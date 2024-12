Plzeň mnoho lidí v Anglii ani nezná jménem, ale doma neprohrává, varoval kouč United

Nový trenér fotbalistů Manchesteru United Rubén Amorim důrazně varoval před podceněním čtvrtečního utkání 6. kola Evropské ligy v Plzni.

I když Viktorii podle něj řada fanoušků v Anglii ani nezná, devětatřicetiletý portugalský kouč si je dobře vědom soupeřovy síly a jeho dlouhé neporazitelnosti v pohárech. Na tiskové konferenci si přál nejen vítězství, ale také zlepšený výkon oproti minulým duelům.

Oba týmy jsou dosud v této sezoně Evropské ligy neporaženy, Viktoria v základní době neprohrála v pohárech už 25 utkání.

"Budeme čelit týmu, jehož jméno mnoho lidí v Anglii vůbec nezná. Ale je třeba připomenout, že na evropské scéně je doma prakticky neporazitelný. Jsou velmi silní, hodně běhají," řekl Amorim.

"Nemůžeme v zápase moc hrát jeden na jednoho. Musíme mít větší držení míče, kontrolovat přechodovou fázi a získávat druhé míče, ve kterých je Plzeň dobrá. Musíme zlepšit některé detaily a také být mnohem kvalitnější ve standardkách. Je pro nás velmi důležité nejen vyhrát, ale i podat velmi dobrý výkon. Čeká nás velmi těžký úkol, ale věřím, že jsme dobře připraveni," doplnil nástupce Erika ten Haga.

Do United přišel v listopadu ze Sportingu Lisabon a v dosavadních pěti soutěžních zápasech si s mužstvem připsal dvě vítězství i porážky a jednu remízu.

V posledních dvou duelech v rámci Premier League "Rudí ďáblové" prohráli a patří jim až 13. místo. Větší šanci na zisk trofeje tak aktuálně mají v Evropské lize.

"Náš cíl je od začátku vyhrát Premier League. Když si to spočítáte a podíváte se na tabulku, může se zdát, že vyhrát Evropskou ligu je teď realističtější cíl. Ale tak velký klub jako Manchester United byl měl hrát Ligu mistrů. K tomu je důležité vyhrát i ligu. Také chci v týmu vidět, že probíhá změna a že společně míříme ke stejnému cíli. Soustředím se na to, abychom se zlepšovali," řekl Amorim.

"Pro tým a celý klub je velmi důležité postoupit do vyřazovací fáze Evropské ligy. Zároveň by bylo dobré projít přímo do osmifinále. Když se dostanete do další fáze bez nutnosti hrát úvodní kolo play off a ubydou vám dva zápasy, v našem programu nám to obrovsky pomůže. Z toho důvodu zítra potřebujeme vyhrát," dodal Amorim, jehož svěřenci v Plzni netrénovali a tradiční předzápasovou přípravu absolvovali ještě v Manchesteru.