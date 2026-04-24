Přeskočit na obsah
Benative
24. 4. Jiří
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Pastrňák za nula, neuspěl ani jako brankář. A Boston v sérii zase ztrácí

Sport,ČTK

Hokejisté Bostonu ve třetím zápase 1. kola play off NHL podlehli Buffalu 1:3 a v sérii prohrávají 1:2 na zápasy. Český útočník David Pastrňák, nejproduktivnější hráč týmu ve vyřazovacích bojích, ani jeho krajan Pavel Zacha v prvním domácím duelu série nebodovali.

Sabres Bruins Hockey
David Pastrňák v nezvyklé roli gólmana, s Pavlem Zachou (číslo 18) však branku neuhájili a Noah Ostlund pečetil při power play vítězství BuffalaFoto: AP
Bruins po gólu Tannera Jeannota ze 24. minuty vedli 1:0 a těsně před polovinou zápasu měli ideální příležitost svůj náskok zdvojnásobit.

Viktor Arvidsson ale neproměnil trestné střílení a Buffalo jeho zaváhání potrestalo.

Minutu po zahozeném samostatném nájezdu srovnal Bowen Byram a v úvodu třetí třetiny otočil skóre zápasu Alex Tuch.

V závěru pak pečetil druhou výhru Sabres v sérii při power play Noah Östlund, když trefil branku Bostonu, kterou se pokoušel coby gólman hájit Pastrňák.

Dvaadvacetiletý švédský útočník ozdobil svůj první zápas v play off NHL bilancí 1+1.

Bodově se tentokrát neprosadila ani další česká hvězda Martin Nečas. Colorado ovšem i tak vyhrálo 4:2 v Los Angeles, v sérii vede už 3:0 a od postupu ho dělí jediná výhra.

Do druhého kola má nakročeno i Carolina, která porazila Ottawu 2:1 a v sérii se rovněž ujala vedení 3:0 na zápasy. Vítězný gól utkání vstřelil v závěru druhé třetiny útočník Jackson Blake.

1. kolo play off NHL:

Východní konference:

Boston - Buffalo 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky: 24. Jeannot - 31. Byram, 45. Tuch, 59. Östlund. Střely na branku: 25:28. Diváci: 17.851. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Lyon (oba Buffalo), 3. Swayman (Boston). Stav série 1:2.

Ottawa - Carolina 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 37. Batherson - 6. Stankoven, 38. Blake. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.753. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Andersen (oba Carolina), 3. Batherson (Ottawa). Stav série 0:3.

Západní konference:

Los Angeles - Colorado 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 26. T. Moore, 56. Kempe - 6. Landeskog, 33. C. Makar, 48. Lehkonen, 58. Nelson. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen (Colorado), 2. Laferriere (Los Angeles), 3. Makar (Colorado). Stav série 0:3.

Nejnovější
Sestra bratrů Mašínů Zdena Mašínová mladší při rozhovoru pro Aktuálně v květnu 2023.

ARCHIVNÍ FOTO: Makakové drží jídlo, zatímco mezi nimi sedí mládě u skály v britském zámořském území Gibraltar

U.S. President Donald Trump disembarks Air Force One as he arrives at Joint Base Andrews in Maryland

