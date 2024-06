Sedmý zářez pro Pastrňáka. Útočník Bostonu znovu vyhrál Zlatou hokejku

Hvězdný útočník David Pastrňák z Bostonu ovládl posedmé anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezony a navázal na loňské vítězství. Druhý skončil brankář Lukáš Dostál a třetí místo obsadil útočník Martin Nečas.

Slavnostní vyhlášení 56. ročníku tradiční ankety symbolicky uzavřelo hokejový ročník, ve kterém Česko získalo na domácím mistrovství světa zlaté medaile.

Osmadvacetiletý Pastrňák se akce na pražském Žofíně nezúčastnil, neboť je ve Spojených státech amerických. Střelec vítězné branky ve finále MS proti Švýcarsku byl jedním z osmi hráčů výběru trenéra Radima Rulíka, kteří se prosadili v anketě do elitní desítky. Na šampionátu v Praze nestartovali pouze pátý Filip Hronek a devátý Tomáš Hertl.

"David za mě vyhrál zaslouženě. Je to fantastický hokejista a upřímně řečeno jsem mu to přál. Měl neskutečnou sezonu a jeho výhra pro mě není vůbec překvapením," řekl Dostál. Své umístění považoval za velkou poctu. "Ve 23 letech by mě nenapadlo, že bych tady na pódiu mohl stát a skončit za Pastou. Máme plno fantastických hokejistů a skončit druhý je skvělé. Vážím si toho," dodal hráč Anaheimu, který byl vyhlášen nejlepším brankářem MS.

Pastrňák získal v hlasování zástupců sportovního úseku Českého svazu ledního hokeje, trenérů reprezentačních výběrů a klubů nejvyšší soutěže plus vybraných novinářů 595 hlasů. Druhého Dostála, který se do popředí dostal zejména zásluhou výkonů na mistrovství světa, porazil o 79 bodů. Nečas byl o dalších šest bodů zpět.

Čtvrtý Roman Červenka, kapitán reprezentace a držitel ceny Mezinárodní hokejové federace pro nejlepšího světového hráče sezony, získal 374 bodů. Pátý skončil Hronek, šestý Pavel Zacha, sedmý Radko Gudas, osmý Lukáš Sedlák, devátý Tomáš Hertl a elitní desítku uzavřel Petr Mrázek. Jedenáctý byl Ondřej Palát, jenž jako jediný dokázal před dvěma lety přerušit vítěznou Pastrňákovu sérii trvající od roku 2016.

"Myslím si, že bylo jasné, že David zase vyhraje. Se sezonou, kterou měl… I když někdo měl za mě neskutečné mistrovství světa. Třeba Lukáš Dostál, který nám ho vychytal. Měla by se ale hodnotit celá sezona a v té on (Pastrňák) dominoval. I s týmem, kterému tolik nevěřili po odchodu Davida Krejčího a Bergerona. Stejně ukázal, že dokáže udělat více než sto bodů," řekl novinářům Hertl, podle kterého Pastrňák kraluje českému hokeji zaslouženě.

"Všichni bychom pro něj chtěli být trochu větší konkurencí. Třeba Neči (Martin Nečas), což je kamarád a přeji mu, aby v NHL ukázal, co umí. Když ale udělá Pasta přes sto bodů, těžko se překonává," pousmál se Hertl. Rekordmanem ankety je dvanáctinásobný vítěz Jaromír Jágr.

Na galavečeru byl oceněn také nejlepší parahokejista, kterým se stal brankář Martin Kudela. Nejlepší hokejistkou byla vyhlášena útočnice Denisa Křížová a nejlepším juniorem útočník Jiří Kulich, kapitán reprezentace na bronzovém mistrovství světa hráčů do 20 let.

"Cena určitě potěší. Pro mě je velkou ctí tady vůbec stát mezi takovými hráči, kteří byli v první řadě (při slavnostním vyhlašování). Vážím si toho," řekl Kulich. Ocenění udělalo tečku za juniorskou částí jeho kariéry. "Možná mi už došlo, že je konec," pousmál se dvacetiletý útočník, který si v sezoně připsal první start za Buffalo v NHL.

56. ročník ankety Zlatá hokejka:

1. David Pastrňák (Boston Bruins/NHL) 595 bodů, 2. Lukáš Dostál (Anaheim Ducks/NHL) 516, 3. Martin Nečas (Carolina Hurricanes/NHL) 510, 4. Roman Červenka (SC Rapperswil-Jona Lakers/Švýc.) 374, 5. Filip Hronek (Vancouver Canucks/NHL) 304, 6. Pavel Zacha (Boston Bruins/NHL) 290, 7. Radko Gudas (Anaheim Ducks/NHL) 275, 8. Lukáš Sedlák (HC Dynamo Pardubice) 204, 9. Tomáš Hertl (San Jose Sharks/NHL; Vegas Golden Knights/NHL) 176, 10. Petr Mrázek (Chicago Blackhawks/NHL) 166.