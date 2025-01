Příznačný konec. Slavia završila nepodařenou evropskou sezonu remízou s Malmö

Fotbalisté Slavie v závěrečném utkání hlavní fáze Evropské ligy remizovali s Malmö 2:2. Po předchozí sérii pěti porážek v soutěži ale již před týdnem v Soluni ztratili šanci na postup do play off, stejně jako jejich švédský soupeř.

V prvním poločase chytil brankář Aleš Mandous penaltu, hned po přestávce se trefil Tomáš Chorý. Za hosty skórovali Taha Ali a Hugo Bolin, konečné skóre určil Ivan Schranz.

Slavia se v tabulce rozšířené fáze soutěže posunula aspoň na pět bodů a 30. příčku z 36 týmů. Po úvodní výhře 2:0 v Razgradu nad Ludogorcem doma remizovala s Ajaxem Amsterodam 1:1. Pak ale český celek prohrál v EL pět zápasů v řadě, což je jeho nejhorší série v historii hlavní části evropských pohárů. Znovu zabodoval až dnes.

Pražané proti švédskému mistrovi chtěli navázat na dosud jedinou vzájemnou konfrontaci v pohárech, při níž Malmö v 1. kole Poháru UEFA v sezoně 1996/97 vyřadili po výhrách 2:1 venku a 3:1 doma. Slavia si jen mírně vylepšila celkovou bilanci se švédskými soupeři, v pěti pohárových duelech s nimi neprohrála a ke dvěma výhrám přidala třetí remízu.

První vzrušení přišlo v závěru úvodní čtvrthodiny. Slávista Michez střelou zpoza vápna trefil břevno, od něhož se míč odrazil kousek před brankovou čáru. Po dokončení akce povolal videorozhodčí hlavního arbitra k monitoru kvůli předchozí situaci v šestnáctce domácích a nizozemský sudí Lindhout nařídil za Zimovu ruku pokutový kop. Botheim ale zahrál penaltu špatně, gólman Mandous vystihl směr a Slavii podržel.

Domácí měli štěstí, když rychlý protiútok Malmö zakončil Bolin, trefil tyč a od ní se míč odrazil ještě do druhé tyče. Asistent ale zároveň signalizoval ofsajd, takže případný gól by zřejmě neplatil. Ideální střeleckou pozici měl domácí Fila, ale pálil jen do gólmana. Zmrzlý a Fila pak nedokázali dopravit míč ani do odkryté branky, ale pomezní stejně znovu zdvihl praporek. A když už Lingr balon za čáru dotlačil obličejem, video odhalilo předchozí ofsajd a gól neplatil.

Trenér Trpišovský poslal do druhého poločasu na hřiště Dioufa, Chorého a Zafeirise. Zima hned v první minutě odvrátil špatný výkop brankáře a o zbytek se postarali právě dva z nových mužů. Zafeiris přihrál Chorému, reprezentační útočník si míč zasekl a tvrdou střelou pod břevno si připsal čtvrtý gól v sezoně Evropské ligy.

Domácí ale dvěma hrubkami během necelé minuty a půl umožnili Malmö otočit skóre. Nejprve Ali zachytil Schranzovu zpětnou přihrávku a tvrdou střelou vyrovnal. Další minelu předvedl Zima a Bolin ji opět potrestal. Obě branky dělilo jen 84 sekund. Přestřelka ale pokračovala. Diouf přesně odcentroval a Schranz pohotově bez přípravy vyrovnal. Nerozhodný stav se už do konce nezměnil.

Slavia Praha - Malmö FF 2:2 (0:0)

Branky: 46. Chorý, 76. Schranz - 69. Ali, 71. Bolin. Rozhodčí: Lindhout - Honig, Balder - Ruperti (video, všichni Niz.). ŽK: Oscar, Konečný, Zafeiris, Chorý - Johnsen, Busanello, Loukili. Diváci: 17.026.

Slavia: Mandous - Holeš, Zima, Konečný (77. Chaloupek) - Michez (66. Schranz), Pech, Oscar (46. Chorý), Zmrzlý (46. Diouf) - Lingr - Fila, Chytil (46. Zafeiris). Trenér: Trpišovský.

Malmö: Friedrich - Skogmar, Rösler, Zatterström, Busanello - Johnsen, Rosengren - Bolin (89. Olsson), Berg (64. Loukili), Ali - Botheim (82. Lewicki). Trenér: Rydström.

Závěrečné 8. kolo fotbalové Evropské ligy:

Ajax Amsterodam - Galatasaray Istanbul 2:1 (1:0). Branky: 23. Traoré, 58. Fitz-Jim - 90.+4 Osimhen.

Anderlecht Brusel - Hoffenheim 3:4 (1:1). Branky: 18. Vázquez, 79. Goto, 88. Augustinsson - 41. Hranáč, 54. Bischof, 59. Ntusu, 65. Hložek.

