Slovenské lyžařské královny odpočívají a znovu chtějí začít ladit formu

Tomáš Čorej

Slovenská lyžařka Henrieta Farkašová se se svou trasérkou Natálií Šubrtovou stala nejúspěšnější paralympijskou sportovkyní minulého roku. Porota zohlednila paralympijské hry v Pchjongčchangu 2018, kde získaly čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili a staly se nejúspěšnějšími sportovkyněmi her. Farkašová a Šubrtová si s námi povídaly o přijetí slovenskou prezidentkou i svých plánech do budoucna.

Máte za sebou hodně úspěchů, kde stále hledáte motivaci?

Natália Šubrtová: Musí vycházet v první řadě zevnitř. No myslím, že my obě jsme ji měly vždy dost, abychom si uměly stanovit nejvyšší cíle. Zejména protože jsme věděly že na to fyzicky i výkonnostně máme.

Henrieta Farkašová: I já mívám období, když mám útlum. Ovlivňuje to mnoho vnějších faktorů, ale někdy stačí jen drobná změna jako pauza na restart. Možnost prožít znovu a znovu euforické momenty z vítězství, závodní atmosféry, z dobré jízdy a hlavně překonávat sama sebe a své limity - to je pro mě jakoby droga a to mě i motivuje.

Natália Šubrtová: Obrovskou motivací byla snaha o zisk pěti zlatých medailí na paralympiáde v Pchjongčchangu. Skoro se nám to podařilo, až na tu jednu stříbrnou. Myslím, že to chybějící zlato mi bude vždy chybět a trochu i dopalovat.

Po tom, jak jste se staly nejlepšími paralympioničkami roku, přijala vás prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová. Co to pro vás znamenalo?

Natália Šubrtová: Bylo to velmi příjemné, opravdu nás to potěšilo. Na paralympioniky se v minulosti často zapomínalo, o to víc to pro nás znamená. Osobně mi bylo sympatické i spojení se zdravými sportovci - paní prezidentka nás přijala spolu s týmem hokejbalistů. Vnímám to jako důležité gesto z hlediska inkluze. Je to také významné poselství o tom, že bychom neměli dělat rozdíly mezi úspěchy zdravých a postižených lidí. A nejen ve sportu, ale v kterékoli oblasti.

Henrieta Farkašová: Opravdu to bylo velmi milé, ale i zasloužené gesto od paní prezidentky. Velmi mě to potěšilo.

Co považujete za klíčové ve vašem úspěchu?

Natália Šubrtová: Myslím, že klíčem našeho úspěchu je chuť vyhrávat, vynikající souhra na lyžích a neutuchající touha být nejlepší. Jsme živým příkladem toho, že i "za málo peněz se dá udělat hodně muziky".

Henrieta Farkašová: Za úspěchem je hodně tvrdé práce, hodně sebezapření, dobré zázemí - podpora rodiny, dobrá trasérka a tým.

Jaké máte očekávání od této sezony?

Henrieta Farkašová: Současnou závodní sezonu vynechávám kvůli přetrvávajícím problémům s kolenem, které způsobilo zranění a následná operace v minulém roce. Musela jsem podstoupit intenzivní rehabilitaci.

Jaké jsou tedy vaše plány na následující týdny?

Natália Šubrtová: Plány mame spíše takové osobní a profesní. Jelikož nezávodíme, v první řadě je třeba dát si dohromady zdraví. Jinak život pokračuje dál. U mě jsou to bezprostřední aktivity, které souvisí zejména s prací.

Henrieta Farkašová: V nejbližším období plánuji postupně nabírat kondici a sílu. Také bych se chtěla opět postavit na lyže a vyzkoušet koleno v zátěži.

Přemýšleli jste už nad tím, co budete dělat po skončení kariéry?

Natália Šubrtová: Jednoznačně ano. Kariéry trasérky je pro mě volnočasovou aktivitou, nikoli prací, proto ta změna nebude až tak zásadní. Mám ještě poměrně hodně ambicí.

Henrieta Farkašová: Chci chodit do práce jako "běžný" člověk a věřím, že přijde na řadu i rodinný život.

Co byste vzkázaly mladým sportovcům, kteří k vám vzhlížejí?

Natália Šubrtová: Je důležité dělat všechno se 100% nasazením. Tvrdá práce přináší své ovoce, i když cesta k úspěchům je velmi náročná, komplikovaná a častokrát také osamělá.

Henrieta Farkašová: Vzkázala bych jim, aby se nikdy nevzdávali i navzdory mnoha překážkám a šli za svým snem. Aby se každý snažil najít a aplikovat svůj způsob, jak se stát nejlepší možnou verzí sebe sama. Bez ohledu na to, zda získá nebo nezíská v něčem medaili.