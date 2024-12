Fukal: Něco takového jsem v dospělém fotbale nezažil. A Slavia? Šanci na reparát nemá

"Sparta zlomila Jablonec vůlí, naštěstí pro ni soupeř byl špatný. Trenér Lars Friis fanouškům jasně vzkázal, že nemají čekat do konce sezony hezký fotbal, ale slíbil účinný. To se povedlo," říká v komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Netušil jsem, že Slavia poprvé v lize padne v Teplicích. Myslel jsem si, že tam rozhodně neprohraje. Samozřejmě může nastat po náročné sezoně nějaká únava, ale šlo o poslední zápas roku, šetřit se postrádalo jakýkoli význam. Osobně bych ponechal základní sestavu v té nejlepší podobě, ale jsou i zastánci většího rotování. Avšak sedm změn je dost. To se i projevilo.

Tím nijak nesnižuju výkon Teplic, dokázaly bodovat na Spartě i v Plzni. Ale byl to zápas hlavně o Slavii. Na druhé straně stát se to může, porážka musela někdy už přijít. Liga je kvalitní, nemůžeš ji celou projít bez zaváhání.

Slavia má do jara docela slušný náskok sedmi bodů. Půjde do zimní přípravy s vědomím, že šance na reparát už sice není, je to kaňka na podzimu, ale hráči to v hlavě mít nebudou. Přestávka je obrovská výhoda, že se poslední porážka vymaže. Neposílí to nijak ani soupeře, aby si řekli - hele, porazit ji jde. Motivaci ukázat se mají vždycky, ať Slavii někdo porazil, nebo ne.

Sparta to zlomila vůlí, moc kvality nepředvedla, naštěstí pro ni Jablonec byl špatný. Trenér Lars Friis fanouškům jasně vzkázal, že nemají čekat do konce sezony hezký fotbal, ale slíbil účinný. To se povedlo proti Bohemce a teď i Jablonci. V minulosti se jí často dařilo, že výsledek urvala. Takové body se ohromně počítají. Nemůžete třicet kol předvádět parády, přijdou i hnusné zápasy.

Plzeň porazila České Budějovice vysoko 7:2. Takový výsledek nestranného fanouška potěší, viděl devět gólů, přitom to nebylo do jedné branky, plzeňského ještě o mnoho více. A českobudějovický dál trpí. Uzavřít podzim se třemi body a skóre 7:56 je skutečně hrozivé. Je to ostuda, to nemá cenu skrývat.

První ligový hattrick v kariéře oslavil plzeňský Honza Kopic. Minule si ho zapsala, rovněž proti Českým Budějovicím, mladoboleslavská legenda Mára Matějovský. Někdo si řekne - náhradníci si na Jihočeších vylepšují ligovou bilanci. Já jim však říkám rytíři fotbalu. Honzovi je pětatřicet, už se pohybuje mezi lavičkou a hřištěm, udržuje se však zdravotně v pořádku a pořád má co ukázat. Fanoušek si navíc připomene jejich nejlepší časy, je to pro všechny příjemné pohlazení.

Nečekal jsem rovněž, že Mladá Boleslav, která chytla v poslední době formu, podlehne doma Olomouci. Ono se to nějak sešlo. Středočechy jako jediné čeká ještě vystoupení v Konferenční lize, po začátku, kdy po třech porážkách už byli odepisovaní, najednou mohou postoupit do jara. A je to v jejich silách. Taková věc v hlavě někde je.

K tomu se samozřejmě přidá únava, navíc Olomouc kvalitu má, což dokázala minule doma se Slavií, kdy vedla a padla až v závěru. Přesto je pro Boleslav porážka hodně nepříjemná. Mohla se dotáhnout na vedoucí skupinu, atakovat přední příčky a znovu proniknout do evropských soutěží. Těžko se dá předpokládat, že Konferenční ligu vyhraje.

Milan Fukal Fotbalový komentátor Aktuálně.cz Někdejší důrazný stoper. Narodil se 16. května 1975.

Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil šest sezon. Nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Hrál i za Bohemians, Jablonec a Hradec Králové.

Za českou reprezentaci nastoupil k 19 zápasům.

Druhý gól padl přímo z rohu. Já to osobně nikdy nezažil, leda v žácích. Možná v dorostu, v chlapech ne. Jde rozhodně o chybu brankáře. Těžko mu může někdo pomoci, každý má svoje úkoly a postavení. Sice se stavějí hráči na lajnu, ale aby zabránili gólu po zakončení soupeře. Jako teplický Michal Bílek dvakrát proti Slavii. Ale tohle bylo na gólmanovi.

Karviná ztratila v závěru na Bohemians dvoubrankové vedení. Je mi jí líto, předvádí odvážný fotbal, hráči dávají do toho srdce, zaujetí a entuziasmus. Ale projevuje se určitá nezkušenost. I když hráli dlouho v početním oslabení bez důležitého stopera Dávida Krčíka. Můžeš sice být šťastný, že jsi venku urval bod, ale pravda je, že jsi dva ztratil. Jde navíc o to, jakým způsobem. Brankáři propadne míč, vršily se zásadní chyby.

Za domácí se dvakrát prosadil obránce Antonín Křapka. Není to náhoda. Jako obránce dobře zná situace před brankou, dovede je tedy vyhodnotit i v útočné fázi. Postaví se, kam má, jde do souboje za každou cenu, najde si balon. Navíc takové situace jdou i trénovat. Není tedy jen řadovým obráncem, který zabrání gólu, získá míč, přihraje ho spoluhráči. Dodává mužstvu přidanou hodnotu.