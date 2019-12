Čeští para hokejisté si z Kanady odvezli další potřebné zkušenosti

Lukáš Kuřík

Čeští para hokejisté se vrátili z Kanady, kde absolvovali druhý reprezentační podnik této sezony. Přestože si z Turnaje čtyř zemí odváží poslední místo, své účasti rozhodně nelitují. Podle reprezentačního trenéra Jiřího Břízy akce hráče velmi znatelně posunula.

Turnaje se kromě hostitelské Kanady a českých reprezentantů zúčastnily týmy USA a Ruska. Hráči se lvem na dresech rozhodně nepatřili mezi favority turnaje.

Na severoamerické parahokejové velmoci i na Rusko ztrácí v mnoha směrech. Tomu odpovídaly výsledky 0:6, 0:8, 0:10, 0:8 a 0:5. Pro mnoho českých hráčů šlo ale o největší hokejovou školu v kariéře.

"Jsem velice rád, že jsme se zúčastnili, protože jsem potřeboval, aby tým dostal lekci a abychom se mohli podívat, kde všude se ještě můžeme zlepšovat," hodnotí vystoupení týmu trenér Bříza.

Česká reprezentace se na turnaj dostala i díky povedenému domácímu mistrovství v Ostravě, kde hráči potvrdili sílu týmu. "My jsme od mistrovství světa 2013 v Koreji obsazovali pravidelně čtvrtá, pátá místa, takže do té užší špičky patříme," říká Bříza.

Prestižní turnaj, který se uskutečnil ve městě St. John‘s na Newfoundlandu, uspořádala domácí Kanada ve skvělých podmínkách. "Kanada je kolébkou hokeje a je jedno, zda se jedná o para hokej, nebo o klasický hokej, vše bylo na nejvyšší úrovni - zázemí, ubytování i stadion," hodnotil Jiří Bříza. S tím souvisí i fakt, že na zápasy domácího týmu byl stadion pro 14 tisíc diváků vyprodán.

Zámořská akce nabídla i řadu srovnání a poukázala na konkrétní parametry, ve kterých česká reprezentace zaostává za světovou špičkou. jedním z nich je i stáčí národního týmu.

"Náš věkový průměr byl čtyřicet let, oproti Kanaďanům a Američanům, kde se průměr pohybuje kolem dvaceti let," zdůrazňuje Bříza. Věk týmu se značně promítl i do herního projevu. "Převyšovali nás rychlostí i silou na puku, z čehož pramenily šance," dodal.

Mnoho českých hráčů má bohaté zkušenosti s mezinárodními zápasy, přesto byl tento turnaj pro některé nejtěžším v kariéře. "Ještě nikdy jsme nehráli na tak prestižním turnaji, kde bychom si mohli zahrát pět zápasů v řadě s papírově silnějšími soupeři," říká Bříza.

Tým kolem kapitána Michala Gaiera rozhodně nedal soupeřům nic zadarmo. "My jsme tam samozřejmě jeli s tím, abychom to těm lepším týmům co nejvíc znepříjemnili," popisuje trenér.

Posun v herním projevu by po kanadském turnaji rozhodně měl být vidět. "Myslím si, že kdybychom v příštím týdnu nastoupili proti týmům Itálie nebo Norska, tak bychom sílu a zlepšení prokázali," uvědomuje si trenér Bříza.

Hráče ale i nadále čeká tvrdá dřina. "Budeme trénovat a zaměříme se na to, co nás trápí. V únoru nás čeká turnaj v ruském Chanty-Mansijsku, v dubnu pořádáme turnaj čtyř zemí, po kterém proběhne mistrovství Evropy, " uzavřel kouč.