Dřív nemyslitelné. Outsider není Česko, ale Kanada, zní v zámoří před čtvrtfinále

Kdyby Češi na Silvestra porazili Švédsko, ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa v Ottawě by je čekalo papírově přívětivé Lotyšsko. Takhle jdou na domácí Kanadu. Oproti dřívějšku to však neznačí téměř jistý konec. Zaznívají i hlasy, že favoritem je český výběr.

Klíčový zápas turnaje rozehrají svěřenci trenéra Patrika Augusty v noci na pátek, přesně v 1:30 českého času.

V hale Canadian Tire Centre, kde v rámci NHL sídlí ottawští Senators, se jim kromě domácích hokejistů postaví záplava kanadských fanoušků, pro které je šampionát dvacítek větší událostí než květnové MS dospělých.

"Určitě to bude úžasné, čekám obrovské a hlasité publikum. Bude sice proti nám, ale hrát s Kanadou, to je prostě něco výjimečného," rozplýval se jeden z tahounů českého útoku Jakub Štancl.

Češi si však utkání nejdou jen užít a sbírat zkušenosti, jako tomu bylo v minulosti.

"Jdeme vyhrát," zavelel Michael Hrabal, brankářská jednička týmu.

České sebevědomí pramení z dobrých výkonů v posledních letech, a to i proti Kanaďanům. Dva roky nazpět je dvacítka skolila ve skupinové fázi a finálovou odvetu dotáhla až do prodloužení. Loni je zase šokovala čtvrtfinálovým vyřazením. Generálku před stávajícím šampionátem prohrála o jediný gól.

"V Halifaxu jsme byli druzí, minulý rok ve Švédsku klapl bronz," připomněl kapitán reprezentace Eduard Šalé aktuální medailovou sérii juniorů. "Díky tomu nás ostatní respektují více než dřív."

Na probíhajícím MS si Češi ještě přilepšili. Podlehli sice Švédsku, ale předtím přesvědčivě přehráli Švýcarsko, Kazachstán i Slovensko a dosáhli na nejlepší skóre ze všech účastníků - 25:9.

V průběhu skupiny je proto novinář Corey Pronman z deníku The Athletic označil za "legitimní adepty na medaili".

Věří jim i ve čtvrtfinále proti Kanadě. "Je to padesát na padesát. Dokonce by se dalo tvrdit, že outsiderem je vzhledem ke své dosavadní hře Kanada," poznamenal.

Domácí junioři se mohou chlubit tím, že ještě neinkasovali při hře pět na pět a Finsko s Německem vynulovali úplně, ale jinak přitahují hlavně kritiku.

Zcela nečekaně totiž podlehli Lotyšsku na nájezdy a v generálce na play off utrpěli od Spojených států porážku 1:4.

Ve velkém jim vázne střelba. Pálí sice nejčastěji ze všech, ale mají nejhorší, ani ne šestiprocentní úspěšnost.

Dohromady skórovali jen desetkrát. Horší skupinovou fázi zažili touto optikou jen na MS 1998 a 2000. Nikdo se netrefil víc než jednou, ani předpokládaná jednička draftu 2026 Gavin McKenna.

Dalším průšvihem je nedisciplinovanost. Kanaďané nasbírali nejvíc dvouminutových trestů - 29. Hned 11krát se provinili proti USA.

"Jako trenéři s tím nic dělat nemůžeme," krčil rameny frustrovaný kouč Kanady Dave Cameron, který dřív krátce vedl Ottawu v NHL. "Hráči to vědí. Vědí, že nedovolený zákrok je nedovolený zákrok. Můžete si říkat, co chcete. Rozhodnout se ale musejí oni, tak jednoduché to je."

Nedisciplinovanost ovšem trápí i Čechy, kteří - i kvůli pětiminutovému vyloučení ve federálním derby - strávili nejvíc času v oslabení, zhruba 37 minut. O minutu víc než Kanada, o 21 minut víc než nejukázněnější Slováci.

Proti Švédsku spáchala Šalého parta sedm faulů, vynutila si jen dva.

"Soupeře proti sobě sami zvedáme, ve čtvrtfinále takové hlouposti dělat nesmíme," upozornil kapitán.