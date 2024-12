Priske vs. Friis v Lize mistrů: Už se moc nebavíme, není čas být přáteli

Za velkou událost považuje dánský trenér fotbalistů Sparty Lars Friis fakt, že se ve středečním šestém utkání ligové fáze elitní Ligy mistrů představí na hřišti Feyenoordu Rotterdam, který vede jeho krajan a bývalý kouč Pražanů Brian Priske.

Společně vedle letenského týmu pracovali už v Midtjyllandu. Osmačtyřicetiletý Friis na tiskové konferenci řekl, že se od o rok mladšího Priskeho naučil hodně.

"Je to opravdu velká věc, protože pocházíme z malé země. V Midtjyllandu se nám dostalo stejného vzdělání, Brian už tam působil jako hráč, já se vypracoval jako trenér. Pracovali jsme spolu v minulosti a teď proti sobě nastoupíme. Kdybyste se mě před dvěma lety zeptali, co se v následujících letech stane, neměl bych tohle jako první věc na seznamu. Je to velká věc. Celkově jsem ale pyšný na to, že tu jsem se Spartou, protože Ligu mistrů hraje po 19 letech," prohlásil Friis.

"Naučil jsem se toho od něj hodně, je to dobrý chlap. Měl jsem štěstí, že jsem s ním mohl dvakrát pracovat. Nejdříve jsme pracovali jako asistenti v Midtjyllandu, potom mi dal nabídku ve Spartě. Brian je velmi dobrý a zkušený trenér, který ví, co chce. Touží po tom prosadit se svým stylem. Tohle je jeho velká výhoda. Ví přesně, jak chce hrát v obraně i v útoku a udělá pro to všechno," řekl Friis.

Společně s Priskem dovedli Spartu ke dvěma titulům za sebou, navrch přidali v minulé sezoně i triumf v domácím poháru a postup do osmifinále Evropské ligy. Po červnovém odchodu Priskeho do Feyenoordu povýšil na místo hlavního kouče a Pražany vrátil do "milionářské" soutěže.

"Znám ho samozřejmě lépe než ostatní trenéry, kterým jsem v Lize mistrů čelil. Jestli je to výhoda, nevím. Působí v jiné zemi, jiném klubu, pracuje trochu jinak, než byl zvyklý. Nezabývám se tím, jestli to bude snadnější, protože ho tak dobře znám, nebo to bude naopak. Je to jedno," uvedl Friis.

Priske už po sobotním utkání nizozemské ligy na hřišti Waalwijku prohlásil, že přátelství s Friisem ve středečním souboji se Spartou půjde stranou. "Myslím si to samé. Jakmile začne zápas, není na to čas bez ohledu na to, proti komu hrajete. Naposledy vedle mě stála legenda (argentinský trenér Atlética Madrid Diego Simeone), tentokrát to bude jiný špičkový trenér Brian Priske. Není čas na to být přáteli. Pokud bych se chtěl kamarádit během zápasu, tak bych musel lidem na stadionu prodávat zmrzlinu," podotkl Friis.

V kontaktu už moc nejsou. "Jsem hodně zaneprázdněný stejně jako Brian. Moc se spolu nebavíme," konstatoval bývalý kouč Viborgu a Aalborgu.

Nizozemský celek je na tom ve společné tabulce 36 týmů v porovnání se Spartou o tři body lépe. Se sedmi body zaujímá 21. místo, Letenským se čtyřmi patří 28. pozice. "Očekávám, že Feyenoord bude hrát intenzivně a strhne diváky a bude vysoko napadat a co nejdříve se nás pokusí potrestat," mínil Friis.