"Obrovská hrdost, ozdoba hokeje." Frustrované Američanky už vědí, co je Česko

Prohrály, ale vysloužily si ovace vyprodané haly i chválu od trenérů. A české hokejistky po těsném výsledku 1:2 s Američankami v semifinále domácího MS už plánovaly, jak slavným soupeřkám porážku vrátí na olympiádě.

"Skvělý zápas," rozplýval se Dušan Andrašovský, asistent kanadské trenérky Carly MacLeodové, jež český tým vede

"Teď samozřejmě převažuje zklamání a smutek, ale zase na druhé straně obrovská hrdost," sypal se ze sebe Andrašovský.

"Viděli jsme tam všechno, co jsme chtěli. Skvělou práci v obranném pásmu, před bránou box outy a nasazení, jak holky hrály. To nás hrozně těší, že jsme zase o kousek blíž v tomhle k severoamerickým týmům," pokračoval asistent koučky.

"Budeme muset zlepšit některé věci, které nejde zlepšit ze dne na den. Fyzická připravenost, taktická vyspělost, ovládání puku. Strašně moc toho musíme zlepšit do budoucna, abychom se mohli rovnat. Potřebujeme konkurenci. Ale dneska se nebavme o negativních věcech. To, co jsme viděli, byla ozdoba hokeje a jenom skvělá reklama na náš tým," pokračoval v ódách.

Češky šly v zápase dokonce do vedení, favorizované soupeřky ale v prostřední části vyrovnaly a v závěrečné třetině daly vítěznou trefu.

"Škoda, že se nepovedlo přidat další gól, protože nějaké náznaky šancí tam byly," litoval Andrašovský.

"I když buďme realisti, musíme říct, že soupeř byl lepší, je to momentálně nejlepší tým světa," připomněl, že tým USA desetkrát šampionát vyhrál.

"Klobouk dolů, jak jsme se s tím porvali a jak to odehráli. Zkušeně a s velkým nasazením. Ale myslím, že se trošku bály o výsledek," konstatoval Andrašovský.

Nejistotu na favoritkách pozorovala i kapitánka českého výběru Aneta Tejralová. "Držely jsme krok s nimi, bylo vidět, že jsou Američanky frustrované od začátku zápasu," prozradila žena s céčkem na dresu.

"Až do konce jsme věřily, že můžeme vyrovnat. Bohužel to tak nedopadlo, ale nemáme se za co stydět," říkala Tejralová hrdě.

Zámořským týmům se Češky stále snaží přibližovat. "Škoda, že to dneska nedopadlo, ale jsem tady několik let, když jsme s nimi hrály před čtyřmi lety, tak jsme ani nevyjely z pásma. Teď se blížíme, dáváme góly. Za dva roky, nebo už na olympiádě, porazíme nějaký tento tým," doufala Tejralová.

"Myslím, že zámořské týmy už vědí, co je Česko, a nebudou chtít proti nám hrát," doplnila.

Další možnost bude příští rok v únoru pod pěti kruhy v Miláně. "Olympiáda je jiný turnaj než mistrovství světa, ale je to velká motivace urvat medaili pro náš tým. Po zápase jsme si řekly, že je na olympiádě smázneme. Věříme tomu. Už to není tak, že bychom se někoho bály," připojila Tejralová.

Progres českých žen vyzdvihl i Andrašovský. "Musíme se podívat na to, kde jsme byli před pár lety, kde jsme teď. Hrajeme semifinále počtvrté v řadě, to je skvělá věc. Máme šanci získat další medaili. Nás to ohromně těší, ale samozřejmě i zavazuje a motivuje," prohlásil Andrašovský.

"Věřím, že to motivuje celou novou generaci hráček. Vidíme to na náborech, kolik hráček se každý rok hlásí. Je jich víc a víc. Věřím, že tím roste konkurence. Podmínky svaz zlepšuje, stará se o to. Věřím, že to bude fajn jednou. Ale když se podíváte na podmínky, jaké mají oni, pořád máme co dohánět," dodal Andrašovský.