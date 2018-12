Příště pět zlatých. Slovenka Farkašová chce měnit paralympijskou historii

před 19 minutami

Lyžovat se naučila až v sedmnácti letech, po pěti letech na svahu se stala celkovou vítězkou Evropského poháru a o rok později slavila Henrieta Farkašová zisk tří zlatých paralympijských medailí. Společně s Natálií Šubrtovou jsou nejúspěšnějšími handicapovanými sportovkyněmi slovenské historie a před sebou mají neskromné výzvy.

Bratislava - I přesto, že se sjezdové lyžování bere jako individuální sport, na úrovni handicapovaných závodníků to tak vždy být nemusí. Lyžařka a trasérka si musí sednout jak po profesionální stránce, tak lidsky. "Jsme tým, jsme dvojice a jsme nejúspěšnější paralympioničky na Slovensku," představuje tandem stručně dvaatřicetiletá rodačka z Rožňavy Henrieta Farkašová, závodnice v alpském lyžování zrakově postižených.

"Úloha trasérky je dost podceňována, nepřikládá se jí dostatečná důležitost, i když najít někoho, kdo je na této pozici dobrý, je mimořádně náročné. Trasér musí na svahu absolvovat vše se závodníkem a zaslouží si plné uznání. Zjizvená kolena máme obě," prozrazuje trasérka Natália Šubrtová. "Spolupráce je naprosto klíčová, jsme na sebe navzájem závislé. Zrakově postižení lyžaři se spoléhají na naše oči a musí nám stoprocentně důvěřovat. Fungovat to pak musí také v dynamice celého vztahu, rozumět si musíme i mimo svah. My se nyní koncentrujeme spíše na technické drobnosti, věci týkající se zkvalitnění jízdy."

Sympatické Slovensky se mají čím pyšnit. Na svém kontě mají devět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili z paralympijských her z Vancouveru, Soči a Pchjongčchangu, jsou dvanáctinásobnými mistryněmi světa a třikrát získaly Velký křišťálový glóbus.

Farkašová tomuto ocenění přikládá speciální význam: "Osobně považuji za výjimečný Velký křišťálový glóbus ze sezóny 2011/12, protože se rozhodovalo do posledního závodu, napětí panovalo do posledních okamžiků. Člověk musí sbírat body během celé sezóny, získat ho je mnohem náročnější, a tak jsme triumf po obrovském napětí prožívaly o to intenzivněji."

Na #Slovensko🇸🇰 sa vraciame ako NAJÚSPEŠNEJŠIE športovkyne #PyeongChang2018 🥇🥇🥇🥇🥈👭💪🤩💛 Heading to #Slovakia🇸🇰 as THE MOST SUCCESSFUL athletes of #PyeongChang2018 🥇🥇🥇🥇🥈👭💪🤩💛 #SKills #Bandabi #paralympics #No1s #dakujeme❤️ #thankyou🖤 #GoodIdeaSlovakia #seeyouinBeijing2022 Zveřejnil(a) Henrieta Farkašová & Nataly Šubrtová dne 20. March 2018

Henrieta Farkašová byla v roce 2014 vyznamenána Řádem Ľudovíta Štúra I. třídy, který se uděluje za signifikantní zásluhy a za mimořádně šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí. K lyžování se však dostala poměrně pozdě, poprvé si tento sport vyzkoušela až jako sedmnáctiletá. "Bylo to poměrně pozdě. Jednak nepocházím z lyžařského kraje, a protože jsem navíc měla zrakový handicap, tak nad lyžováním rodiče neuvažovali. Dostala jsem se k němu až na střední škole. Ten pocit, když stojíte poprvé na lyžích, vítr vám fouká do vlasů a jedete směrem dolů, byl neuvěřitelný. Lyže jsem si zamilovala po první jízdě."

Farkašová a Šubrtová jsou nekonečnými perfekcionistkami. Z letošních paralympijských her v Jižní Koreji si přivezly čtyři zlaté medaile, ale i tak o událostí mluví jako o mírném zklamání. "Cílem bylo pět zlatých, ale o chlup nám to nevyšlo. Do budoucna nám tak tato výzva zůstává. Chceme ovládnout i slalom, ve kterém jsme zatím zlato na paralympiádě nezískaly," říká slovenská lyžařka.