Třinec zdolal České Budějovice i potřetí. Kometa dramatizuje sérii s Litvínovem

Hokejisté Třince zvládli úspěšně i třetí zápas čtvrtfinálové série play off extraligy proti Českým Budějovicím. Na jihu Čech dnes přes ztrátu dvoubrankového vedení vyhráli 4:3 a v sérii vedou 3:0. Kometa Brno vyhrála ve třetím čtvrtfinálovém utkání v Litvínově 4:3 a snížila stav série na 1:2.

Dva góly vítězů vstřelil útočník Libor Hudáček, jenž si navíc připsal asistenci. V dresu domácích dvakrát skóroval Adam Kubík. Završit postup mohou Třinečtí v pátek, kdy se v českobudějovické aréně odehraje od 17:30 čtvrtý duel.

"Jen tak nadarmo se neříká, že poslední krok bývá nejtěžší. Víme o tom a máme dostatečně zkušené mužstvo, které si podobnými situacemi procházelo v minulých letech. Očekávám, že to ve čtvrtém zápase bude těžké, protože domácí do toho dají absolutně všechno. Musíme se na to v hlavách připravit," prohlásil Hudáček.

Po minutě a půl prověřil pozornost hostujícího gólmana dobře mířeným pokusem Pech, krátce nato zakončoval Vopelka, Mazanec si ale dokázal v obou případech poradit. Do vedení tak šli v šesté minutě hosté: Hudáček si nahodil puk na zadní hrazení a jakmile se mu odrazil před domácí branku zpátky, poslal ho za záda jejího strážce Hrachoviny.

V desáté minutě slavili první vstřelený gól v sérii Českobudějovičtí. Mazancovo kouzlo prolomil po zakončení zblízka Kubík. Třinecký gólman tak v sérii inkasoval až po 129 minutách a 21 sekundách. Další možnost nevyužil Vopelka. Kundrátek pak poslal puk do hlediště, ale Jihočeši ho v početní výhodě nepotrestali.

Ve 14. minutě si vůbec první přesilovku v sérii zahráli Třinečtí a nabídnutou šancí nepohrdli - Cienciala propálil Hrachovinu ranou z kruhu mezi betony. V 17. minutě navíc usměrnil nepřesný Romanův pokus za záda vlastního gólmana Gulaš a bylo to 3:1. Na nápravu potřeboval domácí kapitán jen 25 sekund a parádní ranou v signalizované početní výhodě snížil.

Druhá třetina začala o několik minut později kvůli potížím s ledem, které řešila technická četa již během úvodní části. Ve 26. minutě pálil Přikryl, Mazanec puk lapačkou pouze vyrazil a dojíždějící Kubík pohotovou dorážkou vyrovnal.

Obrat mohl dokonat Ordoš, jenže nemířil přesně. Ve 35. minutě byli naopak Slezané blízko tomu, aby měli opět navrch - Kundrátkův pokus však zastavila tyčka. Dva na jednoho pak jeli Vopelka se zakončujícím Koláčkem, Mazanec se však nenechal překvapit.

"Hlavně ve druhé třetině nás 'Mazi' podržel. Vyhráli jsme hodně i díky jeho práci. Byla to zkrátka týmová práce a jdeme dál," uvedl Hudáček.

Hned v úvodu třetího dějství nabídl Douděra chybou velkou šanci Růžičkovi s Voženílkem, jenž však při zakončení zazvonil pouze na tyčku. Na začátku 44. minuty musel na trestnou lavici Kundrátek. Hráči Motoru dlouho hledali cestu do šance, až v končící početní výhodě pálil nebezpečně Přikryl, Mazanec ale jeho pokus vytěsnil.

Skóre se měnilo v 51. minutě. Po skrumáži před Hrachovinou si našel volný puk Hudáček a bekhendem ho poslal do branky.

"Ze stavu 1:3 jsme se dostali na 3:3 a cítili, že bychom ten bod mohli utrhnout, ale pak přišel bohužel opět takový nešťastný gól po našem nesmyslném zakázaném uvolnění. Udělali jsme jednu chybu a soupeř to potrestal. Na tuhle příležitost si prostě počká a my jsme mu ji nabídli," litoval kouč poražených Ladislav Čihák.

Domácí dřeli a bojovali o vyrovnání, dvě a půl minuty před koncem jim však ujel Daňo a Přikryl musel zatáhnout za záchrannou brzdu. Nařízené trestné střílení sice Daňo neproměnil, ale dlouhá power play domácích v závěru a ostřelování Mazance už přišlo vniveč.

"Pořád ještě není konec. Nelze koukat na to, že je to v sérii 0:3. Je třeba bojovat dál. Nemyslím, že bychom hráli špatně, ale je třeba být ještě lepší. Musíme do toho dát zítra 120 procent a prostě vyhrát," prohlásil domácí útočník Jáchym Kondelík.

Kometa snížila

Už po 17 sekundách putoval na trestnou lavici hostující Flek. Nejdříve zahrozil v přesilovce Hlava, ale větší šanci měl v oslabení kapitán Komety Zaťovič, který v úniku minul. Brňané se ubránili i při Pospíšilově trestu. Ve 12. minutě pomohla Furchovi po Hlavově střele z levého kruhu protější tyč.

Tomek vytěsnil Okálův pokus z pozice mezi kruhy. Další možnost měl Válek, ale bekhendem zblízka brněnského gólmana nepřekonal. Před pauzou ještě aktivitu domácích nedovedl k úvodní brance ani Ondřej Kaše také bekhendovým zakončením po průniku.

Po 20 vteřinách druhého dějství se radovali Severočeši z vedení. Kirk se po pravé straně prohnal kolem Hollanda a forhendovým zakončením překonal Furcha. Vzápětí putoval na trestnou lavici Ondřej Kaše. Po 31 sekundách oslabení sudí Jaroš a Šindel zkoumali u videa zákrok Marcinka na Zemana po strkanici před litvínovskou brankou, ale brněnského centra nevyloučili. Pokračující přesilovku využil po Kollárově přihrávce střelou z levého kruhu právě Marcinko.

Ve 26. minutě se poprvé v sérii dostal do vedení Kometa. Holland překvapil nahozením z pravé strany od mantinelu od modré čáry Tomka a dočkal se v české extralize branky po 82 zápasech poprvé od 30. října 2022. V čase 28:09 domácí odpověděli a za přispění nešťastné teče Kaňáka trefil Zile svou ránou přesně pravý horní roh Furchovy branky. V 33. minutě byla blízko opětovného vedení Kometa, ale Moses ve velké šanci minul a proti Zaťovičovi o chvíli později zasáhl Tomek. Stav nezměnila ani litvínovská přesilovka při Zbořilově trestu.

V třetí třetině při dalším Zbořilově pobytu na trestné lavici nejdříve v oslabení ohrozil Tomka Flek a ještě z dorážky Holland. Na druhé straně po střele Davida Kašeho nedotlačili puk za Furcha Hlava ani Sukeľ. Ve 48. minutě měl litvínovský kapitán Sukeľ po odrazu puku do zadního mantinelu odkrytou branku, ale minul. Za tři minuty mohl strhnout vedení na stranu Komety Zaťovič, jenže neuspěl.

V 53. minutě po 17 sekundách potrestal Pospíšilovo vyloučení Kirk a poslal Vervu do vedení. Z hranice levého kruhu postřelil přes stínícího Hlavu Furcha mezi betony a dal svůj sedmý gól v letošním play off.

Za 51 sekund bylo opět vyrovnáno, když z dorážky skóroval bekhendem Flek. Za dalších 77 sekund otočil stav na stranu hostů obránce Gazda, jenž překonal Tomka z pravého kruhu. Snahu Litvínova o smazání ztráty ještě oddálilo Zileho vyloučení. Kometa těsný náskok udržela a v power play ho ještě mohl pojistit Kohout, jenže trefil tyč prázdné branky.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 3. zápas:

Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Kubík (F. Přikryl, Pech), 18. Gulaš (Kondelík, Gulaši), 26. Kubík (F. Přikryl, Harris) - 6. L. Hudáček (Nedomlel, Mazanec), 15. Cienciala (L. Hudáček, Marinčin), 17. M. Roman (Helewka, Smith), 51. L. Hudáček (Marian Adámek, Daňo). Rozhodčí: Hribik, Pilný - Lhotský, Klouček. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 0:3.

České Budějovice: Hrachovina - Pýcha, Gulaši, Kachyňa, M. Doudera, Vráblík, Štencel - Gulaš, Kondelík, M. Beránek - D. Simon, Harris, Ordoš - F. Přikryl, Pech, Kubík - Valský, Vopelka, Koláček. Trenér: Čihák.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Marian Adámek, Polášek - M. Růžička, A. Nestrašil, D. Voženílek - L. Hudáček, Cienciala, Daňo - Helewka, P. Vrána, M. Roman - Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 21. Kirk (Koblasa, M. Sukeľ), 29. Zile (D. Kaše), 53. Kirk (Zile, D. Kaše) - 23. Marcinko (Kollár), 26. Holland, 54. Flek (Cingel), 55. Gazda (Okál). Rozhodčí: Jaroš, Šindel - Brejcha, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:1. Diváci: 5944 (vyprodáno). Stav série: 2:1.

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Baránek, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Strejček - Koblasa, M. Sukeľ, Kirk - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Válek, Jurčík, A. Kudrna - Havelka, Zygmunt, Maštalířský. Trenér: Mlejnek.

Brno:­ D. Furch - Gazda, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Moro, L. Kaňák - J. Kos, Marcinko, K. Pospíšil - Flek, Cingel, Zaťovič - Moses, A. Zbořil, Vincour - Kohout, Kollár, Okál. Trenér: Modrý.