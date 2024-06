Slovinci se vrátili na Euro po 24 letech a remizovali s Dánskem

Dánští fotbalisté zahájili mistrovství Evropy remízou 1:1 se Slovinskem. Poslední semifinalisty poslal ve Stuttgartu do vedení v 17. minutě záložník Christian Eriksen, v 77. minutě srovnal levý obránce Erik Janža. Druhý duel skupiny C mezi Anglií a Srbskem má výkop ve 21:00.

Seveřané neprohráli s dnešním soupeřem ani v sedmém vzájemném utkání, ztratili ale body s papírovým outsiderem skupiny. Slovinci, kteří jsou mezi evropskou elitou po 24 letech a podruhé v historii, se ani ve čtvrtém zápase na Euru nedočkali premiérové výhry a potřetí remizovali.

Dánové začali velkým tlakem, první příležitost ale měl soupeř. V 16. minutě slovinská ofenzivní hvězda Šeško ránou z 20 metrů jen těsně minul. Hned z protiútoku Wind patičkou prodloužil dlouhé autové vhazování do pokutového území a Eriksen z plného běhu pohotově zakončil. Dvaatřicetiletý záložník, jenž na minulém Euru před třemi lety v úvodním utkání Dánů proti Finsku přímo na hřišti zkolaboval, dal už 42. gól v národním týmu a je jasně nejlepším střelcem současného výběru.

"Samozřejmě to byl krásný pocit, přišlo to ve správný moment. Říkali jsme si, že bychom mohli udeřit ze standardní situace. To se podařilo, bohužel se to pak povedlo i soupeři," citovala Eriksena agentura Reuters.

Fotbalista Manchesteru United se po půlhodině mohl podílet na další brance, jeho střílený centr si takřka srazil do vlastní sítě Mlakar. Balkánský celek se postupně přece jen zvedl a hrozil z rychlých brejků, v úvodním dějství to ale k žádné velké gólové šanci nevedlo.

"Měli jsme přidat druhý gól. Takhle byl soupeř pořád na dostřel a pak se logicky dostavila nervozita," řekl dánský trenér Kasper Hjulmand. "V prvním poločase jsme měli příliš velký respekt. Naštěstí jsme se pak zvedli," podotkl slovinský kouč Matjaž Kek.

Po změně stran se už Seveřané netlačili tolik do útoku a hlídali si těsný náskok. V 55. minutě si Slovinci znovu téměř dali vlastní gól, další Eriksenův centr tentokrát ze standardní situace srazil těsně vedle Bijol. Jinak ale ani slovinský kapitán Oblak, ani ten dánský Schmeichel dlouho neměli mezi třemi tyčemi příliš práce.

Oblak musel vytáhnout první zákrok až proti Höjlundovu zakončení zblízka v 65. minutě. Čtvrthodinu před koncem Šeško další ránou zpoza vápna nastřelil pravou tyč, z následného rohu už se ale Slovinci dočkali. Odražený míč si za pokutovým územím našel Janža a z voleje díky výrazné teči Mortena Hjulmanda překonal Schmeichela. Třicetiletý levý bek, který v sezoně 2016/17 krátce působil v Plzni, dal při 11. reprezentačním startu třetí gól.

Slovince vyrovnávací zásah povzbudil a byli blízko bleskovému obratu. Šporarův nebezpečný pokus z úhlu skončil na boční síti. Navzdory oboustranné snaze o rozhodující gól už branka nepadla a oba týmy si bez tří dnů po roce zopakovaly remízu 1:1 z kvalifikačního duelu v Lublani.

"Postupem času jsme byli až příliš pasivní a v závěru jsme si už nevypracovali dostatečný tlak. Dnes to na tři body nestačilo," uvedl trenér Hjulmand. "Zápas nám ukázal spoustu věcí, v nichž se musíme zlepšit. Ve druhé půli už jsme ale byli lepší a i díky podpoře z tribun jsme vybojovali bod," přidal Kek.

Dánsko čeká druhý zápas ve skupině 20. června proti Anglii. Slovinsko se ve stejný den utká v balkánském derby se Srbskem.

Mistrovství Evropy ve fotbale v Německu:

Skupina C:

Stuttgart: Slovinsko - Dánsko 1:1 (0:1)

Branky: 77. Janža - 17. Eriksen. Rozhodčí: Schärer - De Almeida, Zogaj - San (video, všichni Švýc.). ŽK: Stojanovič, Celar - M. Hjulmand. Diváci: 54.000.

Sestavy:

Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža - Stojanovič (67. Verbič), Gnezda Čerin, Elšnik (76. Gorec Stankovič), Mlakar (76. Celar) - Šporar (90.+5 Brekalo), Šeško (90.+5 Kurtič). Trenér: Kek.

Dánsko: Schmeichel - Christensen, Andersen, Vestergaard - Bah, M. Hjulmand (90. Delaney), Höjbjerg (84. Norgaard), Kristiansen (79. Maehle) - Eriksen - Wind (84. Dolberg), Höjlund (84. Poulsen). Trenér: K. Hjulmand.