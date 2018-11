Parasport mu změnil život. Můžu ukázat, že to jde, těší válečného veterána Lidinského

před 24 minutami

Vojáci Útvaru speciálních operací sloužili v roce 2007 zahraniční misi v provincii Helmand v Afghánistánu. Příslušníci hnutí Tálibán je přepadli 28. července. „Je to tady znova, musím se okamžitě dostat pryč,“ problesklo hlavou Miroslavu Lidinskému, kterému v tom momentě protitanková střela utrhla nohu v kotníku. Lidinský, tehdy ještě praporčík, se z incidentu dostával prakticky dva roky, a i přes špičkový zákrok lékařů mu nohu nezachránili a museli ji amputovat.

Dnes je šestačtyřicetiletý Lidinský úspěšným reprezentantem - paralympionikem, přestože první myšlenka po probuzení v nemocnici byla návrat k aktivní službě v armádě. "Z toho mě potom lékaři vyvedli," líčí poručík ve výslužbě. Bezprostředně poté, co mu návrat zamítli, se do té doby vášnivý fotbalista, potápěč a parašutista začal zajímat o sportovní alternativu. "Parasport byl druhá věc, která mě napadla. Začal jsem intenzivně shánět informace. Tak jsem se dostal k paragolfu a v podstatě se i nakopnul k lyžování," vysvětluje.

Netrvalo dlouho a válečný veterán zaznamenal první úspěch. "Byl to hvězdný začátek," usmívá se sportovec, jehož úvodní představení mezi paragolfisty bylo v roce 2010 na mistrovství Evropy v Rakousku. "Zadařilo se mi a v jedné ze začátečnických kategorií jsem získal druhé místo," říká. Od té doby se nezastavil. Do roku 2015 se stal šestkrát vítězem Evropského poháru EDGA ve třech disciplínách, a šestinásobným mistrem republiky během let 2013 až 2017.

"Svět paragolfu směřuje k profesionální úrovni, k zařazení na paralympijské hry. Já jsem přesvědčen, že se to stane v roce 2028. Díky slučování kategorií se zvedá konkurence, a kdyby se povedla uhájit světová čtyřicítka, byl by to pro Česko úspěch," přikyvuje Lidinský, který je zároveň prezidentem České golfové asociace handicapovaných.

Paralympijské zklamání

Druhým sportem, ve kterém Lidinský reprezentuje, je alpské lyžování. V březnu 2018 se dokonce představil na paralympijských hrách v Pchjongčchangu. Ta mu sice nevyšla podle představ, přesto byl se sezónou spokojený. "Je velkým úspěchem se na paralympiádu nominovat a jet mezi vrcholnou pětadvacítkou," rekapituluje paralympionik. "Přesto cítím drobné zklamání, že mi nevyšel sjezd. Vypnula mi lyže a skončil jsem v sítích," dodává. Lidinský dojel nejlépe ve slalomu, kde získal 21. příčku.

V posledních dnech se český reprezentant soustředí i na začátek lyžařské sezóny. V první polovině příštího roku jej čeká mistrovství světa, kde by znovu rád zabodoval. "Chci zajet ještě nějaký slušný výsledek v točivých disciplínách, ve slalomu a obřím slalomu," osvětluje závodník. Přesto tvrdí, že by chtěl lyžování omezit. Lidinský se totiž začal angažovat v dalším sportu. "Velmi zásadní zlom nastal v červnu tohoto roku, kdy jsem se začal naplno věnovat paratrapu," říká bývalý voják.

Do třetice všeho dobrého

Paratrap je velice zjednodušeně střeleckou disciplínou, ve které se handicapovaný soutěžící snaží brokovnicí trefit letící asfaltový terč. A na propagaci tohoto sportu u nás by se chtěl Lidinský zaměřit. Chce ukázat, že se dá střílet i s mnoha tělesnými i zdravotními postiženími. "U nás se mu věnuje 20 lidí, výkonnostní tým čítá osm až deset střelců," upřesňuje. Český střelecký svaz také umožnil trenérovi národního týmu nehandicapovaných, Robinu Daňkovi, trénovat i postižené střelce. "Je dobře, že trenérské zázemí bude od jednoho z nejlepších v republice," líčí Lidinský.

Jediný český válečný veterán na vrcholové úrovni ve sportu handicapovaných se stihl podívat i na letošní mistrovství světa v Lonatu, kde se mu povedla střelba o kvalifikaci na příští šampionát. Doufá, že se podaří ve spolupráci s Ministerstvem obrany do paratrapu přivábit další veterány. "Strašně mě mrzí, že jsem jediný," povzdechne si. Sám viní ministerstva vnitra a obrany z toho, že chybí organizace, které by veterány do sportu zapojily.

Na věci mimo sporty, které provozuje, má málo času. Přesto zkusil i politickou kariéru. V roce 2015 byl zvolen předsedou hnutí Úsvit - národní koalice, kde vydržel až do roku 2017. Poté, co strana změnila svou rétoriku, se přestal politicky angažovat. Ani reprezentování ve čtvrté disciplíně neplánuje. "To nemůžu říkat veřejně, hlavně pokud by k těmto informacím přišla moje přítelkyně," směje se kapitán v záloze, jemuž parasport změnil život. "Těší mě, že můžu ukázat, že to jde," uzavírá.