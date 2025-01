Hornig selhal ve střelbě, sedmkrát musel na trestné kolo a padl až do čtvrté desítky

Čeští biatlonisté ve stíhacím závodě v Anterselvě nepotvrdili pozice ze sprintu, v němž byl Vítězslav Hornig sedmý a Jonáš Mareček desátý. Nejlepší z nich Mareček se po čtyřech chybách propadl na 30. místo. Generálku na mistrovství světa vyhrál norský lídr Světového poháru Sturla Holm Laegreid.

Ženská štafeta patřila Švédkám. Češky v oslabené sestavě Kristýna Otcovská, Tereza Vinklárková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová dojely i kvůli dvěma trestným okruhům Charvátové jedenácté.

V posledním závodě před MS v Lenzerheide se českým reprezentantům střelecky nedařilo. Nastoupili ve třech, protože Adam Václavík se necítil dobře a z 57. místa do stíhačky neodstartoval. Nejlepší český biatlonista této sezony Hornig musel sedmkrát obkroužit trestné kolo a ze sedmé pozice se propadl až na 35. místo. Na vítěze ztratil přes tři a půl minuty.

Půl sekundy před ním finišoval jako čtyřiatřicátý Michal Krčmář, jenž vyjížděl ze 20. příčky, ale pak udělal pět chyb. Mareček byl zhruba o třináct sekund lepší a uzavíral třetí desítku. Z Čechů sice střílel nejlépe, ale i tak měl čtyři chyby. Navíc dnes patřil k podprůměrným běžcům.

Čtyři nuly zajistily triumf druhému ze sprintu Laegreidovi. Porazil o 18,9 sekundy krajana Tarjeie Böa a upevnil si vedení v SP. Třetí skončil stejně jako ve sprintu domácí Ital Tommaso Giacomel.

Z českého kvarteta pro štafetu na poslední chvíli vypadla Tereza Voborníková. "Dneska se necítila ráno ve své kůži, tak jsme se rozhodli, že ji nepustíme do startu a bude se soustředit na mistrovství světa," řekl České televizi trenér Lukáš Dostál.

Místo Voborníkové štafetu rozběhla Otcovská. Se dvěma opravami zvládla střelbu a dlouho i solidně běžela, jenže v posledním kole ve sjezdu spadla a předala jako dvanáctá s více než minutovým mankem na čelo.

Vinklárková při štafetovém debutu v sezoně na střelnici sice spotřebovala jen jeden náhradní náboj, ale na trati na konkurentky nestačila. Celkově nabrala další více než minutu a propadla se na 13. příčku.

Po absenci v Ruhpoldingu se vrátila do štafety Charvátová. Stejně jako při dvou předchozích startech v ženské štafetě musela na dvě trestná kola. Na položce vestoje sice trefila první dvě rány, ale pak z dalších šesti pokusů mířila přesně pouze jednou. Češkám polepšila na 12. místo, ale ztráta narostla už na 3:43,2 minuty.

Finišmanka Jislová nechala zapomenout na nepovedený výkon ze štafety v Ruhpoldingu a zazářila na střelnici, kde nepotřebovala ani jeden náhradní náboj. Vzhledem k velkým odstupům to ale stačilo jen na 11. místo. Na čelo ztratily Češky více než čtyři minuty.

Souboj o vítězství mezi Norkami a Švédkami se rozhodoval v závěrečném kole. Na finiš nedošlo, protože Ingrid Landmark Tandrevoldová po kolizi s Hannou Öbergovou těsně před stadionem spadla. V cíli ztratila 13,4 sekundy. Třetí příčku obsadily Francouzky.

Světový pohár v biatlonu bude po MS pokračovat od 6. do 9. března v Novém Městě na Moravě.

SP v biatlonu v Anterselvě (Itálie):

Muži - stíhací závod (12,5 km): 1. Laegreid 29:53,0 (0 tr. okruhů), 2. T. Bö (oba Nor.) -18,9 (1), 3. Giacomel (It.) -24,0 (2), 4. Uldal (Nor.) -39,0 (1), 5. Fak (Slovin.) -46,9 (1), 6. J. T. Bö (Nor.) -47,9 (3), …30. Mareček -3:25,4 (4), 34. Krčmář -3:38,6 (5), 35. Hornig (všichni ČR) -3:39,1 (7). Průběžné pořadí SP (po 14 z 21 závodů): 1. Laegreid 854, 2. J. T. Bö 806, 3. Perrot 585, 4. Jacquelin (oba Fr.) 567, 5. T. Bö 553, 6. Samuelsson (Švéd.) 549, …20. Hornig 258, 34. Krčmář 146, 40. Mareček 104, 53. Václavík 28, 81. Štvrtecký (oba ČR) 1.

Ženy - štafeta (4×6 km): 1. Švédsko (Skottheimová. Halvarssonová, Magnussonová. H. Öbergová) 1:07:26,0 (0 tr. okruhů + 6 dobíjení), 2. Norsko (Knottenová, Femsteineviková, Kirkeeideová, Tandrevoldová) -13,4 (0+7), 3. Francie (Richardová, Jeanmonnotová, Michelonová, Simonová) -23,6 (0+8), 4. Švýcarsko -2:13,8 (1+8), 5. Itálie -2:17,4 (1+9), 6. Ukrajina -2:17,9 (0+7), …11. Česko (Otcovská, Vinklárková, Charvátová, Jislová) -4:16,5 (2+6).