AS Řím - Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0). Branky: 44. Angelino, 69. Šomurodov.

Braga - Lazio Řím 1:0 (1:0). Branka: 6. Horta.

Dynamo Kyjev - RFS Riga 1:0 (0:0). Branka: 76. Pichaljonok.

FCSB - Manchester United 0:2 (0:0). Branky: 60. Dalot, 68. Mainoo.

Ferencváros Budapešť - Alkmaar 4:3 (3:0). Branky: 9. a 45. Ben Romdán, 34. Traoré, 82. B. Varga z pen. - 76. a 90.+5 Mijnans, 90. Parrott.

Lyon - Ludogorec Razgrad 1:1 (0:0). Branky: 54. Tolisso - 78. Almeida.

Maccabi Tel Aviv - FC Porto 0:1 (0:0). Branka: 58. Nico.

Midtjylland - Fenerbahce Istanbul 2:2 (1:1). Branky: 27. Diao, 86. Andreasen - 39. Nasírí, 47. Džeko.

Nice - Bödo/Glimt 1:1 (0:0). Branky: 74. Búanání - 54. Björkan.

Olympiakos Pireus - Karabach 3:0 (0:0). Branky: 56. a 60. Kaabí, 89. Biancone.

Glasgow Rangers - Saint-Gilloise 2:1 (1:0). Branky: 21. Raskin, 55. Černý - 84. Mac Allister.

San Sebastian - PAOK Soluň 2:0 (1:0). Branky: 43. a 48. Óskarsson.

Tottenham - Elfsborg 3:0 (0:0). Branky: 70. Scarlett, 84. Ajayi, 90.+4 Moore.

Twente Enschede - Besiktas Istanbul 1:0 (0:0). Branka: 76. Rots.

1. Lazio Řím 8 6 1 1 17:5 19 2. Bilbao 8 6 1 1 15:7 19 3. Manchester United 8 5 3 0 16:9 18 4. Tottenham 8 5 2 1 17:9 17 5. Eintracht Frankfurt 8 5 1 2 14:10 16 6. Lyon 8 4 3 1 16:8 15 7. Olympiakos Pireus 8 4 3 1 9:3 15 8. Glasgow Rangers 8 4 2 2 16:10 14 9. Bödo/Glimt 8 4 2 2 14:11 14 10. Anderlecht 8 4 2 2 14:12 14 11. FCSB 8 4 2 2 10:9 14 12. Ajax Amsterodam 8 4 1 3 16:8 13 13. San Sebastian 8 4 1 3 13:9 13 14. Galatasaray Istanbul 8 3 4 1 19:16 13 15. AS Řím 8 3 3 2 10:6 12 16. Viktoria Plzeň 8 3 3 2 13:12 12 17. Ferencváros Budapešť 8 4 0 4 15:15 12 18. FC Porto 8 3 2 3 13:11 11 19. Alkmaar 8 3 2 3 13:13 11 20. Midtjylland 8 3 2 3 9:9 11 21. Saint-Gilloise 8 3 2 3 8:8 11 22. PAOK Soluň 8 3 1 4 12:10 10 23. Twente Enschede 8 2 4 2 8:9 10 24. Fenerbahce Istanbul 8 2 4 2 9:11 10 25. Braga 8 3 1 4 9:12 10 26. Elfsborg 8 3 1 4 9:14 10 27. Hoffenheim 8 2 3 3 11:14 9 28. Besiktas Istanbul 8 3 0 5 10:15 9 29. Maccabi Tel Aviv 8 2 0 6 8:17 6 30. Slavia Praha 8 1 2 5 7:11 5 31. Malmö 8 1 2 5 10:17 5 32. RFS Riga 8 1 2 5 6:13 5 33. Ludogorec Razgrad 8 0 4 4 4:11 4 34. Dynamo Kyjev 8 1 1 6 5:18 4 35. Nice 8 0 3 5 7:16 3 36. Karabach 8 1 0 7 6:20 3

Možné dvojice soupeřů v úvodním kole vyřazovací fáze fotbalové Evropské ligy (losuje se v pátek):

Ferencváros Budapešť/FC Porto - AS Řím/Plzeň (vítězové v osmifinále narazí na Lazio Řím nebo Bilbao)

Twente Enschede/Fenerbahce Istanbul - Bodö/Glimt/Anderlecht Brusel (vítězové v osmifinále narazí na Olympiakos Pireus nebo Glasgow Rangers)

Saint-Gilloise/PAOK Soluň - FCSB/Ajax Amsterodam (vítězové v osmifinále narazí na Frankfurt nebo Lyon)

Alkmaar/Midtjylland - San Sebastian/Galatasaray Istanbul (vítězové v osmifinále narazí na Manchester United nebo Tottenham)