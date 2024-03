Slávisty zlomila krutá červená pro Holeše. AC Milán pak rozjel koncert hvězd

Fotbalisté Slavie v domácí odvetě osmifinále Evropské ligy prohráli 1:3 s AC Milán a v součtu s výsledkem 2:4 z úvodního duelu v soutěži končí.

Slávisté nenavázali na postup do čtvrtfinále z let 2019 a 2021. V éře trenéra Jindřicha Trpišovského se navíc dostali mezi nejlepších osm týmů i v Evropské konferenční lize v roce 2022. Maximem Pražanů je semifinále Poháru UEFA z roku 1996.

Úřadující čeští vicemistři po pěti vítězstvích se skóre 17:0 poprvé v této sezoně Evropské ligy na svém hřišti neuspěli. Slavia prohrála podruhé z posledních sedmi domácích zápasů s italskými soupeři, v roce 2019 v Lize mistrů nestačila 1:3 na jiný milánský velkoklub Inter. AC potvrdil dobrou bilanci proti českým klubům, Milán podlehl v jediném ze 14 pohárových zápasů s českými soupeři.

Zbývajícím českým zástupcem v Evropské lize je Sparta, která od 21:00 nastoupila k osmifinálové odvetě v Liverpoolu. Letenští jdou do utkání s porážkou 1:5 z úvodního zápasu.

Kouč Jindřich Trpišovský udělal oproti duelu na San Siru dvě změny v základní sestavě. Místo zraněného Masopusta se do zálohy posunul kapitán Holeš a ve stoperské dvojici vedle Zimy nastoupil Ogbu. Potrestaného Dioufa, jenž dostal před týdnem červenou kartu, nahradil na levé straně Wallem. Trenér AC Pioli nasadil všechny opory, obejít se musel pouze bez vykartovaného obránce Florenziho. Na lavičce zůstal stoper Kjaer, jenž byl na den přesně před pěti lety u porážky Sevilly 3:4 po prodloužení, po které Slavia slavila v Edenu premiérový postup do čtvrtfinále EL.

Domácí vstoupili do utkání náporem a hnáni vyprodaným Edenem zatlačili věhlasného soupeře na jeho polovinu. Pražany zbrzdilo jen dvojí ošetřování brankáře Maignana, jehož už ve třetí minutě dohrál při odkopu Vlček. Slavia mohla dobrý vstup završit ve 14. minutě, kdy Chytil na malém vápně udržel na zádech Tomoriho a střelou z otočky donutil francouzského gólmana k reflexivnímu zákroku.

"Všichni jsme se těšili na velký fotbal, místo toho se prvních deset minut kvůli ošetření nehrálo. Měli jsme ale aktivní vstup do zápasu, snažili jsme se hrát nátlakově a byla z toho i gólová šance," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

V době největšího tlaku domácích ale přišel zlomový moment utkání. Holeš ve středu hřiště v souboji kapitánů přišlápl kotník skluzujícímu Calabriovi a švédský sudí Nyberg po dlouhé konzultaci s videorozhodčím vyrazil sám k obrazovce zkontrolovat opakovaný záběr. Po dalších dvou minutách ukázal Holešovi červenou kartu, jeho druhou v evropských pohárech za Slavii. Pražané vydrželi v plném počtu o šest minut kratší dobu než v úvodním zápase, v němž byl Diouf vyloučen v 26. minutě.

"Zůstává v nás pachuť, podle mě se o červenou kartu vůbec nejednalo. Tomáš couval, hráč ležel pod ním, soupeř to dobře prodal. Vůbec nevím, proč rozhodčí šel k videu, když na hřišti ani nepískl," divil se záložník Lukáš Provod, který převzal po Holešovi kapitánskou pásku. "Vůbec to nechápu, ani nechtěl faulovat, jen si kryl míč a soupeř mu dal nohu pod nohu. Kouše se to hrozně těžko. Hlavně mi vadí, že to zkazilo zápas," přidal Trpišovský.

Červená karta spustila emoce na hřišti i na tribunách, odkud v následujících minutách přiletělo na hrací plochu několik kelímků s pitím. Po řadě sporných soubojů na hraně faulu dostal za protesty žlutou kartu i Trpišovský.

Bouřlivou atmosféru favorit utišil sérií šancí po půlhodině hry. Staněk nejprve skvělými zákroky zneškodnil samostatné nájezdy Pulisice a Leaa, v 33. minutě ale Pulisic oklamal v pokutovém území Zmrzlého a tentokrát před reprezentačním gólmanem nezaváhal. O tři minuty později navíc jeho nabídku před prázdnou bránu zužitkoval Loftus-Cheek a stejně jako americký křídelník navázal na trefu z úvodního duelu.

V dlouhém osmiminutovém nastavení přidala třetí gól výstavním obstřelem z 20 metrů největší hvězda AC Leao. Slavia doma prohrála první poločas 0:3 naposledy před třemi lety ve čtvrtfinále Evropské ligy s Arsenalem. "Poučili jsme se z prvního zápasu, ve kterém jsme také hráli dlouho v početní převaze. Dnes jsme ale více kontrolovali hru, dali jsme tři góly a pak to bylo poměrně jasné," uvedl Pioli.

Po změně stran loňští semifinalisté Ligy mistrů kontrolovali výsledek. Slavia se v oslabení do gólových šancí nedostávala, naopak v 63. minutě jen těsně minul technickou střelou Giroud.

Domácí zahrozili až v 70. minutě, kdy Tomič po úniku po pravé straně poslal tvrdou střelu dva metry vedle bližší tyče. Vytrvale povzbuzující fanoušci Slavie se ale gólové radosti nakonec dočkali. V 84. minutě Jurásek elegantně převzal Zafeirisovu přihrávku a obstřelem se trefil přesně ke vzdálenější tyči. Dvacetiletý mládežnický reprezentant napodobil svou branku z nedělního ligového duelu proti Teplicím (4:0), v němž se prosadil dokonce dvakrát.

Slavia prohrála doma potřetí v sezoně a nenavázala na vítězství ze skupiny nad jiným italským klubem AS Řím (2:0). "Cítím velkou hrdost, uhráli jsme spoustu bodů a dali i hodně gólů. Navázali jsme na evropské mise z minulých let, ukázali jsme kvalitu a že v týmu dřímá potenciál. Byl to dobrý rok v Evropě, teď to musíme přenést i do ligy," zhodnotil Trpišovský.

Odvetné utkání osmifinále fotbalové Evropské ligy:

Slavia Praha - AC Milán 1:3 (0:3)

Branky: 84. Jurásek - 33. Pulisic, 36. Loftus-Cheek, 45.+6 Leao. Rozhodčí: Nyberg - Beigi, Söderqvist (všichni Švéd.) - Higler (video, Niz.). ŽK: Douděra, Tomič, Oscar, Trpišovský (trenér) - Tomori, Gabbia, Leao. ČK: 20. Holeš (Slavia). Diváci: 19.344. První zápas: 2:4, postoupil AC Milán.

Slavia: Staněk - Vlček (46. Tomič), Ogbu, Zima, Zmrzlý - Holeš, Oscar - Douděra (82. Schranz), Provod (82. Jurásek), Wallem (70. Zafeiris) - Chytil (59. Jurečka). Trenér: Trpišovský.

AC Milán: Maignan (20. Sportiello) - Calabria (46. Kalulu), Tomori (46. Thiaw), Gabbia, Hernández - Adli, Musah - Pulisic (63. Chukwueze), Loftus-Cheek (76. Reijnders), Leao - Giroud. Trenér: Pioli.