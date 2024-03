Potupená Sparta vyrovnala svůj evropský rekord. V Liverpoolu prohrála 1:6

Fotbalisté Sparty totálně nezvládli odvetu osmifinále Evropské ligy a s Liverpoolem prohráli 1:6. Půltucet gólů v evropských pohárech inkasovali naposledy před 54 lety v utkání na půdě Leedsu United ve Veletržním poháru.

Pražané prožili mimořádně nepovedený začátek a ve 14. minutě už prohrávali 0:4. Během šesti minut a 55 sekund se prosadili Darwin Núňez, Bobby Clark, Muhammad Salah a Cody Gakpo. V závěru úvodního dějství snížil Veljko Birmančevič, ale po změně stran přidali další branky domácích Dominik Szoboszlai a opět Gakpo.

Šest gólů obdržela Sparta v evropských pohárech poprvé od prosince 1970, kdy na hřišti jiného anglického celku Leedsu prohrála ve Veletržním poháru (předchůdce Poháru UEFA) 0:6.

Sparta, která mezi porážkami s Liverpoolem utrpěla v neděli ligový debakl 0:4 v Plzni, nevyhrála ani čtvrtý vzájemný pohárový zápas a potřetí prohrála. Na hřišti anglických týmů nezvítězila v 11 z 12 utkání (s Veletržním pohárem) a od listopadu 1983 tam nevyhrála devětkrát za sebou, z toho sedmkrát prohrála. Naopak "Reds" neprohráli ani šestý pohárový duel s českými celky a popáté triumfovali.

"Čelili jsme prvotřídnímu týmu. Liverpool si zaslouží velké uznání za to, jak dvojzápas odehrál a jak k němu přistoupil, disponují ryzí kvalitou. Mrzí mě individuální chyby jak v prvním zápase, tak i v úvodních 20 minutách toho dnešního," řekl dánský trenér Sparty Brian Priske na tiskové konferenci.

Jeho protějšek na lavičce Liverpoolu Jürgen Klopp, který po sezoně na vlastní žádost v klubu po devíti letech skončí, navzdory jednoznačnému výsledku z Letné překvapivě postavil téměř nejsilnější sestavu. Útočný "trojzubec" vytvořili Gakpo, autor dvou branek z prvního utkání Núňez a egyptský kanonýr Salah, který kvůli mistrovství Afriky a zranění nastoupil v zahajovací jedenáctce poprvé od Nového roku. Priske poslal do hry Zeleného či Solbakkena, naopak na lavičce začal nejlepší střelec mužstva v soutěžní sezoně Haraslín.

Hosté vůbec nezachytili začátek a aktuálně druhý tým anglické ligy v úvodní necelé čtvrthodině skóroval prakticky z každé akce. Střelecký účet načal v sedmé minutě Núňez. Szoboszlai nahrál do vápna a uruguayský reprezentant se přízemní střelou k tyči nemýlil.

Ihned po rozehrávce hostů sparťanský kapitán Ladislav Krejčí špatně rozehrál a od Salaha se odrazil míč k zakončujícímu Clarkovi. Střelec druhé branky pak v 10. minutě obral o balon dalšího stopera Pražanů Zeleného a Salah zvýšil na 3:0, čímž se stal prvním hráčem Liverpoolu, který v sedmi po sobě jdoucích sezonách zaznamenal minimálně 20 tref. Čtvrtý zásah domácích přidal po další Salahově přihrávce střelou z šestnáctky Gakpo.

"Chyby pramenily z individuálního rozhodování a potom samozřejmě z kvality soupeře. Hlavní jsou ale naše chyby, především moje. Beru tohle na sebe. Dalo nás to dolů a potom se to těžko chytá. To je život," řekl stoper Krejčí.

"Kluci začali zápas neuvěřitelně dobře, šli po nich a dali krásné góly. Je divné, když po 14 minutách vedete 4:0. Utkání bylo od té chvíle zvláštní. Jak pak můžete zůstat dychtiví?" prohlásil Klopp.

Nečekaný úvod paradoxně utlumil atmosféru na Anfieldu, slyšet byli především sparťanští diváci, kterých přijelo na tři tisíce. "Reds" po kanonádě ubrali na tempu. V 35. minutě po Krejčího chybné rozehrávce Salah přihrál před branku, jenže Núňez zblízka přestřelil.

Hosté snížili v 42. minutě. Preciado přihrál do běhu Birmančevičovi a srbský křídelník se prosadil nepříliš prudkým zakončením k tyči. Pražané jako první český tým skórovali na ikonickém Anfieldu; v únoru 2011 tam prohráli v úvodním vyřazovacím kole EL 0:1 stejně jako Liberec v říjnu 2000 ve 2. kole Poháru UEFA (dnes EL).

Lídrovi české ligy nevyšel ani start do druhého poločasu. V 48. minutě Szoboszlai s přispěním Krejčího teče přidal pátý gól Liverpoolu. Za dalších sedm minut střídající Elliott vyslal zpoza vápna přízemní střelou, kterou ještě lehce tečoval Gakpo. V 69. minutě mohl nizozemský reprezentant završit hattrick, jenže z vápna přestřelil a dánského brankáře Vindahla nepřekonal ani o téměř 10 minut později.

Hostující fanoušci navzdory vysokému rozdílu ve skóre nadále fandili a kolem 75. minuty začali zpívat skladbu "Není nutno" od autorské dvojice Svěrák, Uhlíř. V 83. minutě Elliott zblízka neprostřelil Vindahla.

Svěřenci trenéra Kloppa neprohráli od loňského února 31 soutěžních utkání po sobě a v této sezoně tam vyhráli všechny čtyři zápasy EL se skóre 17:2. Sparta prohrála venku v pohárech pět z posledních šesti zápasů (všechny v EL) a vyhrála tam jediné z minulých 15 utkání.

Odvetné utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Liverpool - Sparta Praha 6:1 (4:1)

Branky: 14. a 55. Gakpo, 7. Núňez, 8. Clark, 10. Salah, 48. Szoboszlai - 42. Birmančevič. Rozhodčí: Dias - Soares, Ribeiro - Martins (video, všichni Portug.). ŽK: Quansah, Klopp (trenér, oba Liverpool). První zápas: 5:1, postoupil Liverpool.

Liverpool: Kelleher - Bradley, Gomez (46. Tsimikas), Quansah (66. Van Dijk), Robertson - Szoboszlai, Endo (46. McConnell), Clark (74. Musialowski) - Salah, Núňez (46. Elliott), Gakpo. Trenér: Klopp.

Sparta: Vindahl - Vitík, Zelený, Krejčí - Preciado, Solbakken (74. Vydra), Kairinen, Ryneš (46. Panák) - Laci (58. Sadílek), Birmančevič (66. Tuci) - Kuchta (58. Haraslín). Trenér: Priske.