Radu udivil postup FAČR: Kouč je jako prezident, nedělejte se z toho různé srandy

Fotbalová asociace ČR zřejmě v pátek představí nového trenéra české reprezentace, kterým by měl být Miroslav Koubek. Podle bývalého kouče národního týmu Petra Rady provázely výběr nástupce Ivana Haška zbytečné tahanice.
Celý proces mu s ohledem na úspěchy českého fotbalu přijde nedůstojný, řekl sedmašedesátiletý Rada novinářům na dnešní tiskové konferenci, kde byl představen jako nový patron zimní Tipsport ligy.
Koubkovi přeje, aby byl do funkce na páteční tiskové konferenci asociace uveden. Postup asociace při výběru nového kouče se mu ovšem nelíbí.
„Už když já jsem k nároďáku nastupoval, tak mi říkali, že nejsledovanější pozice v zemi je prezident a trenér fotbalové reprezentace. Stejně jako když vybíráme premiéra a vládu, tak podobně důležitý je i trenér národního týmu. Fotbalová veřejnost je obrovská. A když si vezmu, co se v posledních týdnech dělo, nepřijde mi to důstojné s ohledem na úspěchy, kterých český fotbal dosáhl," řekl Rada, který reprezentaci vedl od července 2008 do dubna 2009.
Národní tým čeká březnové play off o postup na mistrovství světa. Nejprve doma semifinále proti Irsku a v případě postupu znovu na vlastní půdě finále s Dánskem, nebo Severní Makedonií. "Než jsme došli k tomu, že konečnou variantou bude Míra Koubek, myslím, že se řada věcí dala řešit trochu jinak. Nevrhá to dobré světlo na fotbal," zdůraznil Rada, který do léta vedl Duklu a s 476 odkoučovanými zápasy je rekordmanem české ligy.
Asociace se pro baráž marně snažila získat trenéra mistrovské Slavie Jindřicha Trpišovského, nevyšla ani proklamovaná varianta se zahraničním koučem. "Koubek je bez angažmá a od začátku se nejvíc nabízel. Místo toho se však dlouho spekulovalo o Trpišovském, pak i o cizinci. Dokonce se psalo, že kluby budou přispívat na trenéra. Majitel Slavie Tykač řekl, že když bude požádán, aby přispěl, tak přispěje. To už je až úsměvné a vyloženě nedůstojné. Jestli máme vybrat trenéra, tak přece musí být placený svazem," divil se Rada.
Od začátku tvrdil, že národní tým by měl vést český trenér. "Myslím, že mámě hodně kvalitních trenérů, takže v tom nevidím žádný problém. I z tohoto pohledu to bylo hodně zbytečné. Asi všechno spěje k tomu, že to bude Míra Koubek. Budu mu přát, aby baráž zvládl a na MS postoupil. Výběr trenéra měl být důstojný, a ne aby se z toho dělaly různé srandy," poukázal pražský rodák a bývalý československý reprezentant.
Čtyřiasedmdesátiletý Koubek v závěru září předčasně ukončil angažmá v Plzni, která je v poslední době nejúspěšnějším českým zástupcem na pohárové scéně. "V danou chvíli je asi nejlepším řešením. V Plzni si vedl dobře. S trénováním začal trošku později, což ale nehraje roli. Myslím, že věk nerozhoduje. Rozhodují výsledky, na něž se budou všichni ptát. Jako bývalý kolega mu budu držet palce, aby na MS postoupil," ujistil Rada.
Koubek by podle jeho mínění neměl být levnější variantou. "Ekonomické možnosti naší asociace jsou asi omezené a cizí trenéři by určitě chtěli velké peníze. Když jsme tedy chtěli za těchto podmínek cizince, dejme pořádné peníze i českému trenérovi," dodal Rada.
