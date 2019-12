Slalomářka Kmochová získala na deaflympiádě třetí stříbro a vyhlíží obří slalom

sul, mac

Říká se: „Do třetice všeho dobrého.“ V tomto případě ale platí spíše do třetice všeho stříbrného. Lyžařka Tereza Kmochová i při svém dnešním startu na letošní deaflympiádě v italské Santa Caterině obsadila druhou příčku. V super-G nestačila o 31 setin sekundy na Rusku Jelenu Jakovišinovou. Mezi muži se nejlépe z Čechů dařilo Jiřímu Hartigovi. Stejně jako včera v kombinaci skončil na čtvrté pozici.

Super-G patří k nejsilnějším disciplínám ruské sjezdařky Jeleny Jakovišinové. I proto byla před závodem považována za jednu z největších favoritek na zisk zlaté medaile. Kmochová jí ale obstojně konkurovala.

"Jela jsem na hranici svých možností a zase jsem druhá, tentokrát o tři desetiny, což je hrozně málo," lituje česká reprezentantka. "Na jednu stranu jsem zklamaná, že to nevyšlo. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem jela dobrou jízdu," doplňuje Kmochová. Na třetím místě skončila opět Chorvatka Rea Hraskiová.

Konkurenci ale Kmochová vítá, závody jsou díky tomu vyrovnanější. "Já už vím o ruské soupeřce dlouho a pak se začala objevovat i v deaflympijském lyžování. Ale je to dobré, protože mám alespoň velkou konkurenci a je to tak zábavnější," zmiňuje česká sportovkyně.

K zisku nejcennější medaile bude mít Kmochová ještě dvě příležitosti. V Santa Caterině má na programu obří slalom a slalom. "Teď budu vše směřovat na obří slalom a slalom. Věřím, že by to konečně mohlo vyjít," těší se Kmochová.

Super-G měli dneska na programu i muži. Nejvíce se dařilo Jiřímu Hartigovi. Ještě před startem posledního závodníka stále držel třetí příčku. Francouz Nicolas Sarrmejane ale českého zástupce odsunul na čtvrté místo.

"Já jsem věřil, že zpomalí, ale jak je vidět, tak asi ne," smál se po závodě Jiří Hartig. "Příště mu musím promluvit do duše. Ale jinak jsem spokojený, je to zase čtvrté místo, a to je pro mě dobré," připomíná Jiří Hartig bramborovou medaili i ze včerejší kombinace.

Skvělý výsledek zajel Hartig i přes komplikaci, která se mu stala při tréninku sjezdu. Český reprezentant spadl a má odřený celý obličej. I s tímto zraněním ale nastoupil zatím do všech disciplín a měnit to nebude ani u obřího slalomu a slalomu.

"Je to jen odřené. To mě rozhodně nezabrzdilo a neodradilo od stratu na deaflympisjkých hrách," těší se na obří slalom český reprezentant.