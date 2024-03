Plzeň v euforii. Fantastický Jedlička vychytal v rozstřelu postup do čtvrtfinále EKL

Fotbalisté Plzně v domácí odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy po penaltovém rozstřelu porazili Servette Ženeva 3:1 a poprvé v klubové historii postoupili v pohárech do čtvrtfinále.

Zápas skončil po základní hrací době i po prodloužení bez branek stejně jako úvodní duel před týdnem ve Švýcarsku. Domácí brankář Martin Jedlička v rozstřelu zlikvidoval dva pokutové kopy.

Plzeňští prošli v některé ze soutěží UEFA mezi nejlepší osmičku na čtvrtý pokus, v sezonách 2012/13, 2013/14 ani 2017/18 z osmifinále nepostoupili. Čtvrtfinálového soupeře určí třetímu týmu české ligy los ve švýcarském Nyonu v pátek ve 14:00. Západočeši neprohráli ani čtrnáctý zápas v této sezoně Konferenční ligy.

Plzeňský trenér Koubek stejně jako v neděli při ligovém vítězství 4:0 nad Spartou vsadil na rozestavení s třemi středními záložníky, místo zraněného Valenty tentokrát nastoupil Traoré. Na pozici halfbeka naskočil Kopic za Souarého, jenž není na soupisce pro Konferenční ligu.

Švýcarský vicemistr a druhý tým své domácí soutěže začal aktivně, šance ale zpočátku počítali domácí. V 11. minutě zakončil nejlepší střelec této sezony české ligy Šulc nedůrazně. Za dvě minuty už Západočeši dostali balon do sítě, ale hlavičkující Hranáč byl po Kalvachově centru z přímého kopu v ofsajdu. Vzápětí po Caduově centru hlavičkoval Šulc těsně vedle.

V 18. minutě poprvé výrazně zahrozili hosté, Stevanovičovu střelu tečoval o kousek nad břevno bránící Cadu. Servette hrál v Plzni mnohem lépe než při poslední návštěvě Česka v prosinci, kdy utrpěl na závěr skupiny Evropské ligy debakl 0:4 na Slavii.

Hosté dobře kombinovali a v 34. minutě podržel Viktorii gólman Jedlička, který vytáhl Ondouaovu technickou střelu k tyči. V nastavení prvního poločasu si naskočil na roh Hranáč, ale brankář Frick proti hlavičce k tyči zasáhl včas.

Šest minut po přestávce domácí opět zachránil Jedlička, jenž vytáhl tentokrát Stevanovičovu rána zpoza vápna. Za chvíli na opačné straně po sklepnutí od Chorého zamířil v dobré pozici z voleje mimo Traoré. V 69. minutě zakroutil Cadu přímý kop z dálky pod břevno, ale Frick balon vyrazil.

Západočeši se tlačili za vítězným gólem a po ztrátě ve středu pole hosty několikrát pustili do nebezpečného brejku. Po jednom z nich v 77. minutě vypálil Stevanovič, ale Jedličku nepřekonal. V 89. minutě předvedl domácí gólman zákrok zápasu, když z brankové čáry famózně vytáhl hlavičku střídajícího Antunese.

Dvojzápas tak musel do prodloužení, které zahájila aktivně Viktoria. Po Mosquerově dlouhém autu ale domácí na zadní tyči nezakončili a v 97. minutě další střídající hráč Vydra v dobré pozici ze strany přestřelil. Ve 111. minutě na zadní tyči neusměrnil míč do sítě Mosquera, na opačné straně pak po rohu a Severinově zakončení zasáhl Jedlička.

Plzeňské podruhé v historii čekal v soutěžích UEFA penaltový rozstřel. V roce 2021 v něm Západočeši v kvalifikaci porazili The New Saints a uspěli i tentokrát. Základ položil Jedlička, který hned při prvním pokusu vystihl, že Stevanovič bude střílet do středu branky. Gólman Viktorie uspěl i ve třetí sérii proti Severinovi.

Všichni tři plzeňští exekutoři Chorý, Mosquera a Šulc zvolili vždy střelu na levou stranu a nezaváhali. Cunemoto poté minul a vyprodaná Doosan Arena mohla slavit jeden z největších úspěchů klubové historie.

Odvetné utkání osmifinále fotbalové Evropské konferenční ligy:

Viktoria Plzeň - Servette Ženeva 0:0, na pen. 3:1

Penalty proměnili: Chorý, Mosquera, Šulc - Guillemenot. Neproměnili: Stevanovič, Severin, Cunemoto (všichni Servette). Rozhodčí: Collum - Connor, McGeachie (všichni Skot.) - Coote (video, Angl.). ŽK: Kopic, Červ, Jemelka, Dweh - Crivelli, Mazikou, Stevanovič, Rouiller, Baron. Diváci: 11.225 (vyprodáno). První zápas: 0:0, postoupila Plzeň.

Plzeň: Jedlička - Dweh, Hranáč, Jemelka - Kopic (83. Mosquera), Kalvach, Červ (116. Hejda), Traoré (61. Vydra), Cadu - Chorý, Šulc. Trenér: Koubek.

Servette: Frick - Cunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou (119. Baron) - Stevanovič, Ondoua, Cognat (106. Diba), Bolla (80. Antunes) - Kutesa (106. Magnin) - Crivelli (70. Guillemenot). Trenér: Weiler.