Další české jméno z NHL pro šampionát: brankář Vladař

Do přípravy českých hokejistů na květnové mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku by se měl zapojit brankář Daniel Vladař z Calgary. Sedmadvacetiletý pražský rodák to uvedl v rozhovoru pro klubový web Flames.

"Mám teď jet na mistrovství světa a jsem na to hrozně hrdý, že budu moct reprezentovat svoji zemi," řekl Vladař. Vladař je třetím známým jménem z posil z NHL, které aktuálně přicházejí v úvahu pro vrchol mezinárodní sezony. V pátek kouč Radim Rulík uvedl, že na dobré cestě je možnost využít obránce Vancouveru Filipa Hronka, svůj start pak pro českou verzi webu nhl.com potvrdil další brankář Karel Vejmelka z Utahu. Trenér Rulík počítá se zařazením zámořských posil od turnaje Euro Hockey Tour v Brně, který bude generálkou na šampionát. Řekl to po dnešním přípravném utkání v Linci proti Rakousku. Z týmu českých hokejistů připravujících se na MS vypadli Frodl, Mašín, Moravec, Přikryl, Kubík, Jiskra, Filip, Pytlík, Rohlík a Hradec. Naopak nově pozval Rulík k přípravě gólmana Kořenáře, beky Kempného, Krejčíka a útočníky Kousala, Chlapíka, Špačka, Zadinu, Stránského a Kevina Klímu.