Česko to dokázalo. Při šampionátu žen padl divácký rekord

Hokejové mistrovství světa žen v Českých Budějovicích navštívilo 122.331 diváků, což je nový rekord této akce Mezinárodní hokejové federace (IIHF).

Dosavadní maximum z šampionátu z roku 2007, který se konal v kanadských městech Winnipegu a Selkirku, čeští organizátoři překonali o 3100 fanoušků.

"Čeští fanoušci znovu ukázali, že jsou absolutně nejlepší na celém světě, protože podporují nejenom svůj tým, ale užívají si celý turnaj," řekl prezident organizačního výboru mistrovství Petr Bříza dnes odpoledne, kdy bylo již prakticky jisté, že rekord padne.

Čekalo se ale, kolik fanoušků zavítá na zápasy o bronz a na finále. Poslední utkání českého týmu proti Finsku sledovala vyprodaný českobudějovická aréna (5859 diváků), na finálový souboj mezi USA a Kanadou poté přišlo 5369 diváků.

"Neřekl bych, že jsme do toho šli se záměrem pokořit rekord. Zájem o mistrovství postupně vzrůstal, ale nebyli jsme si jistí, jestli všichni, kteří si koupí baličky, využijí všechny vstupenky," uvedl Bříza.

Organizační výbor podle jeho slov využil zkušenosti z mužských MS v letech 2015 a 2024.

"Chtěli jsme postavit zábavu nejenom v aréně, ale tak, aby se pořád něco dělo a aby si to užívala celá rodina od dětí až po dospělé. A tento koncept nám znova zafungoval a myslím, že nálada v aréně byla zase unikátní," řekl viceprezident IIHF.

Česko tak aktuálně drží rekord návštěvnosti na mužském i ženském MS. Šampionát v Praze a Ostravě loni navštívilo 797.727 diváků.

Další vrcholná hokejová akce, která by se zde měla konat, by mělo být MS hráčů do 18 let v roce 2027.

O tři nebo čtyři roky později poté MS juniorů a následně by na řadu měli přijít muži a ženy.

"V případě žen se bavíme o roku 2031 a dále," upřesnil Bříza. Příští rok bude ženské mistrovství hostit Německo, v roce 2027 Kanada.