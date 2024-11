Místo Chorého doplní reprezentaci Chytil, náhrada za Součka nepřijede

Trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek na úterní závěrečný zápas skupiny Ligy národů s Gruzií v Olomouci dodatečně povolal Mojmíra Chytila. Pětadvacetiletý slávistický útočník nahradí v nominaci klubového spoluhráče Tomáše Chorého, který si odpyká trest za druhou žlutou kartu ze sobotního duelu v Albánii. Novináře o tom informoval mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Českému celku bude v posledním letošním utkání, v němž bude hájit první místo ve skupině, chybět kvůli dvěma žlutým kartám také kapitán Tomáš Souček. Oba s Chorým nicméně zůstanou u týmu. Haškův výběr aktuálně čítá 22 jmen, za Součka kouč nikoho dalšího nepovolal.

Chytil figuroval v původní nominaci mezi náhradníky. Hašek se pro něj mohl rozhodnout i proto, že v minulosti hrával za Olomouc. Předloni navíc na Hané ve své premiéře v reprezentačním "áčku" zaznamenal Chytil při vítězství 5:0 nad Faerskými ostrovy mezi 13. a 23. minutou hattrick.

Chytil naposledy za národní celek nastoupil na letním mistrovství Evropy, na podzim v Lize národů dosud nehrál. V reprezentačním A-mužstvu má na kontě 17 startů a šest branek. Chorého nicméně v základní sestavě spíše nahradí Jan Kliment, který figuroval už v původní nominaci a v sobotu v Albánii útočnou jedničku v 64. minutě vystřídal. Navíc působí v olomoucké Sigmě.

Český tým se po bezbrankové remíze v Tiraně dnes letecky přesunul do Ostravy a poté zamířil do Olomouce, kde se úterní zápas před vyprodaným stadionem uskuteční.

Haškovi svěřenci před posledním duelem skupiny vedou tabulku o bod před Gruzií a Albánii a výhra by jim přinesla konečné prvenství a postup do elitní divize A. V případě příznivého výsledku druhého utkání by jim mohla stačit i remíza.

Vítězství ve skupině by Haškovým svěřencům velmi pravděpodobně zajistilo účast nejméně v play off o mistrovství světa 2026, kam projdou čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci. Ta bude rozlosována 13. prosince, český tým v listopadovém programu hájí udržení pozice ve druhém výkonnostním koši.