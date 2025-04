Noční můra opět zastřela Spartu, končí před finále. Kometa zvládla sedmý zápas skvěle

Hokejisté Brna vyhráli sedmé utkání semifinálové série play off na ledě Sparty 3:1 a postoupili po sedmi letech do finále extraligy. O titul se svěřenci kouče Kamila Pokorného utkají s Pardubicemi, které si zajistily postup již ve čtvrtek vítězstvím v pátém duelu proti Hradci Králové. Úvodní finálový zápas se odehraje ve čtvrtek na východě Čech.

Kometa vykročila za jistotou medaile po sedmi letech od posledního zlata v první třetině zásluhou gólu Hynka Zohorny. Ve druhé části zvýraznili náskok hostů Jakub Flek s Adamem Zbořilem, který zaznamenal i dvě nahrávky. V 52. minutě snížil Valtteri Kemiläinen, ale více domácí nedokázali.

Sparta neuspěla v klíčovém sedmém utkání ani na sedmý pokus a musí se stejně jako loni, kdy prohrála rovněž sedmizápasovou sérii s Třincem, spokojit po jasném triumfu v základní části pouze s bronzem. Na titul čekají Pražané od roku 2007.

Sparťané začali aktivněji a hned v úvodu pálil po chybě hostů z nadějné pozice Hyka, ale přestřelil. Ve čtvrté minutě prověřil pozornost domácího gólmana Kořenáře kanonýr Mueller. Právě zkušený Američan našel v 10. minutě skvělou nahrávkou Zbořila, Kořenář se však stihl přesunout a udržel bezgólový stav.

Brňany to však nemuselo mrzet dlouho. Oba aktéři hned při další šanci připravili ideální pozici pro Zohornu, který otevřel skóre. Ve 12. minutě byl blízko vyrovnání Sobotka, jehož rána prosvištěla Postavovi mezi lapačkou a betonem, ale skončila těsně vedle levé tyčky.

Ve 13. minutě se k velkému sólu nadechl Pospíšil, jenž se prosadil do zakončení mezi dvěma soupeři. Když už se zdálo, že skvělou akci završí gólovým blafákem, Kořenář zasáhl levým betonem. Pak se domácí brankař zapotil při Kollárově ráně. Na druhé straně si vyjel Chlapík od zadního hrazení, jeho střelu z otočky však kryl Postava.

V úvodu druhého dějství se sice Pražané usadili v útočném pásmu, jenže Sobotka ve snaze vybojovat zpátky puk fauloval a přesně po půl minutě hosté přesilovku využili. Flek nastavil brusli přihrávce od Stránského a kotouč doklouzal za brankovou čáru. Sudí potvrdili platnost gólu i po kontrole videa.

Ve 28. minutě zakončoval Chlapík z ideální pozice, ale Postava výtečně zareagoval. Před polovinou utkání si po faulu Gulašiho zahrála první početní výhodu i Sparta. Brzy se navíc provinil i Zohorna a Pražané měli k dispozici téměř minutu a čtvrt přesilovky pět na tři. Soupeře ale nedokázali ničím překvapit, střelecké pokusy s přehledem chytal Postava.

Ve 37. minutě neskončila gólem ani Horákova teč. Naopak na druhé straně se do samostatného úniku dostal chvilku nato Zbořil a tento minisouboj s Kořenářem už vyhrál. Gólmana přelstil precizním blafákem do forhendu a snadno zakončil do prázdné branky.

Sparta byla v kritické situaci, hned v úvodu třetí dvacetiminutovky měla k dispozici početní výhodu. Pohotový Postava si však poradil s Hykovou tečí i následnou Horákovou dorážkou. V další přesilovce zakončoval zblízka Lajunen, ani on neuspěl. Hostující gólman vzápětí schoval do lapačky Hykovo zakončení.

Nulu na kontě domácích odmazal až v čase 51:20 přesilovkovou ranou od modré čáry Kemiläinen, na jehož gólu měl velký podíl i dobře clonící Lajunen. V 55. minutě Kořenáře zachránila branková konstrukce po Stránského ráně. V závěru už se přes dlouhou power play Sparty skóre nezměnilo a hosté mohli slavit.

Semifinále play off hokejové extraligy - 7. zápas:

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 52. Kemiläinen (Hyka, Chlapík) - 10. H. Zohorna (A. Zbořil, Mueller), 24. Flek (Š. Stránský, A. Zbořil), 38. A. Zbořil (Mueller, Holland). Rozhodčí: Šír, J. Ondráček I - J. Ondráček II, Špůr. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Diváci: 17.132 (vyprodáno). Konečný stav série: 3:4.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Irving, Moravčík, Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Kempný, Němeček - Řepík, Sobotka, Hyka - Chlapík, M. Špaček, M. Forman - P. Kousal, R. Horák, O. Najman - D. Vitouch, J. Lajunen, Salomäki. Trenér: Gross.

Brno: Postava - Ščotka, Davidson, Zábranský, Ďaloga, Beaudin, Holland, Gulaši - Flek, Ilomäki, Š. Stránský - Mueller, A. Zbořil, H. Zohorna - Ferda, Kollár, K. Pospíšil - T. Rachůnek, Konečný, J. Kos. Trenér: Pokorný.