Petráček získal pro české plavce vstupenku do Tokia. Na MS v Londýně bere stříbro

Celkem osm českých reprezentantů se zúčastnilo letošního Mistrovství světa v para plavání v Londýně. Nejvíce se dařilo paralympijskému vítězi Arnoštu Petráčkovi, který obhajoval první místo. Ve velké konkurenci získal v disciplíně 50 metrů znak stříbrnou medaili a tímto výsledkem zároveň zajistil České republice účast na Paralympijských hrách v Tokiu 2020.

Petráček ve své čtvrteční rozplavbě skončil na prvním místě a zajistil si tak postup do finále. "Konkurence v mé kategorii je obrovská. Po hromadné klasifikaci se do naší kategorie dostali soupeři z vyšší klasifikační třídy S5, například Leslie Cameron z Nového Zélandu nebo Japonec Takayuiki Suzuki," vysvětluje plavec. "Ti patřili ke špičce i v kategorii S5," dodává.

Jeho dalším soupeřem ve finále byl například Rus Roman Ždanov, který se k závodění vrátil po odvolání suspendace ruské reprezentace, nebo mladý Estonec Matz Topkinz. V nabité konkurenci ale Petráček zaplaval 50 metrů za 43,48 vteřin a skončil na druhém místě.

"Je to skvělý výsledek. Vzhledem k vysoké konkurenci to považuji za obrovský úspěch. Spokojený jsem i s dosaženými časy," raduje se český handicapovaný plavec. Ve své doplňkové disciplíně 50 metrů volným způsobem pak obsadil s časem 41,41 vteřin čtvrté místo. "Je to můj historicky druhý nejlepší čas," doplňuje.

Petráčkova stříbrná medaile má pro českou reprezentaci v tuto chvíli cenu zlata. Právě umístění do druhé příčky totiž zajistilo para plavcům jistotu účasti v Tokiu. "Kvótu jsem vyplaval pro Českou republiku, nikoliv pro sebe," říká Petráček. O tom, kdo příští léto na paralympijské hry pojede, však rozhodně až Český paralympijský výbor. Limity zatím splnilo šest plavců.

"Záleží na Českém paralympijském výboru, zda mě do Tokia nominuje. Ale jsem jediným českým plavcem, kterému se podařilo skončit na mistrovství světa do druhého místa a získat kvótu, takže si myslím, že je to zásadní krok pro nominaci," doufá Petráček.

Česká výprava měla v Londýně celkem osm plavců, sedm tělesně handicapovaných a jednoho nevidomého. Kromě Petráčka se dařilo i dalším reprezentantům. Limit pro Tokio na světovém šampionátu zaplaval Petr Andrýsek, který zároveň překonal svůj třináct let starý osobní rekord v disciplíně 100 metrů prsa a obsadil celkově sedmou příčku. Nový český rekord v polohovém závodě na 200 metrů přidal Jonáš Kešnar a radoval se ze šestého místa.

Do finále se proplavala i Dominika Mičková. V závodě na 50 metrů prsa skončila na sedmém místě. Mladé plavkyni se zatím limit pro paralympijské hry splnit nepodařil - na světovém šampionátu ji unikl o 0,7 sekundy.