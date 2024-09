Byli jsme jako žáčci, popsal Souček jeden ze svých nejhorších zápasů v českém dresu

Kapitán Tomáš Souček připustil, že v české fotbalové reprezentaci asi ještě nezažil tak nepovedený zápas jako v Gruzii, kde jeho tým na úvod nového ročníku Ligy národů utrpěl nečekaný debakl 1:4.

Podle devětadvacetiletého záložníka West Hamu je neakceptovatelné, aby národní mužstvo podávalo takové výkony. Scházela mu týmovost i odhodlání a některé chyby v defenzivně označil za žákovské.

"Měli jsme po zápase v šatně velké vysvětlování, že takhle za českou reprezentaci hrát prostě nemůžeme. Chyby se mohou udělat, mohou se dostat i hloupé góly. Ale nejvíc mě štve, že tam nebyla týmovost, odhodlání hrát za nároďák. Tohle když tam není, tak nejde mít úspěch," řekl novinářům Souček.

"Jeden z nejhorších zápasů v nároďáku, co jsem hrál. Možná i ten nejhorší. Jedna věc je výsledek, ale druhá věc je i odvedená hra. Dopředu tam nebylo absolutně nic, dozadu pak strašně moc chyb," uvedl Souček v rozhovoru pro ČT sport.

Gruzínci po půlhodině otevřeli skóre z penalty a v druhém poločase mezi 53. a 66. minutou přidali další tři branky. V závěru jen snížil Lukáš Kalvach.

"Občas jsem měl pocit, že jsme se v nějakých situacích chovali jak žáčci. Gruzínci tak chodili do protiútoků, sami na bránu a dávali z toho góly," nechápal Souček, který má v reprezentaci na kontě 73 startů.

Zatímco v červnu na mistrovství Evropy jeho tým s Gruzií dominoval a pouze smolně jen remizoval 1:1, v Tbilisi byl lepší soupeř.

"Chtěli jsme hrát podobně jako na Euru. Myslím, že tam jsme byli lepším týmem. Ale tentokrát nám to ukázali oni a byli jasně lepším týmem. My je za nějaký čas přivítáme doma a budeme jim to chtít určitě vrátit," plánoval Souček.

Mužstvo se po utkání zavřelo v kabině a výkon si vyříkávalo.

"Měli jsme po zápase v kabině sice krátký, ale velký proslov. Pár z nás k tomu mělo co říct, v pár lidech jsme si řekli do celého týmu, jak je potřeba hrát za reprezentaci. Jedna věc je, že chyby se udělat můžou, ale druhá věc je nějaká zodpovědnost, odvést maximum pro tým, což je naše povinnost. Určitě si k tomu ještě budeme mít co říct více," uvedl Souček.

V úterý český tým v druhém zářijovém utkání přivítá Ukrajinu, která překvapivě v pražském azylu prohrála s Albánií. Liga národů je propojena s kvalifikací mistrovství světa, boj o šampionát v roce 2026 začne v březnu.

"Pořád věřím, že tým má na to postoupit na mistrovství světa. Ale určitě ne s takovými výkony, to bychom nemohli být ani v této skupině Ligy národů. Takhle by to nešlo. Za tři dny máme možnost se zlepšit, to je naše výhoda. Nás cíl je mistrovství světa, ale s tímto výkonem by to bylo hodně daleko," dodal Souček.