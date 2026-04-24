Pastrňák za nula, neuspěl ani jako brankář. A Boston v sérii zase ztrácí

Hokejisté Bostonu ve třetím zápase 1. kola play off NHL podlehli Buffalu 1:3 a v sérii prohrávají 1:2 na zápasy. Český útočník David Pastrňák, nejproduktivnější hráč týmu ve vyřazovacích bojích, ani jeho krajan Pavel Zacha v prvním domácím duelu série nebodovali.
Bruins po gólu Tannera Jeannota ze 24. minuty vedli 1:0 a těsně před polovinou zápasu měli ideální příležitost svůj náskok zdvojnásobit.
Viktor Arvidsson ale neproměnil trestné střílení a Buffalo jeho zaváhání potrestalo.
Minutu po zahozeném samostatném nájezdu srovnal Bowen Byram a v úvodu třetí třetiny otočil skóre zápasu Alex Tuch.
V závěru pak pečetil druhou výhru Sabres v sérii při power play Noah Östlund, když trefil branku Bostonu, kterou se pokoušel coby gólman hájit Pastrňák.
Dvaadvacetiletý švédský útočník ozdobil svůj první zápas v play off NHL bilancí 1+1.
Bodově se tentokrát neprosadila ani další česká hvězda Martin Nečas. Colorado ovšem i tak vyhrálo 4:2 v Los Angeles, v sérii vede už 3:0 a od postupu ho dělí jediná výhra.
Do druhého kola má nakročeno i Carolina, která porazila Ottawu 2:1 a v sérii se rovněž ujala vedení 3:0 na zápasy. Vítězný gól utkání vstřelil v závěru druhé třetiny útočník Jackson Blake.
1. kolo play off NHL:
Východní konference:
Boston - Buffalo 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Branky: 24. Jeannot - 31. Byram, 45. Tuch, 59. Östlund. Střely na branku: 25:28. Diváci: 17.851. Hvězdy zápasu: 1. Tuch, 2. Lyon (oba Buffalo), 3. Swayman (Boston). Stav série 1:2.
Ottawa - Carolina 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 37. Batherson - 6. Stankoven, 38. Blake. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.753. Hvězdy zápasu: 1. Stankoven, 2. Andersen (oba Carolina), 3. Batherson (Ottawa). Stav série 0:3.
Západní konference:
Los Angeles - Colorado 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
Branky: 26. T. Moore, 56. Kempe - 6. Landeskog, 33. C. Makar, 48. Lehkonen, 58. Nelson. Střely na branku: 26:23. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen (Colorado), 2. Laferriere (Los Angeles), 3. Makar (Colorado). Stav série 0:3.
