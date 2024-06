Neúcta k naší zemi, řekl Souček. Haška šokoval sudí, který se poplácával s Turky

Kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček po porážce s Tureckem a vyřazení z Eura tvrdě zkritizoval výkon rumunského rozhodčího Istvána Kovácse. Přidal se i trenér Ivan Hašek. Prý ještě neviděl, aby se sudí po utkání plácal po zádech se členy vítězného týmu.

"Všichni jsme chtěli postoupit, byli jsme na to tak nastavení. Začali jsme dobře. Ale teď jsme zklamaní, že jsme to nezvládli. To, co se stalo, považuji za neúctu k naší zemi, je to už třetí zápas. Je neuvěřitelné, co si k nám dovolí," uvedl Souček v rozhovoru pro Českou televizi.

Dvě žluté karty pro Antonína Baráka byly podle něj v pořádku, ten samý trest však požadoval pro mladého tureckého křídelníka Kenana Yildize.

"Byl tam faul na Vláďu Coufala, soupeř měl taky dostat druhou žlutou kartu. Mělo by to být na obě strany stejné," dodal Souček.

"Ještě jsem nezažil, aby se rozhodčí v tunelu poplácával s hráči a funkcionáři soupeře," řekl v České televizi kouč Hašek.

Souček nicméně uznal, že byla v zápase spousta situací, které měli Češi zvládnout lépe.

"Bylo hodně obtížné hrát v deseti lidech. Věděli jsme, že to bude hodně složité, když inkasujeme. To se nakonec stalo, ale podařilo se nám vyrovnat. Tlačili jsme až do poslední minuty, ale nakonec jsme inkasovali podruhé. Všichni udělali maximum, morál tam byl obrovský, jen je to nakonec se smutným koncem," smutnil devětadvacetiletý záložník.