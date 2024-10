Ledeckou stíhají dopingoví komisaři. Opila se vodou, kocovinu z alkoholu nikdy neměla

Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká v antidopingovém systému figuruje jako lyžařka i snowboardistka, proto může mít dvojnásobek kontrol. Na dnešní tiskové konferenci vyprávěla, jak se při jedné z nich po zisku světového titulu na snowboardu v roce 2015 opila vodou.

Ledecká má v systému Mezinárodní lyžařské a snowboardingové federace (FIS) dvě registrační čísla, což se promítá i do dopingových kontrol. "Tím, že jsem vedená jako lyžařka a jako snowboarďačka, tak oni mezi sebou nekomunikují a může se stát, že mi přijdou i obě kontroly naráz. Oni si to neřeknou, že jsem ta stejná osoba. Mně se třeba stalo, že jsme měla v jednom týdnu kontrolu dvakrát za sebou," uvedla.

Nezapomenutelný zážitek měla z kontroly po svém prvním světovém titulu, který získala jako devatenáctiletá v rakouském Lachtalu. V lednu 2015 tehdy vyhrála na snowboardovém šampionátu paralelní slalom a o den později ji čekal závod v obřím slalomu. Věděla, že by měla absolvovat regeneraci včetně vyjetí na rotopedu a práce s fyzioterapeutem, tak se snažila kontrolu urychlit.

"Vypila jsem asi čtyři litry vody na ex. Vyčůrala jsem se v pohodě, ale pak jsem se začala strašně motat. Dozvěděla jsem se, že se takhle můžete v klidu opít, že se normálně otrávíte vodou a že je to stejné, jako byste se otrávili alkoholem. Já to teda nemůžu srovnat, protože jsem nikdy nebyla opilá alkoholem," líčila.

Každopádně z regenerace toho tehdy moc nebylo. "Motala jsme se tak, že jsem se ani nemohla vyjet na rotopedu, protože jsem na něj nemohla ani vylézt," vzpomínala Ledecká. V tomto stavu zamířila na večeři, kde jí všichni gratulovali k titulu. Ona se při tom musela přidržovat věcí, aby neupadla. "Přišel za mnou trenér, jestli jsem ožralá nebo co se děje, že jsem začala slavit brzy, že mám druhý den závodit. Snažila jsem se mu vysvětlit, že se mi to stalo, protože jsem se opila z vody," dodala Ledecká.