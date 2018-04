Velké Meziříčí vyhrálo mistrovství republiky v curlingu vozíčkářů

před 35 minutami

Mezinárodního turnaje pořádaného v Praze se zúčastnily reprezentační výběry Slovenska, Polska a Itálie.

Praha - V souboji o zlato na mezinárodním českém šampionátu v curlingu vozíčkářů. zdolalo Velké Meziříčí ovládlo silnou slovenskou reprezentaci. Titul slaví po osmi letech.

Šampionát hostila hala v Praze na Roztylech a pořádal ho Sportovní Club Jedličkova ústavu. Mezinárodního turnaje se z domácích týmů účastnilo Velké Meziříčí a také A i B tým pořadatelského klubu. Ze zahraničí přijely reprezentační výběry Slovenska, Polska a Itálie.

Z prvního hracího dne, kde týmy měřily síly ve dvou skupinách, vzešli postupující do vyřazovací fáze.

Následující den se v prvním semifinále utkalo Velké Meziříčí s béčkem Jedličkova ústavu. A prvně jmenovaný tým duel ovládl poměrem 13:2. Druhé semifinále nabídlo neméně zajímavý souboj. V něm Slovensko zdolalo SC Jedličkův ústav A těsně 7:6.

Slovákům se povedly poslední dva endy, díky kterým nakonec naklonili vítězství na svou stranu. "Na paralympiádě byla většina utkání takto vyrovnaná. My jsme se teď snažili těchto našich zkušeností využít, a vyšlo to. Navíc nekoukáme, jestli nám soupeř vyhovuje nebo ne. Ze žádného zápasu nemáme předem strach," hodnotil po semifinále slovenský reprezentant Peter Zaťko.

Že bylo utkání vyrovnané, si myslí i Radek Musílek z týmu soupeře. "Mrzí nás, že nám konec zápasu nevyšel. Slováci v něm měli více štěstí, zatímco nás doprovázelo v předchozím průběhu. Jsme rádi, že můžeme v české soutěži hrát s mezinárodní elitou, jakou je třeba Slovensko. A o to více nás těší, když podobného soupeře potrápíme, nebo nad ním dokonce zvítězíme," dodal Musílek, kterého netěší, že se jeho SC Jedličkova ústavu dlouhodobě potýká s malým počtem hráčů.

O třetí místo si tedy zahráli spoluhráči z Jedličkova ústavu. Áčko zvítězilo nad B týmem 10:7. "Jsme kamarádi a podobné zápasy si užíváme. Ale bohužel, jeden musí prohrát," pokračuje Musílek.

Finálový souboj následně přinesl obrovskou radost Velkého Meziříčí, které se mistrem republiky stalo po osmi letech. Slováky přemohlo poměrem 8:4. "Jsme rádi, že jsme to konečně dokázali," raduje se Jana Břinčilová z vítězného týmu.

"Já osobně jsem hodně emotivní a je pro mě velmi těžké udržet při podobných zápasech chladnou hlavu. Každý nepovedený kámen se mi vryje do hlavy, ale přesto se musím dál koncentrovat," povídá dále mistryně.

Reprezentace se pokusí postoupit mezi elitu

Z českých klubů je tvořena reprezentace. "To je neobvyklé. Jinde to bývá tak, že se vítěz domácí soutěže automaticky stává reprezentací. Nám se osvědčilo národní výběr skládat," vysvětlil jeho skip Radek Musílek.

I on se tak letos v listopadu pokusí vybojovat v mistrovství světa kategorie B postup mezi elitní výběry. Čechy předtím čekají čtyři velké přípravné turnaje, aby byli na šampionát dostatečně připraveni.

V postup do kategorie A doufá i trenérka reprezentace Helena Barkmanová. "Máme v Česku kvalitní hráče, a proto je z nich těžké vybírat do reprezentačního týmu jen několik. Musíme předvádět co nejlepší výkony. I proto, abychom dosáhli našeho dlouhodobého cíle, kterým je nominovat se na další paralympiádu," říká hlava národního týmu.