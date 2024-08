O mém odchodu spekulujete vy, já chci do Ligy mistrů, ozval se sparťanský hrdina

Křídelník Lukáš Haraslín si velmi vážil faktu, že svým povedeným gólem pomohl fotbalistům Sparty k výhře 3:2 na hřišti rumunského FCSB a postupu do závěrečného 4. předkola Ligy mistrů. Právě Haraslínův gól v konečném součtu rozhodl.

V rozhovoru s novináři fotbalista prohlásil, že Pražanům hrálo v první půli, kterou ovládli 3:0, všechno do karet. Drama po změně stran přičetl ztrátě koncentrace.

Letenští po úvodní týden staré domácí remíze 1:1 začali v Bukurešti odvetu 3. předkola skvěle. Na úvodní dvě trefy Veljka Birmančeviče navázal v 37. minutě pěknou střelou na zadní tyč Haraslín.

"Pro mě je každý gól za Spartu nejdůležitější a nejkrásnější. Jsem velmi rád, že jsem tímto gólem pomohl mužstvu k výhře," prohlásil osmadvacetiletý slovenský reprezentant.

"V prvním poločase jsme byli rádi, že nám to tam padlo. Hráli jsme opravdu soustředěně, disciplinovaně, všechno nám hrálo do karet, ale ve druhém poločase přišla trošku taková ztráta koncentrace a soupeř to hned využil," uvedl Haraslín.

Po hodině hry snížil Darius Olaru a v 85. minutě přidal další gól domácích střídající Malcom Edjouma. Mezitím už Haraslín vystřídal.

"Vždy se těžce dívá na zápas, když vidíte, že je vaše mužstvo pod tlakem a vy mu nemůžete pomoct. Ale jsem velmi rád, že jsme to na těžkém terénu uhráli a těšíme se z postupu do play off. Nervy to, samozřejmě, byly velké, když jste velmi blízko nejlepší klubové soutěži na světě," podotkl účastník nedávného mistrovství Evropy v Německu.

Sparta udělala ze zápasu navzdory jasnému vedení drama.

"Samozřejmě máme také nabitý program, byl těžký terén, počasí bylo opravdu horké. V tom vám samozřejmě síly docházejí, ale důležité je, že jsme to nakonec zvládli. Teď je důležité, abychom dobře zregenerovali a připravili se na ligu. Potom začínáme boj o Ligu mistrů," konstatoval bratislavský rodák.

Svěřence dánského trenéra Larse Friise čeká v sobotu v lize Jablonec, následující týden pak úvodní duel 4. předkola LM na hřišti Malmö.

"Plně se soustředíme na Jablonec, který nás čeká v sobotu. Těžko můžeme přeskočit ligu, kde je pro nás každý zápas důležitý. Až potom se můžeme bavit o Malmö," mínil někdejší hráč Sassuola či Lechie Gdaňsk.

Nevnímá, že pokud se Letenští do hlavní fáze Ligy mistrů probojují, mohl by o něj být zájem jinde.

"O odchodu spekulujete vy (novináři), já se soustředím na Spartu, chci do Ligy mistrů. Tak jsem si to nastavil," řekl Haraslín.