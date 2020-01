Paraliga: Olomouc finišovala marně, k postupu do play off jí chyběl bod

Lukáš Kuřík

Poslední hrací víkend základní části parahokejové ligy nabídl čtyři zápasy, které pořadím nijak zásadně nezamíchaly. Postupující čtveřice týmů pro play off tak zůstává beze změny. První místo tabulky vybojovala Studénka. Ta bude zahajovat boje titul na domácím ledě. Naopak svůj poslední zápas sezony zažila Olomouc, které se po prohře se Zlínem naděje na postup rozplynula.

HC Sledge Studénka - SOHO Olomoučtí Kohouti 1:2 sn

Nerozhodný duel ve Studénce dospěl až do samostatných nájezdů, ve kterých uspěla nabuzená Olomouc. "Celý víkend pro nás byl nesmírně důležitý. Chtěli jsme vyhrát skupinu, abychom nemuseli cestovat až do Karlových Varů," prozrazuje motivaci Studénky její trenér Tomáš Mlčák. "Olomouc na nás byla perfektně připravená, my jsme si nebyli schopni přihrát nebo rozehrát kvalitní akci. Perfektně napadali, hráli organizovaně a disciplinovaně, to nám prohrálo utkání," líčí Mlčák. Naděje olomouckých kohoutů na postup do vyřazovacích bojů stále žila.

SHK LAPP Zlín - SHK Mustangové AUTO IN Pardubice 6:3

Ve druhém zápase si úřadující mistr ze Zlína poradil s nezkušenou sestavou Pardubic, kterou hladce smetl šesti góly. Hostující celek měl postup už jistý, proto dorazili na Moravu s velmi mladými hráči. "Postup do play off jsme měli předem jasný, šlo nám hlavně o to, abychom dali příležitost klukům, kteří kvůli vyrovnanosti ligy nedostávají běžně prostor, zároveň jsme brali nováčky," popisuje okolnosti trenér Pardubic Michal Tereska. "Z kmenových hráčů jsme tam byli tři, což se podepsalo na výsledku," říká pardubický kapitán Pavel Kubeš. Naopak pro Zlín měly tři body cenu zlata. "Utkání bylo v naší režii, v první třetině jsme si vytvořili komfortní náskok a pak už jsme ho jen hlídali a šetřili se na zápas s Olomoucí," popsal pro týmový web kapitán Zlína Marian Ligda první třetinu, ve které jeho tým vsítil čtyři góly.

HC Sledge Studénka - SHK Mustangové AUTO IN Pardubice 9:1

Ještě jednoznačnější průběh měl zápas o první místo tabulky ve Studénce. Nezkušená sestava hostů se i zde výrazně promítla do výsledku. "První místo pro nás nebylo důležité, chtěli jsme dát šanci ostatním hráčům i za cenu, že nás Studénka přeskočí," pověděl Michal Tereska. Domácí hráči zasypali Pardubice devíti brankami. "Pardubice přijely bez svých stěžejních opor, což rozhodlo," říká trenér Studénky Tomáš Mlčák. Ten měl i přes jasnou výhru ke svým svěřencům výtky. "V první třetině jsme nebyli schopni si rozumně přihrát, Moc se mi to nelíbilo," hodnotí. "Pokud budeme v play off hrát jako dnes, tak nemůžeme na medaili v žádném případě pomýšlet a skončíme s bramborou na krku." Právě konečná čtvrtá příčka je největším postrachem Studénky, která loni padla až ve finále. Letos si za cíl dala zisk jakékoli medaile. Trenéři obou týmů se rovněž shodli, že šlo o možná nejvyrovnanější ročník vůbec, což se prý přenese i do bojů o medaile.

SHK LAPP Zlín - SOHO Olomoučtí Kohouti 5:1

Vskutku klíčové derby se v neděli odehrálo na zlínském ledě. Výhra znamenala postup do play off, prohra pak konec sezony. Bitvu o všechno zvládl lépe Zlín, který kohouty z Olomouce porazil rozdílem čtyř gólů, a učinil tak první krok k opětovnému získání titulu. V play off narazí na první Studénku. "Letošní sezona byla z našeho pohledu slabší než jindy, ale je potřeba zmínit, že jsme hodně zápasů hráli oslabeni, měli jsme marodku," uvedl zlínský obránce Pavel Julina pro klubový web. "Jsme v play off, teď začíná nová soutěž, i když proti soupeři s velkým kalibrem," uvědomuje si Julina.

Parahokejová liga (základní část): tým Body 1. HC Sledge Studénka 21 2. SHK Mustangové AUTO IN 18 3. SKV Sharks Karlovy Vary 16 4. SHK LAPP Zlín 15 5. SOHO Olomoučtí Kohouti 11 6. HC Sparta Praha para hokej 9

Do posledního hracího víkendu sedmnáctého ročníku ČPHL nezasáhly Karlovy Vary, které postupují ze třetího místa a poslední Sparta. Play off začíná 25. ledna dvěma zápasy, ve kterých Studénka přivítá Zlín a Pardubice budou hostit hráče Karlových Varů.