Byl to hrůzostrašný výkon, nebral si Hašek servítky. A promluvil o případném odvolání

Trenér Ivan Hašek vzal vysokou porážku českých fotbalistů 1:4 v Gruzii v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů z velké části na sebe. Hru národního celku považoval kouč za hrůzostrašnou a za zklamání označil i výkon jeho realizačního týmu. Gruzínci podle něj dominovali v rychlosti. Na tiskové konferenci také připustil, že v úterním druhém zápase skupiny proti Ukrajině může jít o jeho pozici.

Hašek ve třináctém utkání na lavičce české reprezentace musel překousnout suverénně nejhorší výsledek. Mužstvo převzal v lednu, předtím jej krátce vedl bez porážky v pěti zápasech v roce 2009.

"Všichni mají naprosté právo nás kritizovat, protože výkon byl hrůzostrašný. Není se na co vymlouvat. Byli jsme horší. Před zápasem jsem říkal, že kdo dá první gól, bude ve výhodě. Každý protiútok do naší obrany byl pak nebezpečný," řekl Hašek v Tbilisi.

"Největší rozdíl byl v rychlosti hráčů. V tom, že oni hrají čelem k bráně, my zády. Prvních 15 minut druhého poločasu jsme úplně vypadli ze hry. Po druhém inkasovaném gólu na mužstvo padla deka, nebyli jsme si schopni dát kloudnou přihrávku. Nebyla to dobrá propagace našeho fotbalu. Největší zodpovědnost za ten výsledek mám já jako trenér," uvedl kouč, který v pátek oslavil 61. narozeniny.

Jeho svěřenci v součtu s nepovedeným Eurem v Německu, kde ve třech zápasech skupiny uhráli jen remízu 1:1 s Gruzií, počtvrté za sebou nezvítězili. Hašek připustil, že v úterním závěrečném utkání zářijového srazu doma proti Ukrajině se může hrát i o jeho pozici.

"Samozřejmě to tak prostě je. Tady musíme mít výsledky, jinak tu také nemám co dělat. To je naprosto jasné. Musíme ukázat úplně jinou tvář a obraz hry. Z hráčů musí být cítit úplně jiný entuziasmus," prohlásil Hašek, jenž má s vedením FAČR smlouvu do konce nadcházející kvalifikace mistrovství světa, která začne v příštím roce.

Přemítal, zda neměl v utkání udělat něco jinak. "Zanalyzuji si to sám se svými asistenty, uděláme si rozbor. Viděli jsme, že se nedá vyhrát zápas, když v něm hrajete jen prvních 20 a posledních 10 minut. Jestli jsme měli postavit někoho jiného nebo ne, to je vždy otázka, kterou si člověk klade. Nikdo z hráčů nepodal optimální výkon. Náš výkon jako trenérského týmu je samozřejmě také zklamání. Prohráli jsme 1:4, pro to není žádná výmluva," řekl Hašek.

Po zápase si mužstvo slabý výkon v kabině vyříkávalo. "V tuhle chvíli všichni moc dobře vědí, že je to průšvih, že to vůbec nebylo dobré. Křičet na hráče v tuhle chvíli nemá cenu. Měl jsem krátkou řeč, hráči si také řekli své sami bez nás trenérů. Máme jen tři dny do dalšího zápasu. Musíme se revanšovat, na hřišti musí být vidět úplně jiný tým," řekl Hašek.

Český tým inkasoval čtyřikrát v utkání po dvou letech. O tři branky prohrál poprvé od loňského října, kdy ještě pod předchozím trenérem Jaroslavem Šilhavým utrpěl debakl 0:3 v evropské kvalifikaci v Albánii.

"Viděl jsem ten zápas, bylo to něco podobného. Když na nás hraje tým brejkově, tak i když to víme, připravíme se na to a ukazujeme si to na videu, nejsme schopni tomu po ztrátách míče čelit. Je to hrubá chyba. Věděli jsme, co budou hrát, ale nestíhali jsme. Rychlost Gruzínců byla v přechodové fázi větší," podotkl Hašek.

Proti Ukrajině plánuje udělat změny v sestavě. "Prostor dostanou další hráči a věřím, že chytnou příležitost za pačesy. Možná donominujeme jednoho hráče, protože (levý bek) Matěj Ryneš je zraněný. Za tři dny asi nebude připraven. Je škoda, že musel střídat, ze začátku vypadal dobře," řekl Hašek.

"Budeme hrát doma, bude to úplně jiný zápas než tento. Musíme dnešní výkon napravit. Zavinili jsme si to sami, musíme se z toho sami dostat. Nikdo nám nepomůže," dodal bývalý reprezentační záložník.