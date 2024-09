Hranáč si užívá českou kolonii v Hoffenheimu, v Gruzii čeká bouřlivou atmosféru

Český fotbalový reprezentant Robin Hranáč si zatím nemůže vynachválit přestup do Hoffenheimu. Teď ho čeká Liga národů.

Čtyřiadvacetiletý obránce sám nečekal, že po svém příchodu z Plzně naskočí hned do prvního utkání, v němž odehrál druhou půli. Je nadšený, že v mužstvu má další tři krajany - beky Pavla Kadeřábka s Davidem Juráskem a ofenzivního univerzála Adama Hložka.

Společně žertovali, že za chvíli bude v Hoffenheimu celá česká reprezentace. Řekl to na tiskové konferenci národního mužstva před zápasy Ligy národů v Gruzii a s Ukrajinou.

"První pocity jsou skvělé, protože jsem se posunul do bundesligy. Je tam rozdíl oproti české lize jak v kvalitě, tak v zázemí. Zatím jsem moc spokojený a těším se na nové výzvy," prohlásil Hranáč.

V Hoffenheimu se stal už čtvrtým českým hráčem, klub navíc ještě marně usiloval o sparťanského obránce Martina Vitíka.

"Určitě je to velká výhoda. I když jsem tam měl zatím jen tři tréninky, tak to ještě není úplně znát. Kluci si dělají srandu, že tam za chvíli bude celá česká reprezentace. Pavel Kadeřábek je tam devět let, ten pomáhá hodně," ocenil Hranáč.

Jeho přestup za rekordní částku pro Plzeň (mezi 200 až 250 miliony korun) se urodil rychle, Viktorii opustil nezvykle mezi úvodním utkáním a odvetou 4. předkola Evropské ligy proti Hearts.

"Ta nabídka byla postavená tak, že kdybych neodešel hned, tak by to neproběhlo. Určitě to nebylo lehké jak pro mě, tak pro vedení Plzně a pana (šéfa klubu Adolfa) Šádka. Ale myslím, že jsme se na všem domluvili dobře. I když to bylo složitější a narychlo," připustil Hranáč.

Oddychl si, že Viktoria odvetu proti Hearts už bez něj zvládla a po výhře 1:0 postoupila.

"Zápas jsem samozřejmě sledoval, byl jsem trochu nervózní. Ale věděl jsem, jak to bude zhruba probíhat. Bylo tam menší hřiště, očekával jsem přesně takovýhle souboj a jsem rád, že to dopadlo dobře," těšilo Hranáče.

Hned v prvním utkání po příchodu do Hoffenheimu se dostal na hřiště. Za nepříznivého stavu 0:2 ve Frankfurtu naskočil o víkendu na druhý poločas.

"Upřímně jsem ještě nečekal, že nastoupím, ale zápas se nějak vyvíjel. Měl jsem tři tréninky, což je málo, abych si osahal všechnu taktiku a to, co po mě trenéři chtějí. Ale jsem rád, že jsem nastoupil a první start si odbyl," uvedl Hranáč.

"Vždy je to pak takové volnější a jste oproštěn od takovému menšího tlaku, který ve vás je, jaké to bude poprvé a podobně. Budu se prát o to, abych nastupoval pravidelně a mohl nastupovat i za reprezentaci. Budu tam bojovat," doplnil.

Ještě vloni na jaře bojoval s Pardubicemi o záchranu v lize, pak se vrátil z hostování do Plzně, kde se rychle stal oporou. Probojoval se do reprezentace a nyní přestoupil do bundesligy.

"Ještě to asi úplně nepobírám, protože všechno jde tak strašně rychle. Jsem za to rád, že se můžu pořád takhle posouvat, že nikde nestagnuji. Je to vizitka mých spoluhráčů, trenérů a všech, kteří se kolem mě motají. Měl jsem na to velké štěstí," řekl Hranáč.

Bundesligové prostředí ho nadchlo. "Tam je každý zápas svátek. Hned jsem začal na Frankfurtu, kde je podle mě jedna z nejbouřlivějších atmosfér. Kvalita hráčů bude podle mě rozdílná. V české lize se napadá jeden na jedno a tam když to uděláte, tak vás útočníci sežerou. Kvalita je vidět hned po prvním tréninku, co jsem tam byl," řekl.

"Co se týče zázemí, v Plzni je to na hodně vysoké úrovni i v rámci Evropy. Ale myslím, že tam je to ještě více nadstandardní. I kluby z bundesligy se dřív jezdily do Hoffenheimu dívat, jak to tam vypadá. Ještě postupem času pořád objevuju, co tam je. Jsem z toho hodně mile překvapen a jsem rád, že se tam budu moci zlepšovat," doplnil Hranáč.

S reprezentací ve čtvrtek odletí do Tbilisi, kde v sobotu vstoupí do nového ročníku Ligy národů. Český tým s Gruzií na nedávném mistrovství Evropy v Německu remizoval 1:1.

"Myslím, že to nebyl z naší strany špatný zápas. Rozhodlo to, že jsme neproměnili řadu šancí. Kdyby to skončilo tak, jak to mělo být, vyhráli bychom třeba 4:1. Remíza 1:1 vypadá blbě, ale náš herní projev byl dobrý. Teď to bude úplně jiné utkání. Bude to u nich doma, bude bouřlivá atmosféra," mínil Hranáč.