Začíná boj o křišťálové glóby. Hirscher slaví velký návrat

O víkendu začíná nový ročník Světového poháru ve sjezdovém lyžování obřími slalomy v rakouském Söldenu. Loňské celkové prvenství budou obhajovat Švýcaři Marco Odermatt a Lara Gutová-Behramiová. Americká hvězda Mikaela Shiffrinová má šanci dosáhnout na svou jubilejní stou výhru v závodech SP, k níž jí chybí tři vítězství.

Největší českou nadějí v rychlostních disciplínách bude Ester Ledecká, která minulou sezónu uzavřela triumfem v superobřím slalomu na finále SP v Saalbachu.

Shiffrinová chce vyrovnat rekord

Shiffrinová měla v uplynulé sezoně nakročeno k zisku třetího velkého křišťálového glóbu za sebou, ale pak ji zastavilo zranění a dostala se před ni Gutová-Berarmiová.

Nyní může devětadvacetiletá Američanka znovu zaútočit na vyrovnání rekordních šesti triumfů Rakušanky Annemarie Moserové-Pröllové. Bude si muset vystačit se třemi disciplínami, protože ve sjezdu závodit nebude.

Shiffrinová má za sebou dobrou přípravu, kterou na rozdíl od loňska nenarušily rozmary počasí. "Letos jsem měla poměrně dost opravdu solidního tréninku ve slalomu, obřím slalomu a super G. To bylo skvělé," pochvalovala si na webu mezinárodní federace FIS.

Jestli to ukáže už v sobotu v Söldenu, si není jistá. "Lyžuju dobře, ale nevím, co to znamená pro závod, protože to je něco úplně jiného," řekla americká hvězda, která kvůli rekonvalescenci po zranění kolena vynechala poslední čtyři obří slalomy v minulé sezoně.

I díky tomu zkušená Švýcarka Gutová-Behramiová získala podruhé velký glóbus, na který čekala od roku 2016. V minulé sezoně vyhrála i hodnocení super-G a obřího slalomu.

Mezi muži minulému ročníku SP vévodil Odermatt. Vyhrál hodnocení všech svých disciplín - obřího slalomu, super-G i sjezdu. Velký glóbus získal potřetí za sebou a bude útočit na čtvrtý triumf.

Hirscher se vrací

Nejsledovanějším mužem v Söldenu bude zřejmě Marcel Hirscher, který v letech 2012 až 2019 osmkrát kraloval Světovému poháru. Pak ve třiceti letech ukončil kariéru, ale nyní se rozhodl vrátit.

Bude závodit v nizozemských barvách a pro obří slalom v Söldenu dostal divokou kartu, což nově umožňují pravidla FIS.

"To, že zase můžu stát ve startovní bráně a dívat se dolů, je neuvěřitelný pocit. Jsem zpátky ve hře, kterou tak milujeme," uvedl dnes Hirscher v krátkém videu svého týmu Van Deer-Red Bull.

Na jeho comeback se těší i trojnásobná olympijská vítězka Ledecká. "Myslím, že to bude pro lyžování dobré, ať už bude jezdit dobře nebo ne. Když pojede on, tak všichni na to číslo budou čekat. Třeba do padesátky. Je to skvělé pro ty závodníky, kteří pojedou dál vzadu před ním. Udrží to lidi u televizí," řekla na čtvrteční tiskové konferenci.

Do obřích slalomů v Söldenu v českých barvách zasáhne jen Adriana Jelínková. Po tradičním zahajovacím víkendu bude ve Světovém poháru tři týdny pauza, než se 16. a 17. listopadu počínaje slalomy v Levi rozběhne kolotoč naplno.

Další pauzu bude mít elitní seriál v únoru, kdy se uskuteční mistrovství světa v Saalbachu. Finále SP bude hostit na konci března americké Sun Valley.

Podle Jelínkové začíná sezona příliš brzy

Adriana Jelínková má před sobotním obřím slalomem Světového poháru v Söldenu smíšené pocity. Jediná česká reprezentantka, která bude o víkendu na startu, se na závody těší, ale zároveň považuje říjnový termín za trochu brzký start. Uvedla to na webu lyžařského svazu.

Po minulé sezoně Jelínková ještě do června lyžovala, přes léto pracovala na kondici.

"A taky jsem si užívala léta, hodně jsem surfovala," uvedla. Na lyže se vrátila v září. "Byli jsme v Hintertuxu a na Stelviu. Mám také k dispozici nové lyže a nový materiál," řekla Jelínková, která Česko reprezentuje od sezony 2022/2023. Před tím brněnská rodačka jezdila za Nizozemsko.

V minulém ročníku Světového poháru Jelínková třikrát postoupila v obřím slalomu, který je její hlavní disciplínou, do druhého kola. V Söldenu před rokem dojela na 38. místě, od finálového kola ji dělila sekunda a půl. V sobotu ji v tomto rakouském středisku čeká další závod.

"Mám trochu smíšené pocity. Jsem nervózní, ale těším se, i když v říjnu je to přeci jen vždy trochu brzy. Dám do toho všechno jako vždycky. Pokusím se mít nervy pod kontrolou a jít do toho jako v tréninku. Když se mi to podaří, bude to dobré, protože vím, že dokážu být rychlá," uvedla devětadvacetiletá lyžařka.

Trať v Söldenu stejně jako další závodníci dobře zná. "Sjezdovka není lehká, jsou tam takové placky, na kterých to člověk může vyhrát i prohrát. Hodně bude rozhodovat, jakou rychlost si dokážu udržet ze střední prudké sekce právě před cílovou rovinatou pasáží. Snad to takticky zvládnu a povede se mi dobré první kolo," doufala Jelínková.

Obří slalom žen začne v sobotu v 10:00, druhé kolo je naplánované od 13:00.