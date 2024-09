Chce znovu vyhrát Ligu národů. Ronaldo našel motivaci pokračovat v dresu Portugalska

Fotbalista Cristiano Ronaldo v reprezentaci ještě nekončí. Již devětatřicetiletý Portugalec podle webu televizní stanice ESPN prohlásil, že o ničem takovém vůbec neuvažuje.

Rodák z Madeiry nechybí v nominaci na úvodní zápasy Ligy národů, kterou hodlá vyhrát. Ronaldo zároveň ujistil, že kritika za výkony na mistrovství Evropy v Německu jej neznepokojuje.

Před měsícem ohlásil konec kariéry jednačtyřicetiletý portugalský obránce Pepe. Jeho dlouholetý souputník v národním týmu je ovšem jiný případ.

"Nikdy mě nenapadlo, že bych měl odejít z reprezentace. Právě naopak, jsem ještě více motivován než dřív a chci s Portugalskem vyhrát Ligu národů. Už jsme ji jednou vyhráli a chceme to zopakovat," poukázal Ronaldo na triumf v premiérové edici 2018/19, tři roky po vítězství na evropském šampionátu ve Francii.

Portugalci ve čtvrtek nastoupí proti Chorvatům a v neděli se utkají se Skoty. Ronaldo uvedl, že dohady o jeho možném konci v národním mužstvu přinášejí akorát média. On sám prý cítí důvěru trenéra Roberta Martíneze.

"Říkal, že nadále jsem přínosem pro národní tým. Pokud tomu tak už nebude, budu první, kdo se sbalí a odejde. Ale půjdu s čistým svědomím, protože vím, kdo jsem, co chci a co si můžu dovolit," ujistil populární CR7, který dal rekordních 130 gólů v 212 mezistátních zápasech.

Letošní šampionát v Německu mu nevyšel, z následné kritiky si ale vrásky nedělá.

"Kritika je skvělá, protože pokud neexistuje, nedochází k pokroku. Vždy tomu tak bylo. Změní se to někdy? Nezmění. Snažím se tedy jít svou cestou, být co nejprofesionálnější, pomáhat co nejlépe svou profesionalitou a nejen brankami, asistencemi, disciplínou a příkladem. Fotbal je přece mnohem víc než jen dobře hrát nebo dát gól," řekl hráč klubu an-Nasr ze Saúdské Arábie.

Mnozí kritici podle něj nikdy nebyli ve fotbalové šatně.

"Často se směju, že to je totéž, jako kdybych měl já hodnotit formuli 1. Nevím nic o pneumatikách, discích nebo hmotnosti auta… Je to však normální, a proto je pro mě kritika dobrá a být její součástí není žádný problém," poznamenal Ronaldo.

Liga národů startuje ve čtvrtek

Čtvrtý ročník fotbalové Ligy národů začne ve čtvrtek devíti zápasy. Hned v prvním hracím dnu vstoupí do soutěže obhájci titulu a úřadující evropští šampioni Španělé, které čeká duel v Srbsku.

Česká reprezentace po sestupu z elitní úrovně A nastoupí na úvod skupiny B1 v sobotu v Gruzii.

V Lize národů, která nahrazuje většinu přípravných utkání, je 54 celků rozděleno do čtyř výkonnostních lig A, B, C a D.

V nejlepších třech hraje 16 týmů ve čtyřech skupinách, v "déčku" je šest mužstev ve dvou skupinách po třech účastnících.

Vítězové skupin postoupí o úroveň výš, poslední sestoupí. Další celky si mohou zahrát baráž. Z elitní úrovně nově projdou do play off první dvě mužstva z každé skupiny a vyřazovací pavouk začne už od čtvrtfinále. Závěrečné Final Four je na programu v červnu.

Z Ligy národů vede i cesta do baráže o postup na mistrovství světa 2026. Do ní se dostanou čtyři nejlepší týmy, které si nevybojují účast v řádné kvalifikaci, jež začne v březnu příštího roku.

Mohlo by vás zajímat - Messi nezvládl penaltu po vzoru Panenky, přesto Argentina vyhrála: