Dvě břevna a žádný gól. Češi ale po remíze v Albánii udrželi první místo ve skupině

Čeští fotbalisté v předposledním z šesti utkání skupiny B1 Ligy národů remizovali v Albánii bez branek a udrželi se v čele tabulky o bod před dnešním soupeřem a Gruzií. Svěřenci trenéra Ivana Haška měli v Tiraně blíže ke gólu, ale Václav Jemelka a Lukáš Červ v úvodu krátce po sobě trefili jen břevno.

Národní mužstvo nenavázalo na říjnové domácí vítězství 2:0 nad Albánií, zároveň ale počtvrté za sebou neprohrálo.

Český tým se v úterý v posledním letošním zápase utká v přímém souboji o prvenství ve skupině a postup do elitní divize A v Olomouci s Gruzií. Pokud Albánie neporazí Ukrajinu, bude národnímu celku stačit i remíza. Kvůli trestu za žluté karty bude české mužstvo postrádat kapitána Tomáše Součka a útočníka Tomáše Chorého.

"Přijeli jsme sem pro tři body, ve finále máme pouze jeden. Na druhou stranu základ byl, abychom tady neprohráli. Pořád to máme ve svých rukách, i ten bod teď bereme. Máme poslední zápas doma a když vyhrajeme, jsme první ve skupině. Je to o nás, věříme, že to dotáhneme," řekl na tiskové konferenci Hašek.

Případné prvenství v tabulce by Haškovým svěřencům velmi pravděpodobně zajistilo účast nejméně v play off o mistrovství světa 2026, kam projdou čtyři nejlepší vítězové skupin Ligy národů, kteří neuspějí v klasické kvalifikaci. Ta bude rozlosována 13. prosince, český tým v listopadových zápasech hájí udržení pozice ve druhém výkonnostním koši.

Hašek udělal podle očekávání jen dvě změny v základní sestavě oproti minulému utkání v říjnu. Zraněné Vitíka a Krejčího mladšího nahradili Holeš s Jemelkou, který za reprezentaci nastoupil poprvé od loňského března. Jubilejní 50. start za reprezentační "áčko" si připsal Coufal.

V zahajovací jedenáctce Albánců byli oba hráči Sparty - záložník Laci i útočník Tuci. Zápas sledoval vyprodaný stadion pro více než 22 tisíc diváků a domácí fanoušci před výkopem nesportovně pískali do české hymny.

Haškův celek znovu vyrukoval v rozestavení se čtyřmi obránci a v úvodní půlhodině diktoval tempo. Vytěžil z toho však jen dvě břevna. Nejprve na konci 12. minuty zamířil hlavou po rohovém kopu do horní brankové konstrukce Jemelka a při své devátém startu za reprezentační A-tým se premiérového gólu nedočkal.

"Strašně mě to mrzí. Věděli jsme, že by dnes mohla rozhodnout standardka - a mohl jsem to být zrovna já. Velká škoda," litoval Jemelka v rozhovoru pro ČT sport. "Je škoda, že jsme v prvním poločase nevyužili několik šancí, které jsme měli. Měli jsme obrovskou převahu a držení míče, ale na to se nehraje," konstatoval Hašek.

Hned o minuty později napřáhl zpoza vápna Červ a tvrdou ranou orazítkoval břevno. Domácí brankář míč lehce přizvedl, švýcarský rozhodčí ale roh nenařídil. Plzeňský záložník nenavázal na svou premiérovou branku v reprezentačním "áčku", kterou v říjnu přispěl k remíze 1:1 s Ukrajinou.

Neprosadil se ani aktivní Černý, jehož tečovaný pokus nadvakrát s problémy zlikvidoval gólman Strakosha. Albánci po půlhodině přidali, zpřesnili kombinaci a v poslední minutě úvodního dějství mohli udeřit. Laci si naskočil na centr z pravé strany, z úhlu ale hlavičkou bývalého spoluhráče ze Sparty brankáře Kováře nepřekonal a pátou trefu v reprezentačním dresu nepřidal.

Krátce po změně stran protáhl albánského gólmana přízemní střelou z hranice vápna Černý. V 51. minutě upadl ve vápně po kontaktu s protihráčem Souček, rozhodčí ale rozpažil a penaltu nenařídil. V polovině druhého dějství český kapitán těsně nedosáhl před brankářem na míč po Jemelkově sklepnutí hlavou.

Albánci, kteří stejně jako soupeř v létě na mistrovství Evropy v Německu vypadli už ve skupině, ale jinak vyrovnali hru a na rozdíl od první půle dokonce chvílemi více drželi míč. V rozkouskovaném závěru si už ani jeden z týmů větší šanci nevytvořil.

"Albánci začali v druhém poločase napadat trochu výš a byli aktivnější. Už to bylo vyrovnané. Ale ani tak jsme je nepustili do žádných velkých šancí, toho si cením. Z čistého konta mám dobrý pocit," prohlásil Hašek.

Český celek teprve podruhé z posledních 12 zápasů udržel čisté konto a v Albánii uhrál mnohem lepší výsledek než před rokem, kdy v Tiraně v evropské kvalifikaci ještě za předešlého trenéra Jaroslava Šilhavého utrpěl debakl 0:3. Národní mužstvo podruhé za sebou remizovalo a zvítězilo v jediném z posledních sedmi venkovních duelů.

5. kolo fotbalové Ligy národů - skupina B1:

Albánie - Česko 0:0

Rozhodčí: Schärer - De Almeida, Erni - San (video, všichni Švýc.). ŽK: Abrashi - Souček, Chorý. ČK: 90.+2 M. Černý (vedoucí českého týmu).

Sestavy:

Albánie: Strakosha - Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj - Ramadani - Asani (30. Seferi), Laci (84. Abrashi), Asllani, N. Bajrami (72. Muci) - Tuci (84. Uzuni). Trenér: Sylvinho.

Česko: Kovář - Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil - Červ, Souček - V. Černý (64. Hložek), Šulc (83. Kuchta), Provod (83. Lingr) - Chorý (64. Kliment). Trenér: Hašek.

Tabulka: