyč. Videorozhodčí poté tři minuty přezkoumával, zda míč předtím již neopustil hrací plochu, gól nakonec platil. Řecký obránce zaznamenal v české nejvyšší soutěži první branku od května.

"Mluvil jsem s Halim (Halinským). Říkal mi, že možná to byl aut. On to tak viděl, ale nakonec asi ne dobře. Viděl jsem míč tak, že byl na čáře. Nevím, jestli byl půlkou za. To asi VAR (videorozhodčí) viděl líp. Byl jsem šťastný v ten moment, když jsem míč dostal do sítě," prohlásil Purzitidis.

Sparta ale nepřipustila třetí domácí ztrátu v lize za sebou a v 79. minutě po akci dvou příchozích hráčů z lavičky rozhodla. Suchomel průnikovou přihrávkou našel na přední tyči Haraslína a ten po necelých třech minutách na trávníku prostřelil Bačkovského. Slovenský reprezentant se čtvrtým gólem v ligové sezoně osamostatnil v čele nejlepších týmových střelců.

"Reprezentační povinnosti mu vzaly hodně sil, navíc během týdne bojoval s nemocí. Nebyl připravený nastoupit od začátku. Hrál ale důležitou roli. Dal vítězný gól, i když nastoupil ve středu zálohy, což není jeho běžná pozice," uvedl Friis.

Pražané prohráli jediný z posledních 10 vzájemných ligových duelů a Liberec v nejvyšší soutěži čtyřikrát po sobě porazili. Slovan venku v lize prohrál třetí z minulých čtyř zápasů.

"Vyrovnali jsme na 1:1 a sahali jsme tady po bodu, byl by krásný. Nakonec jsme zápas prohráli. Šulo (Haraslín) to udělal skvěle. Je to škoda, protože bod bychom si tady možná zasloužili. Z výkonu a z toho, jak jsme zareagovali na Jablonec, si vezmeme jen pozitiva," podotkl kouč Liberec Radoslav Kováč, který za Spartu hrával a dělal tam asistenta trenéra.

Sparta Praha - Slovan Liberec 2:1 (1:0)

Branky: 8. Wiesner, 79. Haraslín - 63. Purzitidis. Rozhodčí: Starý - Hájek, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Birmančevič, Olatunji, Friis (trenér) - Višinský, Zyba, Purzitidis, Preisler. Diváci: 16.746.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Zelený - Wiesner (66. Suchomel), Kairinen, Sadílek (76. Olatunji), Ryneš - Krasniqi (76. Haraslín), Tuci (46. Birmančevič) - Rrahmani (83. Solbakken). Trenér: Friis.

Liberec: Bačkovský - Halinský, Mikula, Purzitidis - Ghali (56. Icha), Zyba (82. Varfolomejev), Hlavatý, Kayondo (56. Preisler) - Višinský (63. Nyarko), Eneme (63. Letenay) - Tupta. Trenér: Kováč.