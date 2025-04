USK Praha, nejlepší tým kontinentu. České šampionky po deseti letech ovládly Euroligu

Basketbalistky ZVVZ USK Praha slaví podruhé triumf v Evropské lize. Ve finále závěrečného turnaje v Zaragoze porazily turecký Mersin 66:53 a navázaly na úspěch z roku 2015. Jsou prvním český týmem, kterému se povedlo zvítězit dvakrát.

V roce 2006 vyhrály Evropskou ligu také Žabiny Brno. Double doublem za 24 bodů a 11 doskoků pomohla k finálové výhře Brionna Jonesová, která byla vyhlášena nejužitečnější hráčkou Final Six.

Dvouciferný počet bodů zaznamenaly také Valériane Ayayiová (14 bodů) a Tereza Vyoralová (10), která jako jediná z hráček byla také u triumfu před deseti lety. Ezi Magbegorové unikl double double jen těsně s devíti body a 10 doskoky. Mersinu nepomohlo 19 bodů Natashy Howardové.

"Je úplně neskutečné, co jsme dokázaly. Zápas byl o nervy, protože jsme se pak dost trápily. Ale jsem strašně pyšná, co jsme dokázaly. Je to úplně skvělé. Myslím si, že to bylo finále, jak se patří," řekla Radiožurnálu Sport Vyoralová, která byla ve finále kapitánkou.

K vítězství dovedla USK opět trenérka Natália Hejková, která po sezoně ukončí kariéru. Na finálovém turnaji Evropské ligy byla jednasedmdesátiletá slovenská legenda už posedmnácté a získala šestý titul. Po dvou triumfech má rovněž s Ružomberkem a Spartakem Moskva. Slovenská legenda byla oceněna i při závěrečném ceremoniálu.

"Bavily jsme se, že jsme jen dvě, co jsme zažily ten první titul. Je to úplně skvělé. Všichni jsme bojovali za tým, za ni a všichni si to zaslouží. Všem děkuju za celou práci za celou sezonu," prohlásila Vyoralová.

Byl vyhlášen také All Star tým, do kterého se dostaly vedle Jonesové i Ayayiová a Magbegorová. Doplnily je Howardová a Gabby Williamsová z Fenerbahce.

Pražankám skvěle vyšel vstup do utkání, které začaly desetibodovou šňůrou. Další pasáž patřila Mersinu, který vyrovnal na 11:11, ale obrat USK nedovolil. Ayayiová naopak třemi trefami z perimetru z rychlého sledu zase zařídila náskok 20:13.

Na přelomu první a druhé čtvrtiny předvedly české šampionky sérii 12:0, pod kterou se podepsala devíti body Jonesová a bylo to 34:17. Mersin sice stáhl ztrátu na 10 bodů, ale trojkou na to v 18. minutě zareagovala Vyoralová a poločasový stav 42:29 zařídila Jonesová.

Při vstupu do druhého poločasu potkal Pražanky výpadek a třináctibodová šňůra přinesla vyrovnání na 42:42. Postaraly se o to jen dvě hráčky - Bridget Carletonová sedmi body a Howardová šesti. USK se chytil až 127 sekund před koncem třetí čtvrtiny trefou Magbegorové. Vzápětí přidala trojku Vyoralová a Jonesová zvýšila na 49:42.

"Padlo to tam, pak jsme se trošku dostaly na koně, takže jsem strašně šťastná, že to týmu pomohlo a zvládly jsme to," prohlásila Vyoralová. Byla ráda, že se tým po agresivním nástupu Mersinu vzchopil. "Nebylo to jednoduché. Mersinu nezbývalo nic jiného, než se na nás tlačit. To je jim docela podařilo, ale nakonec jsme to ubojovaly."

V závěrečné čtvrtině se Mersinu dál snažil vrátit do hry. Dvakrát se díky trojkám Marine Johannesové a Carletonové přiblížil na rozdíl tří bodů. Od stavu 56:53 se ale prosazoval jen USK. Závěrečnou desetibodovou šňůru orámovala koši Jonesová, třetí trojkou v zápase a jednou šestkou k ní pomohly Vyoralová a dvěma trestnými body Veronika Voráčková.

"Asi nikdo nečekal, že odjedeme se zlatem domů, ale já jsem v nás vždycky věřila. Myslím, že jsme ještě za celou sezonu nepředvedly to, co tady. Skvělý výsledek," dodala Vyoralová.

Final Six Evropské ligy basketbalistek v Zaragoze - finále:

ZVVZ USK Praha - Mersin 66:53 (24:17, 42:29, 49:42)

Nejvíce bodů: Jonesová 24, Ayayiová 14, Vyoralová 10 - Howardová 19, Carletonová 15, Johannesová, Rupertová po 7. Fauly: 14:17. Trestné hody: 19/9 - 7/7. Trojky: 9:6. Doskoky: 41:33.