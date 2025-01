Jsme trpaslík, prohlásil trenér Slováků. Bývalý hráč ho po blamáži nazval alibistou

Slovenští hokejoví junioři nastoupí na mistrovství světa v Kanadě ve 23 hodin ke čtvrtfinálovému utkání proti Finsku. Po zápasech ve skupině však nejsou v dobrém rozpoložení. Naopak, i v médiích je kolem mužstva pořádné dusno.

Třetí místo ve skupině přitom samo o sobě zklamáním není. Slováci podlehli Švédům 2:5, v důležitém utkání pak přetlačili Švýcary 2:1 a na Čechy nestačili v poměru 2:4.

Že je ale ve hře a přístupu týmu něco špatně, to ukázal hlavně poslední zápas proti slabému Kazachstánu.

V polovině vedli Slováci 4:1 a směřovali za pohodovou výhrou. V závěru měli náskok dvou branek a pětiminutovou přesilovku navrch. Přesto v ní dvakrát inkasovali a dva body proti soupeři, kterému Češi nastříleli 14 branek, zachraňovali v prodloužení. Blamáž, ostuda.

"Těžko se hledají slova. Udělali jsme asi světový rekord v tom, jak se dá ztratit zápas. Nechápu, co se na ledě dělo," reagoval rozčileně trenér Ivan Feneš, jenž vede slovenskou dvacítku na čtvrtém MS v řadě.

Útočník Dalibor Dvorský, který hraje rovněž čtvrtý juniorský šampionát za sebou, patří se čtyřmi góly a třemi asistencemi do špičky turnajové produktivity.

Ostatní jsou však předmětem bouřlivých diskuzí expertů a fanoušků.

"Nevím, čím to je, ale kluci si vůbec nevěří. Výkony, na základě kterých byli nominovaní na šampionát, absolutně nepřenesli na led. Dvě třetiny s Kazachstánem byly katastrofální," řekl bývalý hokejista Roman Sýkora.

Ani sám trenér Feneš nenechal na svých svěřencích nit suchou. "Pokud si hráči myslí, že jejich jediná snaha je dostat se na MS a tady si to jen tak odjezdí, je to velký omyl. Co jsme předvedli, to není hodné," zlobil se.

A zatímco Sýkora s Fenešem souhlasil, další bývalý hráč a trenér Ján Pleva kouče národního týmu za jeho slova zkritizoval.

"Na stejné fakultě, kam jsi chodil i ty, Ivane, mě vždy učili, že hra týmu je vizitkou trenéra," oslovil Pleva Feneše ve svém facebookovém statusu.

"Ty jsi hráče vybral, budoval s nimi vztah a důvěru. Poslední zápas byl jen vyústěním herního, systémového a mentálního chaosu našich hráčů na celém turnaji," pokračoval někdejší mládežnický reprezentant Pleva.

Evidentně ho nadzvedlo vyjádření o odklouzaném MS z pohledu hráčů. "Jsou to jen alibistické řeči ve stylu 'to ne já, ale chlapci'. Trenér chlap by řekl, že je to jeho zodpovědnost a že před čtvrtfinále uděláme všechno pro to, aby se hra zlepšila," uzavřel Pleva.

Na přípravu před čtvrtfinále měli Slováci v Ottawě tři dny.

"Je to hokejová země s množstvím hráčů. My jsme v porovnání s nimi trpaslík. Věřím, že budeme hrát s o to větším srdcem," prohlásil Feneš před klíčovým soubojem na adresu Finů.

"Bude to o detailech ve hře. Naše mysl může být náš největší soupeř, musíme mužstvo stoprocentně připravit na odhodlaný výkon, který přinese vytoužený postup," doplnil.

To bývalý hráč Sýkora zmínil klasický recept, k němuž se vždy upínají outsideři. "Věřme, že se ve čtvrtfinále něco stane. Možná nám budou hvězdy nakloněné, brankáři vyjde dobrý den a zažijeme zázrak. Ale musíme podat úplně jiný výkon," podotkl.

Slováci čekají na postup do semifinále juniorského MS už deset let. Tehdy třeba s Martinem Réwayem v sestavě uspěli ve čtvrtfinále s Čechy.