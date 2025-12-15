Nedvěd má problém. Trpišovský padl, Bilič nemá o Čechy zájem. Koubek opět ve hře

Březnová baráž o postup na fotbalové MS se blíží, telenovela s výběrem českého reprezentačního kouče však k úspěšnému konci nespěje. Poslední zápletkou je výbuch dvou jmen, do kterých si vedení FAČR zúžilo svůj "shortlist": Jindřicha Trpišovského nepustí Slavia, chorvatský kouč Slaven Bilič zase nemá o národní tým zájem. "Česko není moje volba," říká v rozhovoru pro chorvatská média.
O tom, že ve výběru FAČR doplňuje Jindřicha Trpišovského chorvatský kouč Slaven Bilič, informoval jako první deník Aktuálně.cz již v závěru předminulého týdne.
Tuto sobotu, po utkání Slavie s Jabloncem, předseda FAČR David Trunda oznámil, že Trpišovský z výběru vypadává, jelikož ho nepustí Slavia.
Nyní se zdá, že nevyjde ani druhé vysněné jméno. Což pro manažera reprezentace Pavla Nedvěda znamená velký problém - národní tým je po vyhazovu Ivana Haška bez kouče již dva měsíce.
Chorvatský deník Jutarnji list nyní na základě svých zdrojů uvedl, že Bilič Čechy odmítl, a to hned dvakrát.
„Vím, jaká je Nedvěd osobnost. Zlatý míč, pane bože… Přece nebudu hrubý a nepřijmu pozvání na večeři od generálního manažera reprezentace,“ uvedl Bilič v rozhovoru pro zmíněný deník a dodal, že Česko není jeho volbou.
Nedvěd se ale údajně sedmapadesátiletého kouče, který má zkušenosti z Premier League a nyní je půldruhého roku bez práce, nevzdává. Jutarnji list tvrdí, že stále trvá na setkání na večeři, ať už v Záhřebu, nebo ve Splitu.
Další variantou má být Miroslav Koubek, který v roce 2015 dovedl Plzeň k ligovému titulu a předloni v létě převzal západočeský tým již potřetí.
V uplynulých dvou sezonách se mu s Viktorií dařilo v evropských pohárech. Vloni klub postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhl na své maximum v soutěžích UEFA, letos na jaře došel do osmifinále Evropské ligy. V minulosti trénoval také Slavii, Bohemians, Baník Ostrava, Hradec Králové či Mladou Boleslav.
Ve hře o reprezentaci měl být čtyřiasedmdesátiletý Koubek už po Haškově odvolání, podle spekulací však jeho angažování neměli být naklonění hráči.
Čeští fotbalisté přivítají v semifinále baráže v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále hrála opět doma buď s Dánskem, nebo Severní Makedonií.
